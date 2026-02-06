Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Семерка Мечей, перевернутая

Перевернутая Семерка Мечей говорит о честности с самим собой. 7 февраля спросите себя, как вы были нечестны с собой.

Если вы притворялись тем, кем не являетесь, или пытались поддерживать фасад, чтобы избежать конфликтов, важно признать это, чтобы измениться.

Честность — лучшая политика, Овен. Когда вы правдивы, вы живете аутентично и можете создать мир, который хотите построить.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Пятерка Мечей, перевернутая

Вы должны сами это сделать. Телец, Пятерка Мечей, перевернутая, говорит о том, чтобы отстраниться от того, что вам не предназначено. Сегодня вам предстоит инициировать то, что, как вы знаете, неизбежно.

7 февраля вы можете предпочесть, чтобы кто-то другой разорвал отношения, чтобы другим было легче. Но завершение отношений идеально, если оно инициировано, поскольку оно четко выражает ваши намерения на будущее.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Тройка Кубков

Тройка Кубков в Близнецах говорит об эмоциональной поддержке. Получить то, что вам нужно от других, непросто. Иногда приходится просить об этом.

Сегодняшняя карта Таро призывает вас обратиться за помощью к своему кругу общения, когда она вам нужна. Вы не получите ее другим способом. Любовь и забота, которых вы желаете, находятся всего в одном шаге от вас.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Императрица, перевернутая

Лев, вам нужно решить, чего вы хотите от жизни. Перевернутая Императрица говорит о созависимом поведении, к которому вы можете привыкнуть.

Сегодня важно стоять на своих двух ногах, особенно когда вас искушает опереться на того, кто вас исторически подводил. 7 февраля не игнорируйте свои эмоции, поскольку они служат путеводителем к истине. Когда вы чувствуете, что что-то не должно быть так, как есть, поступайте наоборот.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Башня

7 февраля ваша ежедневная карта Таро — Башня, которая говорит о страсти, но когда она применяется неправильно. Сейчас в вашей системе может быть сбой, который приводит к финансовым потерям или пустой трате времени. Вы можете пересмотреть систему или полностью ее отменить.

Сегодня вас просят оценить, как все делается, и решить, что вам следует делать дальше. Неправильные решения в начале дня могут превратиться в мудрость к концу дня.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Отшельник, перевернутая

Весы, сегодня вы больше не будете скрывать свою нежную, любящую заботу от людей, с которыми обычно близки.

Перевернутая карта Отшельника говорит об уходе от жизни, социальных кругов и всего, что связывает вас с окружающим миром. Но 7 февраля этот период жизни подходит к концу. Пришло время связаться с друзьями или семьей и восстановить связь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Сила, перевернутая

Лучший способ справиться с проблемой — обратиться к ней напрямую. 7 февраля перевернутая карта Сила говорит о том, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами и решить, что вы не позволите им одолеть вас.

Поначалу, Скорпион, вы захотите получить все ответы, но это нормально, если это не так. Важен сам путь, с искренностью и состраданием к себе.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Двойка Мечей

Просто сделайте это. Двойка Мечей говорит о принятии трудного решения. 7 февраля вы окажетесь на перепутье, где вам предстоит сделать выбор.

Принятие решения – это не столько знание идеального варианта в данный момент, сколько уверенность в себе, чтобы справиться с последствиями. Вам не нужно знать, что будет идеальным, достаточно знать, что, по вашему мнению, лучше всего, исходя из имеющихся знаний. Это всё, чего вы можете желать, Стрелец.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Девятка Мечей

Назовите, с чем вы боретесь на ментальном уровне, Козерог. Девятка Мечей указывает на то, что вы, возможно, боретесь с негативными мыслями, тревогой, стыдом или какими-то трудностями.

Будьте внимательны к себе 7 февраля. Пока вы находитесь в этом состоянии, проявите сострадание к себе и посмотрите на вещи более объективно. Вместо обвинений или стыда, любовь – вот ключ к успеху. Вы справитесь, Козерог.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Туз Пентаклей

Весь мир у ваших ног, Водолей. Туз Пентаклей – карта плодородия и новых начинаний, особенно в вопросах финансового благополучия.

7 февраля вам не нужно ничего ждать. Начните действовать, чтобы обрести стабильность. Это не обязательно должно быть что-то безумное, просто ощутимое.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Семерка Кубков, перевернутая

Перевернутая Семерка Кубков означает, что вы больше не смотрите на ситуации сквозь розовые очки и обретаете ясность в отношении некоторых аспектов своей жизни.

7 февраля вы будете честны с собой. Возможно, существовала иллюзия, путаница или надежда на то, что что-то изменилось.

