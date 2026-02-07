Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

В списке есть представители знака Рак.

Гороскоп для четырех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

У кого начнется "белая полоса"

Кому судьба готовит положительные изменения

В ближайшее время жизнь четырех знаков зодиака наладится. Сложные вопросы решатся, трудности "исчезнут", появятся новые силы и вера в лучшее. Главред выяснил, у кого начнется "белая полоса".

Рак

Для Раков наступает период внутреннего облегчения: эмоциональное напряжение в отношениях будет спадать. Спокойствие "постучится" в дверь Раков.

Не исключено, что представители этого знака услышат то, чего ждали, или просто поймут, что больше нет смысла держаться за то, что причиняет боль.

Совет для Рака: отпустите то, что вас изматывает. Даже если это только привычка или давнее обещание, говорится на портале Made in Vilnius.

Дева

Девы склонны все контролировать, исправлять и совершенствовать, а когда что-то не получается, часто берут вину на себя. В ближайшее время напряжение начнет снижаться и появится больше уверенности.

Это время, когда они наконец увидят, что работает, а что только требует энергии без отдачи.

Совет Девам: не пытайтесь быть идеальными.

Скорпион

Ситуация на работе, в финансах или отношениях может улучшиться. Главное — действовать смело и разработать новую стратегию.

Совет Скорпиону: выберите одно четкое направление. Даже небольшой шаг сейчас может стать большим прорывом.

Рыбы

Для Рыб эмоциональная туманность постепенно рассеивается, принося больше ясности и спокойствия. Появится больше внутренней ясности, а вместе с ней — и больше энергии.

Рыбы могут сказать "нет" людям и действиям, которые их истощают.

Совет Рыбам: доверяйте своим ощущениям.

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

