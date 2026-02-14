Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

Раки — заботливые, эмоциональные и ориентированные на долгосрочные отношения. Кто станет для них идеальной парой?

Любовный гороскоп: названа идеальная пара для Рака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Кто на 100% подходит Раку

Как Ракам построить отношения со Львами и Стрельцами

Что Раки больше всего ценят в отношениях

Люди, рожденные под знаком Рака, – настоящие защитники, они всегда выслушают и поддержат в любой ситуации. И хотя Раков больше всего ценят за их заботливый характер, иногда они могут быть немного привязчивыми. Не каждый может выдержать эмоциональность Раков, поэтому астролог Кики О'Киф из США оценила совместимость Раков с другими знаками зодиака и назвала лучшие и худшие пары.

Если вам интересно, почему Скорпионы не играют в игры и чего требуют от партнёра, читайте материал: Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви.

Кто идеальная пара для Рака

Совместимость Рака и Скорпиона

Типичный Рак жаждет обязательств и нуждается в уверенности, что их партнёр готов к долгосрочным отношениям. Скорпионы, известные своей уверенностью, собственничеством и ревностью, обладают упорством, чтобы доказать, что они не просто с вами "до конца", а "до самой смерти". Кого-то это может испугать, но для Рака это невероятно романтично, пишет PureWow.

Совместимость Раков с Рыбами

Рыбы, как и все водные знаки, глубоки и эмоциональны. Они по-настоящему растворяются в любви. Это отличная новость для Рака, который хочет не только серьезных отношений, но и того, кто позволит ему заботиться о себе. Природный комплекс мученика у Рыб идеально сочетается с заботливой душой Рака, предлагая чистую преданность. Вероятно, они будут писать по одному любовному стихотворению в день в течение года и в итоге заключат контракт на издание книги, посвятив ее своей музе - своему любимому Раку.

Совместимость Рака и Тельца

Тельцы и Раки говорят на одном языке любви - материальном. Звучит банально, но, по правде говоря, Телец известен своим превосходным умением распоряжаться деньгами, а Рак серьезно относится к планированию будущего.

Эмоциональная и финансовая безопасность неразрывно связаны для обоих знаков.

Однако Тельцы и Раки - это не меркантильная пара, в которой нет любви страсти. На самом деле они любят классическую романтику в стиле "сердечки и цветы".

Совместимость Рака и Девы

Это сочетание наводит на вопрос: кто будет баловать тех, кто балует других? Дева любит служить, а Рак любит быть матерью. Несмотря на совместимость по стихиям (вода Рака хорошо сочетается с землей Девы), эти двое слишком похожи друг на друга — они постоянно борются за право мыть посуду, а потом пассивно-агрессивно жалуются.

"Иногда они могут вместе проявлять пассивную агрессию. Долгая прогулка в парке, полная глубоких разговоров? Замечательно. Долгая прогулка в парке с бормотанием колкостей в адрес каждого прохожего? Еще лучше", - рассказала астролог.

Совместимость Раков с Раками

Раки, любящие друг друга, понимают, насколько важна безопасность. Они немедленно начинают строить стабильное будущее вместе. Это пара, которая устраивает шикарные домашние вечеринки, но отказывается от походов в бар после работы.

Дело не в том, что они не общительны, просто они — домоседы до мозга костей. Тем не менее, Раки не стоят на месте. Они, как правило, любят детей и делят обязанности по их воспитанию (активно участвуя в домашних делах!), и когда дело доходит до выбора нового дивана или образца краски для прихожей, эти гении домашнего хозяйства точно знают, насколько важно это решение.

Совместимость Рака и Козерога

Козероги серьезно относятся к своему будущему, и у них такое же сухое чувство юмора, как и у интровертных Раков.

Если вы состоите в браке с Козерогом, вы в надежных руках. Козероги могут быть немного холодными, но как только они заканчивают работу, они становятся невероятно заботливыми и внимательными.

Одна из общих черт Раков и Козерогов в том, что они держат свои личные дела в секрете и демонстрируют сильную, единую позицию. Вместе эти целеустремленные люди — идеальная пара мечты.

Кто меньше всего совместим с Раком

Совместимость Рака и Водолея

Водолеи и Раки на первый взгляд кажутся полными противоположностями, хотя иногда именно в этом и заключается самое сильное влечение. Водолеи любят новые способы мышления и в первую очередь стремятся к интеллектуальному общению. Раки тоже не глупы, но они, как правило, сближаются на уровне чувств. Общее у них то, что оба они глубоко увлечены чем-то — будь то политическая тема или узкоспециализированное хобби — они сходятся, когда находят то, что им обоим дорого.

"Возможно, это викторина, где Водолей может продемонстрировать свои поистине знания, а Рак может поделиться всеми историческими датами, запечатленными в его памяти с седьмого класса. Когда эти двое могут сосредоточиться на том, что их объединяет, а не разделяет, они могут добиться больших успехов… но, скорее всего, на викторине, чем в любви", - отметила астролог;

Совместимость Рака и Овна

Это может быть непростое сочетание, которое поначалу кажется заманчивым. Энергия Овнов гипермаскулинна, весела и предприимчива, что и привлекает Раков. Но Овны известны тем, что начинают дела и не доводят их до конца, в то время как у Раков противоположная привычка: они никогда не отпускают. Ключ к этому союзу — терпение.

Овны любят действовать быстро, но если они смогут направить свой энтузиазм на то, чтобы постепенно, со временем, показать Раку, что их любят и о них заботятся, химия может быть взрывной.

Раки любят, когда ими восхищаются, а Овны любят демонстрировать своих партнеров и заставлять их чувствовать себя рок-звездами. Сочетание этих двух людей может создать почти звездную харизму — яркую и блистательную.

Совместимость Рака и Стрельца

Вода и огонь плохо сочетаются, однако у Раков и Стрельцов есть кое-что общее - еда. Путь к их сердцам лежит через желудки, и вы можете найти их обоих в очереди на три часа за тем, что считается лучшим куском пиццы в городе. Таким образом, у этих лвоих может быть действительно отличный день, даже несмотря на монологи Стрельца между укусами и на то, как Рак заедает свои чувства по поводу того, что только что услышал.

Совместимость Рака и Близнецов

Близнецы обладают множеством хороших качеств, которые могут привнести в любые романтические отношения: они забавные, полные энтузиазма, очень умные, любопытные и любят хорошо проводить время. Эти качества могут заинтриговать Рака, но ему понадобится немного больше той скучной, но важной составляющей, которая скрепляет отношения.

"Конечно, Раки любят веселиться, но им также нужны гарантии верности. Раки пытаются построить будущее. Раку нужно чувствовать себя особенным, а что мы знаем о Близнецах? Он не повзрослеют", - рассказала астролог.

Совместимость Рака и Льва

Львы — настоящие боссы с властным характером. Хотя Раков может привлекать природная харизма Львов, их помпезность и самоуверенность могут заставить Раков закатить глаза — они могут быть романтичными, но отнюдь не глупы.

"Пока Львы танцуют на стойке бара и воруют микрофон караоке на дне рождения ребёнка вашего друга, Раки не впечатлены. Единственный способ разжечь страсть в этом союзе — это Лев, который сможет разделить с ними внимание", - объяснила астролог.

Весы и Рак - совместимость

Весы, как и Раки, любят традиционную романтику, но их подход обычно скорее хладнокровный и интеллектуальный, чем эмоциональный. Эта уравновешенность делает их идеальными хозяевами вечеринок, но пока они очаровывают всех и одинаково освещают своим светом, возлюбленный-Рак почувствует себя обиженным, если окажется не единственной VIP-персоной в комнате.

Если Весы смогут на самом глубоком, эмоциональном уровне заверить Рака в своей преданности, то у этих двоих будут отношения, достойные восхищения.

Что любят Раки в отношениях

В дружеских отношениях Раки чаще всего лучше всего ладят с теми, кто верен , чуток и готов оказать им эмоциональную поддержку.

В любви акцент делается на романтике, безопасности и долгосрочных отношениях.

И в любви, и в отношениях Раки ценят партнеров и друзей с глубокой эмоциональной связью. Они ценят людей, которые проявляют понимание и утешают, особенно в трудные времена.

Как писал Главред, ранее астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала, кто может быть идеальной парой для Овна, и с кем у этого знака зодиака будет неплохая совместимость.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

