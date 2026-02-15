Конец зимы будет переломным для трех знаков зодиака: чья жизнь резко изменится

Вы узнаете:
Конец февраля и начало марта принесут трем знакам зодиака важные изменения. Астрологи считают, что именно их ждет переломный момент, который изменит направление жизни. Главред выяснил, кто стоит на пороге важных перемен и чья жизнь разделится на "до" и "после".
Рак
Конец зимы принесет Ракам глубокие эмоциональные изменения.
"Раки долго скрывают свое недовольство. Теперь все всплывет на поверхность и придется принимать решения", – рассказывает астролог, которого цитируют на портале Made in Vilnius.
В карьере Раки могут решить полностью сменить сферу деятельности или начать собственный бизнес. Астролог рекомендует прислушиваться к своей интуиции.
Лучшая неделя для перемен – с 26 февраля по 5 марта. Именно тогда Раки могут делать шаги навстречу важным изменениям.
Скорпион
Для Скорпионов переломным моментом станет внутренняя трансформация.
"Скорпионы переживают интенсивные трансформации, но эта будет одной из самых глубоких. Они возрождаются из собственного пепла", – объясняет астролог.
Некоторые Скорпионы могут закончить токсичные отношения, другие – бросить работу, которая не приносит удовольствия.
Переломный момент может наступить внезапно – 1-3 марта. Одно событие или разговор может все изменить.
Козерог
Козерогам стоит подготовиться к изменениям в карьере.
"Сейчас наступает момент спросить себя: чего я на самом деле хочу?", – утверждает астролог.
Некоторые Козероги могут оставить престижную работу и устроиться на ту, которая будет приносить им истинное удовольствие. Другие могут начать обучение или сменить место жительства. Переломный момент наступит 5-8 марта.
