Конец зимы будет переломным для трех знаков зодиака: чья жизнь резко изменится

В списке есть представители знака Рак.

https://horoscope.glavred.info/konec-zimy-budet-perelomnym-dlya-treh-znakov-zodiaka-chya-zhizn-rezko-izmenitsya-10740887.html Ссылка скопирована

Гороскоп для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чья жизнь разделится на "до" и "после"

Кого ждут перемены в карьере

Конец февраля и начало марта принесут трем знакам зодиака важные изменения. Астрологи считают, что именно их ждет переломный момент, который изменит направление жизни. Главред выяснил, кто стоит на пороге важных перемен и чья жизнь разделится на "до" и "после".

Рак

Конец зимы принесет Ракам глубокие эмоциональные изменения.

видео дня

"Раки долго скрывают свое недовольство. Теперь все всплывет на поверхность и придется принимать решения", – рассказывает астролог, которого цитируют на портале Made in Vilnius.

В карьере Раки могут решить полностью сменить сферу деятельности или начать собственный бизнес. Астролог рекомендует прислушиваться к своей интуиции.

Лучшая неделя для перемен – с 26 февраля по 5 марта. Именно тогда Раки могут делать шаги навстречу важным изменениям.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Для Скорпионов переломным моментом станет внутренняя трансформация.

"Скорпионы переживают интенсивные трансформации, но эта будет одной из самых глубоких. Они возрождаются из собственного пепла", – объясняет астролог.

Некоторые Скорпионы могут закончить токсичные отношения, другие – бросить работу, которая не приносит удовольствия.

Переломный момент может наступить внезапно – 1-3 марта. Одно событие или разговор может все изменить.

Козерог

Козерогам стоит подготовиться к изменениям в карьере.

"Сейчас наступает момент спросить себя: чего я на самом деле хочу?", – утверждает астролог.

Некоторые Козероги могут оставить престижную работу и устроиться на ту, которая будет приносить им истинное удовольствие. Другие могут начать обучение или сменить место жительства. Переломный момент наступит 5-8 марта.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред