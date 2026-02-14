Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

Астролог рассказала, с кем Близнецы будут счастливы.

Близнецы считаются одним из самых общительных и неоднозначных знаков зодиака. Их совместимость с другими знаками во многом зависит от способности партнёра поддерживать живой интерес в отношениях. Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, какие союзы для Близнецов наиболее перспективны.

Близнецы, родившиеся в период с 21 мая по 20 июня, известны своей двойственной натурой. Представители этого знака зодиака разносторонни, коммуникабельны и интеллектуально любознательны. Близнецы очень общительны и любят делиться своими мыслями и идеями. Ими управляет Меркурий, планета коммуникации, которая наделяет Близнецов даром красноречия и способностью быстро адаптироваться к различным ситуациям.

Какая идеальная пара для Близнецов

Рыбы и Близнецы — изменчивые знаки, а это значит, что, как минимум, они плывут по течению. Близнецы относятся к Рыбам с глубоким уважением, которого те заслуживают (другие знаки склонны считать их слишком эмоциональнымы). В ответ Рыбы заставляют Близнецов чувствовать себя по-настоящему замеченными. Эти двое действительно связаны на почти клеточном уровне. Это мгновенная связь родственных душ. Рыбы также единственный знак, который может превратить беспокойных Близнецов в домоседов. Для этих двоих нет ничего лучше, чем быть самими собой вместе.

Итак, отвечая на вопрос, кто на 100 процентов подходит Близнецам, ответ будет - Рыбы.

Совместимость Близнецов и Весов

Близнецы и Весы обожают обсуждать разные темы вместе. Это настоящая интеллектуальная пара, где оба чувствуют себя комфортно, демонстрируя свои необычные стороны.

Первое свидание может длиться часами. Им буквально никогда не бывает скучно, и как только они начинают встречаться, то обычно разрабатывают свой собственный секретный язык или код (к большому раздражению всех окружающих, кто не в курсе шутки).

Оба чрезвычайно целеустремлены и харизматичны, и хотя оба любят флиртовать вне отношений, но это не является помехой.

"У этих двоих непревзойденная химия, они никогда не надоедают друг другу. Поистине идеальная пара", - рассказала астролог.

Совместимость Близнецов и Овнов

Близнецы и Овен — сильная пара. Близнецов сразу же привлекает уверенность Овна, но они также ценят то, что Овен не слишком старается выделиться. Эти двое умеют вместе расслабиться и мало заботятся о сдержанности или утонченности.

Овен всегда подбадривает Близнецов, а Близнецы являются музой для Овна, вдохновляющей его на многое. Вместе Близнецы и Овен бесстрашны и поощряют друг друга исследовать свою более раскрепощенную сторону.

Пока кто-то в этой паре не начнет давлеть над другим, этот союз имеет шанс продержаться долго.

Совместимость Близнецов с Близнецами

Когда встречаются два Близнеца, это во многом идеальное сочетание. Оба непостоянны, непрямолинейны и их трудно понять. Но никто так не умеет указывать Близнецам на их ошибки, как другой Близнец.

"Например: двое знакомятся в приложении для знакомств. Они переписываются, флиртуют и договариваются о свидании. За час до свидания один Близнец пытается отменить встречу с другим Близнецом, потому что ему просто не хочется. Другой говорит: "Я тебя понимаю", но всё равно предлагает встретиться. Оба приходят на свидание (конечно, опаздывают), берут напитки и садятся. Оба настолько привыкли направлять каждый разговор, что то, как легко всё между ними происходит, сразу же их возбуждает. Флирт набирает обороты, и летят искры. И прежде чем вы это поймете, они уже живут вместе. В этих отношениях не всегда всё сводится к погоне, но оба умеют игриво играть и поддерживать интригу", - рассказала Джейми Райт.

Совместимость Близнецов и Львов

Когда Близнецы встречают Льва, искра определенно летит. Лев сразу же впечатлен интеллектом Близнецов, а Близнецы без ума от его любви к вечеринкам. Вместе они – королевская чета. Единственная проблема этой связи в том, что иногда всего слишком много. Оба слишком уверены в сеье, поэтому, если один заденет самолюбие другого – это будет объявлением войны. Но пока они могут поддерживать друг друга, это идеальная пара.

Совместимость Близнецов с Водолеем

Как и Близнецы, Водолеи известны своей отстраненностью. Дело не в том, что этим двум воздушным знакам все равно, а в том, что они оба ценят свою свободу превыше всего.

Когда Близнецы и Водолеи встречаются, это настоящая встреча единомышленников. Больше, чем любой другой знак, Водолей подталкивает Близнецов к серьезному отношению к своим целям и воплощению целей.

В свою очередь, Близнецы вдохновляют Водолея на то, чтобы он больше занимался своими увлечениями и получал больше удовольствия. Близнецы пробуждают в Водолее внутреннего ребенка.

"Хотя эти двое не самая романтичная пара, они определенно являются сильной парой. Другие знаки (например, Телец или Рак) могли бы жаждать чего-то более сказочного, но эти веселые гении с удовольствием занимаются своими делами. Независимость – это блаженство", - объяснила астролог.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Совместимость Близнецов и Скорпионов

Этот союз не должен был бы сработать, но каким-то образом он сработал. Возможно, потому что эти два знака зодиака чаще всего подвергаются критике, их объединяет общая нелепость и заблуждения о них.

Им нравится, когда их неправильно понимают. Близнецы — свободолюбивые, а Скорпионы — серьёзные. Но они раскрывают лучшие качества друг друга. Никто так не ценит (мрачное) чувство юмора Скорпиона, как Близнецы, и никто так не задаёт Близнецам сложные вопросы, как Скорпион.

Скорпион — фиксированный знак, и чрезмерное постоянство сильно отталкивает Близнецов. Скорпион хочет двигаться вперёд так же сильно, как Близнецы хотят говорить. Хотя этим двоим нелегко найти друг друга, когда они всё-таки сходятся - это судьба.

Совместимость Близнецов и Стрельцов

Близнецы и Стрельцы — противоположные знаки. Возможно, из всех противоположностей в зодиаке эти двое наиболее похожи. Оба любят свободу, исследования и ценят хорошую дискуссию. Когда они встречаются, их споры становятся прелюдией. Близнецы похожи на любопытных детей на вечеринке, которые постоянно спрашивают "Почему?" и хотят узнать как можно больше информации. Стрельцы же, наоборот, любят превращать светскую беседу в диссертацию. Хотя оба получают удовольствие от интеллектуального общения и находят друг друга привлекательными и захватывающими, Близнецы могут считать Стрельца немного претенциозным и лишённым чувства юмора.

Совместимость Близнецов и Дев

Близнецы и Дева находятся под влиянием планеты коммуникации Меркурия. У них много общего и мгновенное взаимопонимание. Оба одержимы сбором информации, её анализом и стремлением доказать всем свою правоту. Они обладают взаимным даром рассказывать истории, создавать проекты и поддерживать связь в десятках групповых чатов. Это может сделать их идеальной парой (если их предпочтения совпадают) или худшим кошмаром друг для друга (если они находятся на противоположных полюсах какого-либо спектра).

Близнецы особенно любят оспаривать мнения других, не успокаиваясь, пока не докопаются до сути того, почему человек именно такой, какой он есть. Это может быть крайне стрессовым для Девы, которая тоже любопытна, но гораздо чувствительнее Близнецов.

Совместимость Близнецов и Раков

Рак — ещё один знак, который любит комфорт и стабильность. И хотя многие знаки обращаются к Раку за комфортом, общением и вкусной домашней едой, Близнецы терпеть не могут их властность. Также они часто находят Раков довольно скучными.

Раки в конечном итоге хотят быть главными. Близнецы же предпочитают никому не подчиняться. Хотя эти два знака находятся рядом друг с другом, они никогда не найдут общий язык.

Неуловимость Близнецов ужасно раздражает Раков. Хотя они могут отлично провести вечер в городе, ради всеобщего блага им следует воздержаться от совместного возвращения домой после свидания.

Совместимость Близнецов и Тельцов

Телец — самый верный знак зодиака, а Близнецы — чрезвычайно склонны к флирту, поэтому эти двое сходятся только тогда, когда ищут неприятностей. Такой союз порождает мгновенные и постоянные конфликты. Тельцу нужна стабильность, а Близнецам — свобода. И хотя эти желания не обязательно должны быть диаметрально противоположными, чем больше Телец пытается контролировать расписание Близнецов, тем больше Близнецы бунтуют.

Изначально их привлекает оптимистичный взгляд друг друга — оба родились весной и полны жизненной энергии. Но как только Близнецы понимают, что Тельцу достаточно заказывать одни и те же яйца Бенедикт в одном и том же заведении на протяжении всей вечности, искра гаснет. Жизнь без новизны — смерть для Близнецов.

Совместимость Близнецов и Козерогов

На бумаге у Близнецов и Козерогов почти нет ничего общего, и на практике это тоже верно. Козероги — традиционалисты, а Близнецы одержимы современной культурой.

"Если Близнецы с трудом планируют свой день, то у Козерогов всегда есть 30-летний план. Один отправляет сообщения 67 людям одновременно, а другой методично ведет ежедневник. Изменчивая воздушная стихия встречается с кардинальной земной: как они вообще могут поладить? Единственное, что могло бы их объединить, — это взаимная любовь к антиквариату или классическим предметам роскоши. Эти двое могли бы даже провести потрясающий день, бродя по галереям. Там, где много информации встречается с историей, что они всегда на одной волне. По крайней мере, до тех пор, пока Близнецам не надоест, и они быстро переключатся на что-то другое", - объяснила Райт.

