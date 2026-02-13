Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Алена Кюпели
13 февраля 2026, 11:31
71
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 февраля
Гороскоп Таро на 14 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на субботу для Овна: Умеренность

Будьте терпеливы, Овен. 14 февраля вам захочется повзрослеть гораздо быстрее, чем это необходимо сейчас. Вместо того чтобы торопиться, остановитесь.

Раскройте цель своих нынешних действий и поймите, почему вы хотите того, чего желаете. Сегодня речь идет не столько о том, кем вы были раньше, сколько о том, что вы делаете, чтобы стать лучше.

Телец

Таро-гороскоп на субботу для Тельца: Справедливость

Тельцы, требуется много зрелости, чтобы простить того, кто вас обидел. Но с картой Таро "Справедливость" 14 февраля вы приходите к пониманию того, что это необходимо сделать.

Любимый человек, который ранил ваше сердце, нуждается в милосердии. Вместо того чтобы держать обиду, вы учитесь отпускать и освобождать его от осуждения.

Близнецы

Таро-гороскоп на субботу для Близнецов: Колесница

Посмотрите на себя и на все, чего вы достигли, Близнецы! Сегодняшняя карта Таро, Колесница, символизирует успех после долгого и трудного пути. Вам пришлось научиться самодисциплине и терпению.

Когда вас заставляют так много работать без всякого вознаграждения, это испытывает ваш характер. Вместо того чтобы сдаться, вы остались верны своей мечте. Вы решили, что независимо от того, что принесет день, вы останетесь сильными.

Рак

Гороскоп Таро на субботу для Рака: Колесо Фортуны

14 февраля вы принимаете хорошее и плохое в жизни, любви и в каждой ситуации, с которой сталкиваетесь. Колесо Фортуны представляет моменты успеха, которые часто приходят после неудач, и неудачу, когда она происходит после вашей победы.

Раки, вы видите, что все происходит так, как должно быть. Вы можете контролировать только то, что происходит, а не то, как реагируют другие или как вас принимают. С миром в сердце, сегодня день полного смирения.

Лев

Таро-гороскоп на субботу для Льва: Шут

Лев, 14 февраля вас приглашают начать всё сначала. Карта Шут символизирует новый старт, который ведёт вас по пути, к которому вы стремитесь. По пути вам придётся решить, на кого или на что вы будете обращать внимание.

Будут сторонники, но громче всех будут голоса тех, кто говорит, что вы не можете сделать то, что, как вы знаете, вам предназначено. Вместо того чтобы позволить негативу остановить вас, продолжайте идти вперёд с полной верой в себя.

Дева

Таро-гороскоп на субботу для Девы: Повешенный

Возьмите паузу, Дева. Карта Повешенный подчёркивает необходимость подождать, и вы правы, что делаете это. Жизнь порой движется слишком быстро, и вы чувствуете давление, заставляющее вас действовать или делать то, в чём вы не уверены, из-за страха.

Вместо того чтобы позволять миру или давлению окружающих диктовать ваш выбор, остановитесь на мгновение. Наиболее значимым проявлением самоконтроля часто является обещание, что вы начнете действовать, когда будете к этому готовы.

Весы

Таро-гороскоп на субботу для Весов: Солнце

Зрелость — это понимание того, что независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь, всё всегда налаживается. 14 февраля карта Таро "Солнце" призывает к оптимистичному настрою, когда вы видите, что всё складывается к лучшему.

Хорошие результаты не означают, что вам не придётся бороться. Позитивное будущее также не означает, что вы можете ничего не делать. Напротив, Весы, это означает, что у вас есть надежда, и вы можете быть уверены в своей эмоциональной безопасности и защищённости, независимо от того, что происходит сейчас.

Скорпион

Таро-гороскоп на субботу для Скорпиона: Верховная Жрица

Верховная Жрица — это карта Таро, которая представляет божественную женскую энергию, которой вы обладаете. Скорпион, ваша интуитивная сторона готова к тому, чтобы вы её приняли и использовали в полной мере.

Ваш внутренний голос помогает вам распознать то, что не сказано, и действовать осторожно. Когда вы чувствуете лёгкий подсказку, чтобы остановиться или, наоборот, двигаться вперёд, прислушайтесь к нему.

Стрелец

Таро-гороскоп на субботу для Стрельца: Влюблённые

Стрелец, выбрать подходящего партнёра непросто, когда сердце часто принимает решения за тебя. Тем не менее, 14 февраля карта Таро "Влюблённые" призывает тебя учитывать все качества и черты идеального спутника жизни.

Ты хочешь сделать мудрый выбор, учитывая свои цели, мечты, личность и этические принципы. Сегодня принимай решения, уравновешивая разум и сердце. Убедись, что они совпадают.

Козерог

Таро-гороскоп на субботу для Козерога: Отшельник

Заявление о необходимости личного пространства может восприниматься как признание слабости, но 14 февраля это не так. Карта Таро "Отшельник" призывает тебя отстраниться от мира по духовным причинам.

Козерог, ты сильный, но тебе не всегда нужно быть таким. Тебе рекомендуется прислушаться к своему внутреннему голосу и настроиться на свою высшую силу.

Водолей

Таро-гороскоп на субботу для Водолея: Башня

Все случается, когда вы меньше всего этого ожидаете. 14 февраля карта Таро "Башня" говорит о потрясениях. Преодоление трудностей может проверить ваше терпение и решимость.

Это даст вам прекрасную возможность перестроить свою жизнь и решить, как вы хотите ее изменить. Вы готовы освободиться от старого и вступить в новую эру.

Рыбы

Таро-гороскоп на субботу для Рыб: Дьявол

14 февраля карта Таро "Дьявол" означает чувство застревания в ситуации. Чтобы выбраться из нее, Рыбы, вам нужно мыслить иначе, чем раньше.

Существует глубокая потребность в росте и переменах. Не бойтесь проверить почву и попробовать что-то за пределами вашей зоны комфорта.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

12:00Аналитика
Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:34Украина
Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Последние новости

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делать

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Реклама
11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Реклама
09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

Реклама
12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атаковал Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять