Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-14-fevralya-10740458.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 14 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на субботу для Овна: Умеренность

Будьте терпеливы, Овен. 14 февраля вам захочется повзрослеть гораздо быстрее, чем это необходимо сейчас. Вместо того чтобы торопиться, остановитесь.

Раскройте цель своих нынешних действий и поймите, почему вы хотите того, чего желаете. Сегодня речь идет не столько о том, кем вы были раньше, сколько о том, что вы делаете, чтобы стать лучше.

Телец

Таро-гороскоп на субботу для Тельца: Справедливость

Тельцы, требуется много зрелости, чтобы простить того, кто вас обидел. Но с картой Таро "Справедливость" 14 февраля вы приходите к пониманию того, что это необходимо сделать.

Любимый человек, который ранил ваше сердце, нуждается в милосердии. Вместо того чтобы держать обиду, вы учитесь отпускать и освобождать его от осуждения.

Близнецы

Таро-гороскоп на субботу для Близнецов: Колесница

Посмотрите на себя и на все, чего вы достигли, Близнецы! Сегодняшняя карта Таро, Колесница, символизирует успех после долгого и трудного пути. Вам пришлось научиться самодисциплине и терпению.

Когда вас заставляют так много работать без всякого вознаграждения, это испытывает ваш характер. Вместо того чтобы сдаться, вы остались верны своей мечте. Вы решили, что независимо от того, что принесет день, вы останетесь сильными.

Рак

Гороскоп Таро на субботу для Рака: Колесо Фортуны

14 февраля вы принимаете хорошее и плохое в жизни, любви и в каждой ситуации, с которой сталкиваетесь. Колесо Фортуны представляет моменты успеха, которые часто приходят после неудач, и неудачу, когда она происходит после вашей победы.

Раки, вы видите, что все происходит так, как должно быть. Вы можете контролировать только то, что происходит, а не то, как реагируют другие или как вас принимают. С миром в сердце, сегодня день полного смирения.

Лев

Таро-гороскоп на субботу для Льва: Шут

Лев, 14 февраля вас приглашают начать всё сначала. Карта Шут символизирует новый старт, который ведёт вас по пути, к которому вы стремитесь. По пути вам придётся решить, на кого или на что вы будете обращать внимание.

Будут сторонники, но громче всех будут голоса тех, кто говорит, что вы не можете сделать то, что, как вы знаете, вам предназначено. Вместо того чтобы позволить негативу остановить вас, продолжайте идти вперёд с полной верой в себя.

Дева

Таро-гороскоп на субботу для Девы: Повешенный

Возьмите паузу, Дева. Карта Повешенный подчёркивает необходимость подождать, и вы правы, что делаете это. Жизнь порой движется слишком быстро, и вы чувствуете давление, заставляющее вас действовать или делать то, в чём вы не уверены, из-за страха.

Вместо того чтобы позволять миру или давлению окружающих диктовать ваш выбор, остановитесь на мгновение. Наиболее значимым проявлением самоконтроля часто является обещание, что вы начнете действовать, когда будете к этому готовы.

Весы

Таро-гороскоп на субботу для Весов: Солнце

Зрелость — это понимание того, что независимо от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь, всё всегда налаживается. 14 февраля карта Таро "Солнце" призывает к оптимистичному настрою, когда вы видите, что всё складывается к лучшему.

Хорошие результаты не означают, что вам не придётся бороться. Позитивное будущее также не означает, что вы можете ничего не делать. Напротив, Весы, это означает, что у вас есть надежда, и вы можете быть уверены в своей эмоциональной безопасности и защищённости, независимо от того, что происходит сейчас.

Скорпион

Таро-гороскоп на субботу для Скорпиона: Верховная Жрица

Верховная Жрица — это карта Таро, которая представляет божественную женскую энергию, которой вы обладаете. Скорпион, ваша интуитивная сторона готова к тому, чтобы вы её приняли и использовали в полной мере.

Ваш внутренний голос помогает вам распознать то, что не сказано, и действовать осторожно. Когда вы чувствуете лёгкий подсказку, чтобы остановиться или, наоборот, двигаться вперёд, прислушайтесь к нему.

Стрелец

Таро-гороскоп на субботу для Стрельца: Влюблённые

Стрелец, выбрать подходящего партнёра непросто, когда сердце часто принимает решения за тебя. Тем не менее, 14 февраля карта Таро "Влюблённые" призывает тебя учитывать все качества и черты идеального спутника жизни.

Ты хочешь сделать мудрый выбор, учитывая свои цели, мечты, личность и этические принципы. Сегодня принимай решения, уравновешивая разум и сердце. Убедись, что они совпадают.

Козерог

Таро-гороскоп на субботу для Козерога: Отшельник

Заявление о необходимости личного пространства может восприниматься как признание слабости, но 14 февраля это не так. Карта Таро "Отшельник" призывает тебя отстраниться от мира по духовным причинам.

Козерог, ты сильный, но тебе не всегда нужно быть таким. Тебе рекомендуется прислушаться к своему внутреннему голосу и настроиться на свою высшую силу.

Водолей

Таро-гороскоп на субботу для Водолея: Башня

Все случается, когда вы меньше всего этого ожидаете. 14 февраля карта Таро "Башня" говорит о потрясениях. Преодоление трудностей может проверить ваше терпение и решимость.

Это даст вам прекрасную возможность перестроить свою жизнь и решить, как вы хотите ее изменить. Вы готовы освободиться от старого и вступить в новую эру.

Рыбы

Таро-гороскоп на субботу для Рыб: Дьявол

14 февраля карта Таро "Дьявол" означает чувство застревания в ситуации. Чтобы выбраться из нее, Рыбы, вам нужно мыслить иначе, чем раньше.

Существует глубокая потребность в росте и переменах. Не бойтесь проверить почву и попробовать что-то за пределами вашей зоны комфорта.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред