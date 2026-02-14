Укр
Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

Анна Ярославская
14 февраля 2026, 03:32
Не стоит принимать чувства как должное. Это главная ошибка в отношениях со Скорпионом.
Влюбленная пара
Почему Скорпионы не играют в игры — и чего требуют от партнёра / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Как понять, что второго свидания со Скорпионом не будет
  • Что Скорпион ценит в партнере
  • Что никогда не стоит делать в отношениях со Скорпионом

Скорпион — один из самых загадочных и эмоционально сильных знаков зодиака. Он притягивает, интригует и редко оставляет равнодушным. Однако многие опасаются начинать отношения с представителями этого знака зодиака. Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала изданию PureWow, будет ли свидание со Скорпионом романтической сказкой или испытанием на прочность.

"Допустим, вы только что узнали, что ваш будущий партнёр родился в период с 23 октября по 22 ноября, и вы паникуете. Я здесь, чтобы сказать вам, что ваши предположения, вероятно, неверны. Каково это на самом деле — вступать в отношения с представителем этого водного знака? Если вы хотите получить честное мнение профессионального астролога, вот всё, что вам нужно знать, прежде чем встречаться со Скорпионом", - написала астролог.

Что нужно знать, прежде чем начать встречаться со Скорпионом?

1. Если Скорпион вами увлечен, вы это поймёте. Многие считают Скорпионов самыми большими загадками в мире, но на самом деле нет знака зодиака, который был бы более прямолинеен в своих чувствах.

Находясь под влиянием Марса, Скорпионы добиваются желаемого и заинтересованы в победе, а не в играх.

Эксперт рассказала, какие свидания нравятся Скорпионам.

"Светская беседа — худший кошмар для Скорпионов, поэтому не удивляйтесь, если на первом свидании они сразу перейдут к серьезным темам. Легкомысленное общение с ними никогда не является хорошим знаком. Поэтому, если вы говорите о погоде или о том, что показывают по телевизору, не ждите второго свидания", - предупредила Райт.

2. Скорпионы всегда в центре внимания и приковывают к себе взгляды. Хотя в личных отношениях Скорпионы, как правило, более спокойны или интровертны, на публике они неизбежно привлекают к себе внимание.

Скорпионы — прирожденные лидеры. Они мгновенно очаровывают всех, кого встречают, своим неотразимым обаянием.

Если вы встречаетесь со Скорпионом, то очень важно поддерживать его во всех начинаниях. Хотя они могут постесняться просить похвалы, на самом деле Скорпионы любят знать, что вы ими гордитесь.

3. Скорпионы ценят верность и постоянство превыше всего. Никто не умеет так искусно проявлять близость и уязвимость, как Скорпион. Хотя этот знак часто отождествляют с трансформацией, на самом деле Скорпионы одержимы поддержанием стабильности и надежности.

"Скорпионы больше всего на свете хотят быть преданным и верным партнером, и, как только они обретают стабильность, им требуется немало усилий, чтобы изменить свои привычки. Эта потребность в стабильности также может мешать Скорпионам. Дело в том, что они могут оставаться в отношениях, которые давно изжили себя, потому что они не хотят нарушать покой", - рассказала астролог.

4. Скорпионы много работают, много отдыхают и сильно любят.

Они невероятно амбициозны и склонны брать на себя лидерские роли, куда бы ни пошли. У них также очень высокая трудовая этика. У вашего возлюбленного-Скорпиона может быть плохая привычка перегружать себя делами. В обычный день он бежит прямо со сверхурочной смены на встречу с другом. Тем не менее, когда приходит время расслабиться, никто не умеет так отрываться, как Скорпион. Если вы не такой любитель вечеринок, то одной из ваших главных проблем в отношениях может быть поиск баланса между работой и личной жизнью.

5. Скорпионы не загадочны, но у них есть свои тайные слабости и хобби. Хотя Скорпионы не скрывают своих чувств, их загадочная репутация не случайна. Поскольку Весы находятся в их двенадцатом доме (бессознательной части гороскопа), Скорпионы предпочитают держать некоторые из своих венерианских удовольствий в секрете. По мере того, как вы сближаетесь, вы можете обнаружить, что у вашего возлюбленного-Скорпиона есть секретный ритуал. Может быть, он готовит изысканные блюда с нуля в свободное время или имеет безупречную коллекцию винтажных пластинок. Дело не в том, что он скрывает это от вас, а скорее в том, что иногда он забывает, где заканчивается его страсть и начинается он сам. "О, я думал, ты это уже знаешь!" — скажет Скорпион.

Что нужно Скорпиону в отношениях?

Скорпионы ценят верность и постоянство. Представитель этого знака зодиака жаждет комфорта и привычности в самых близких отношениях и хочет партнера, который будет открытой книгой и которому нечего скрывать.

Скорпионы никогда не играют в игры, и на самом деле они гораздо проще, чем изображает общественное мнение. Они хотят, чтобы партнеры в паре относились друг к другу как к королевским особам. При условии, что все эти королевские действия можно будет совершать, удобно устроившись в пижаме на диване.

Чего боится Скорпион в отношениях?

Скорпионы невероятно преданны и очень снисходительны, особенно на начальных этапах знакомства. Однако худшее, что можно сделать в отношениях со Скорпионом, — это сразу же проявлять чрезмерную романтику, а затем ослаблять её, когда всё становится скучным.

Скорпионы живут страстью, и даже если в постели всё похолодает, им нужен кто-то, кто будет писать им нежные любовные записки, планировать сказочные путешествия и поддерживать искру.

"Не принимайте любовь Скорпионов как должное!", - предупредила астролог.

С кем любят встречаться Скорпионы?

Скорпионы больше всего любят встречаться с Тельцом и Рыбами.

Им нравятся люди, которые преданны и заботливы, как Тельцы, или люди с богатым воображением и склонностью к приключениям, как Рыбы. Скорпионы очень эмоциональны и им нравится быть с теми, кто может смягчить их негативные эмоции ноткой сладости.

"При этом я знаю немало пар Скорпион-Скорпион, которые создают прочную основу для отношений, и несколько пар Скорпион-Близнецы, которые "настолько странные, что это просто работает" . Думаю, Скорпион и Близнецы, как два самых непонятых знака, которые действительно хорошо ладят друг с другом", - поделилась Джейми Райт.

Что нравится Скорпионам в отношениях?

Поскольку пятый дом Скорпиона, отвечающий за романтику, находится в Рыбах, они любят пофантазировать.

"Скорпионы хотят отправиться в путешествие. Расскажите им пикантную историю или спланируйте сказочную поездку. Скорпионов меньше привлекают щедрые подарки, и гораздо больше — совместные впечатления. Это касается как приземленных, земных впечатлений, таких как посещение спа-салонов, массаж и домашняя еда, так и более масштабных, например, концертов, танцевальных вечеринок или рискованных приключений. Бесплатная идея: полет на воздушном шаре", - отметила астролог.

Ранее Главред писал, кто идеальная пара для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив?

Вам также может быть интересно:

О персоне: Джейми Райт

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

17:47

