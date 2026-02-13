Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Элина Чигис
13 февраля 2026, 11:19
66
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 14 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для все знаков зодиака
  • Кого из знаков ждет сюрприз

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Не миритесь с любыми формами насилия дома или на работе. Если вы чувствуете себя подавленным, обратитесь за помощью. Короткий отпуск в компании хороших друзей может помочь вам разобраться в ситуации. Это также благоприятный день для постановки личных целей в области здоровья, красоты и фитнеса.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Космическая энергия продолжает оставаться в активном, но в то же время спокойном и благоприятном ритме. Это может быть особенно удачно для любви и интересов маленьких детей. Запланируйте что-нибудь особенное, чтобы показать близким, как сильно вы их любите. Это прекрасное время, чтобы поделиться всем, что вам нравится.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Утром вас могут одновременно тянуть в разные стороны. Сделайте шаг назад и сохраняйте спокойствие, сталкиваясь с межличностными конфликтами или неприятными людьми. Это благоприятное время для путешествий или учебы. Встречи с друзьями могут быть особенно запоминающимися, поэтому выходите в свет и общайтесь!

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Энергия побуждает к изучению всего, что улучшает ваши навыки или помогает освоить любую интересующую вас область. Изучите возможности получения образования, подумайте о путешествиях или проведите больше времени с людьми, чей опыт может расширить ваш кругозор. Пусть любопытство направляет ваши решения. Удачный день для налаживания деловых связей.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

У вас очень высокие требования, и вы можете быть необычайно требовательны к окружающим. Возьмите на себя инициативу, подавая хороший пример. Если вы еще не отдыхали, сейчас самое время спланировать отпуск. Например, семейный поход с палатками может стать именно тем, что нужно всем.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы можете чувствовать себя довольно застенчиво. Выходя на улицу, вы можете ощущать, будто притворяетесь, чтобы вписаться в компанию. Если бы вы попросили других описать вас одним словом, вы бы обнаружили, что вами восхищаются гораздо больше, чем вы себе представляете.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вы можете быть очень требовательными. Вы настолько сильны, что простым смертным трудно высказать свое мнение. По крайней мере, осознайте, что вы можете быть немного одержимы или неразумны. Тщательно обдумайте любую ситуацию, в которой вы испытываете сильные эмоции и не можете увидеть в ней ничего смешного.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Тот, кто вас любит, хочет сблизиться. Звёзды благоволят любому новому началу, даже для состоявшейся пары. Составьте конкретные планы на будущее. Возможно, у вас возникнет желание много есть, пить или тратить. Позвольте своей игривой стороне проявиться в разумных пределах.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

У вас есть все основания чувствовать себя уверенно. Люди будут открыты и восприимчивы к вам и вашим идеям. Это удачный день для того, чтобы вывести отношения на более глубокий уровень. Составьте список того, чего вы хотите достичь, и разместите его там, где сможете видеть его ежедневно.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы можете быть особенно раздражительными. Сдерживание гнева или постоянное расстройство из-за реальной или мнимой несправедливости или обиды никак не улучшит ваше здоровье, счастье или качество жизни. На самом деле, это приведет к прямо противоположному результату. Глубокое дыхание, прощение и терпение помогут вам восстановиться.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Спланируйте сюрприз для кого-нибудь. Вы, как правило, очень предсказуемы, и это будет особенно приятно! Это хороший день для посещения творческих людей и предприятий. Это может дать вам хорошие идеи для собственных проектов. Возможно, вы почувствуете потребность делать то, что хотите, независимо от того, что говорят другие.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Ваши главные мысли могут быть сосредоточены на отношениях с семьей и друзьями. Вероятно, вы будете испытывать сильные сентиментальные чувства. Возможно, вы сильно задумаетесь о старой любви или потерянном друге. Узы привязанности, которые вы испытываете, очень важны. В стрессовые времена особенно ценны близкие отношения.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

12:00Аналитика
Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:34Украина
Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на сегодня 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Последние новости

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делать

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Реклама
11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

Реклама
09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

Реклама
12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атаковал Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять