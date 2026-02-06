Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Алена Кюпели
6 февраля 2026, 13:54
141
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 7 февраля
Гороскоп Таро на 7 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Семерка Мечей, перевернутая

Перевернутая Семерка Мечей говорит о честности с самим собой. 7 февраля спросите себя, как вы были нечестны с собой.

Если вы притворялись тем, кем не являетесь, или пытались поддерживать фасад, чтобы избежать конфликтов, важно признать это, чтобы измениться.

Честность — лучшая политика, Овен. Когда вы правдивы, вы живете аутентично и можете создать мир, который хотите построить.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Пятерка Мечей, перевернутая

Вы должны сами это сделать. Телец, Пятерка Мечей, перевернутая, говорит о том, чтобы отстраниться от того, что вам не предназначено. Сегодня вам предстоит инициировать то, что, как вы знаете, неизбежно.

7 февраля вы можете предпочесть, чтобы кто-то другой разорвал отношения, чтобы другим было легче. Но завершение отношений идеально, если оно инициировано, поскольку оно четко выражает ваши намерения на будущее.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Тройка Кубков

Тройка Кубков в Близнецах говорит об эмоциональной поддержке. Получить то, что вам нужно от других, непросто. Иногда приходится просить об этом.

Сегодняшняя карта Таро призывает вас обратиться за помощью к своему кругу общения, когда она вам нужна. Вы не получите ее другим способом. Любовь и забота, которых вы желаете, находятся всего в одном шаге от вас.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Императрица, перевернутая

Лев, вам нужно решить, чего вы хотите от жизни. Перевернутая Императрица говорит о созависимом поведении, к которому вы можете привыкнуть.

Сегодня важно стоять на своих двух ногах, особенно когда вас искушает опереться на того, кто вас исторически подводил. 7 февраля не игнорируйте свои эмоции, поскольку они служат путеводителем к истине. Когда вы чувствуете, что что-то не должно быть так, как есть, поступайте наоборот.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Башня

7 февраля ваша ежедневная карта Таро — Башня, которая говорит о страсти, но когда она применяется неправильно. Сейчас в вашей системе может быть сбой, который приводит к финансовым потерям или пустой трате времени. Вы можете пересмотреть систему или полностью ее отменить.

Сегодня вас просят оценить, как все делается, и решить, что вам следует делать дальше. Неправильные решения в начале дня могут превратиться в мудрость к концу дня.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Отшельник, перевернутая

Весы, сегодня вы больше не будете скрывать свою нежную, любящую заботу от людей, с которыми обычно близки.

Перевернутая карта Отшельника говорит об уходе от жизни, социальных кругов и всего, что связывает вас с окружающим миром. Но 7 февраля этот период жизни подходит к концу. Пришло время связаться с друзьями или семьей и восстановить связь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Сила, перевернутая

Лучший способ справиться с проблемой — обратиться к ней напрямую. 7 февраля перевернутая карта Сила говорит о том, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами и решить, что вы не позволите им одолеть вас.

Поначалу, Скорпион, вы захотите получить все ответы, но это нормально, если это не так. Важен сам путь, с искренностью и состраданием к себе.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Двойка Мечей

Просто сделайте это. Двойка Мечей говорит о принятии трудного решения. 7 февраля вы окажетесь на перепутье, где вам предстоит сделать выбор.

Принятие решения – это не столько знание идеального варианта в данный момент, сколько уверенность в себе, чтобы справиться с последствиями. Вам не нужно знать, что будет идеальным, достаточно знать, что, по вашему мнению, лучше всего, исходя из имеющихся знаний. Это всё, чего вы можете желать, Стрелец.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Девятка Мечей

Назовите, с чем вы боретесь на ментальном уровне, Козерог. Девятка Мечей указывает на то, что вы, возможно, боретесь с негативными мыслями, тревогой, стыдом или какими-то трудностями.

Будьте внимательны к себе 7 февраля. Пока вы находитесь в этом состоянии, проявите сострадание к себе и посмотрите на вещи более объективно. Вместо обвинений или стыда, любовь – вот ключ к успеху. Вы справитесь, Козерог.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Туз Пентаклей

Весь мир у ваших ног, Водолей. Туз Пентаклей – карта плодородия и новых начинаний, особенно в вопросах финансового благополучия.

7 февраля вам не нужно ничего ждать. Начните действовать, чтобы обрести стабильность. Это не обязательно должно быть что-то безумное, просто ощутимое.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Семерка Кубков, перевернутая

Перевернутая Семерка Кубков означает, что вы больше не смотрите на ситуации сквозь розовые очки и обретаете ясность в отношении некоторых аспектов своей жизни.

7 февраля вы будете честны с собой. Возможно, существовала иллюзия, путаница или надежда на то, что что-то изменилось.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:17Энергетика
Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

15:00Интервью
В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:49Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот: изобилие и достаток уже на пороге

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Последние новости

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

Наступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-мНаступление на города-миллионники, шанс для Покровска и развал РФ: Мамулашвили – о войне в 2026-м
15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

15:00

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

Реклама
14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

Реклама
12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

10:55

Стреляют друг в друга: у россиян на фронте большие проблемы

10:55

Хотят превратить Украину во "вторую Беларусь": в ISW проанализировали месседжи Кремля

10:47

Сын предательницы Наташи Королевой покинул РФ - детали

10:36

Начнется "черная полоса": что нельзя делать в праздник 7 февраля

10:26

РФ готовит удар по Украине в ближайшие 48 часов: каким городам готовиться

09:55

США и РФ возобновляют военные переговоры на топ-уровне - WP

09:45

Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

09:25

Россияне массированно атакуют один город Украины - враг запустил ракеты и дроны

09:24

"Это последствие": Jerry Heil выдала правду о Евровидении

09:22

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Реклама
08:56

США могут усилить санкции против РФ - чего ждет Вашингтон

08:44

Почему впереди нас ждет еще много раундов переговоровмнение

08:01

Утром в Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

08:00

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

06:48

Ночная атака дронов РФ на Запорожье: в Вольнянске дрон убил мужа и жену

06:10

"Нулевая" квота на лом: почему ее отмена будет означать возвращение коррупциимнение

05:50

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

04:31

Мощная харизма: какие знаки зодиака способны управлять толпой

04:02

Приготовить ужин за 5 минут реально: рецепт шикарного сытного блюда

04:00

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять