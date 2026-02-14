Укр
Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Виталий Кирсанов
14 февраля 2026, 09:47
Влияние сезона и знака зодиака формирует особую восприимчивость к тонким энергиям.
Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • О людях, рожденных в марте и июле
  • О людях, рожденных в ноябре

Астрологии и нумерологи считают, что конкретные месяцы рождения чаще связаны с развитой интуицией. Речь идёт о глубинной способности чувствовать то, что скрыто от поверхностного взгляда. Влияние сезона и знака зодиака формирует особую восприимчивость к тонким энергиям. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

Если ваш месяц рождения не входит в список, это не означает отсутствия таланта. Духовная чувствительность развивается у любого человека через внимание к себе и внутреннему голосу.

видео дня

Март

Рождённые в марте нередко отличаются повышенной эмоциональной проницаемостью. Их энергетическое поле реагирует на тонкие колебания внешнего мира: интонации, намерения, скрытые переживания других людей. Представители Рыбы и Овен, появившиеся на свет в этом месяце, могут бессознательно впитывать чужие состояния, как губка. Именно поэтому им особенно важно учиться различать: где их собственные чувства, а где – отражение чужих эмоций. При правильном внутреннем балансе эта чувствительность превращается в мощный инструмент. Она помогает видеть больше, понимать глубже и чувствовать то, что другим остаётся не под силу.

Июль

Люди, родившиеся в июле, обладают ярко выраженным внутренним радаром. Будь то представители Рак или Лев, они соединяют эмоциональную глубину с сильной жизненной энергией. Со временем становится очевидно, что их интуитивные реакции редко бывают случайными. Они умеют распознавать невысказанные переживания окружающих и видеть скрытые мотивы, даже если человек сам их не осознаёт. Внешне они могут выглядеть открытыми и лёгкими, но за этим стоит сильная эмоциональная восприимчивость. Их влияние на других – не хаотичное, а осознанное: они способны вдохновлять, поддерживать и менять атмосферу вокруг себя.

Ноябрь

Рождённые в ноябре обладают редкой смелостью – они не избегают сложных тем и готовы смотреть вглубь своей тени. Представители Скорпион и Стрелец нередко чувствуют внутренний зов к поиску истины. Стремление к самопознанию делает их особенно восприимчивыми к скрытым процессам в себе и в других. Они легко распознают ложь, манипуляции и иллюзии. Кроме того, у них есть природная способность понимать, какую внутреннюю работу должен проделать человек, чтобы раскрыть свой потенциал. Их дар – видеть глубже поверхности и помогать другим находить свою истинную суть.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

