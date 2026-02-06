Мощная харизма: какие знаки зодиака способны управлять толпой

Кратко:
- Люди с выраженными планетами в девятом доме обладают талантом вести за собой
- Два знака зодиака чаще всего способны создать собственный "культ"
Астролог из США Джейми Райт говорит, что астрология — это древняя система, которая больше похожа на математику, чем на тест на определение личности. Тем не менее, благодаря этому учению, можно ответить на многие вопросы, связанные с характером человека, рожденного под тем или иным созвездием.
Эксперт объяснила, какие знаки зодиака с наибольшей вероятностью могут основать "культ" и стать его лидером, пишет PureWow.
По ее словам, в девятом доме натальной карты можно увидеть умение привлекать других к участию в тех или иных проектах.
"Эта часть карты включает в себя темы путешествий, высшего образования, а также религии. Я называю это место "домом профессоров и священников", потому что люди с расположенными здесь планетами (особенно Солнцем или Луной) обычно очень заинтересованы в знаниях, экспертных навыках и расширении кругозора, особенно в рамках более крупного коллектива или учреждения. Люди с выраженными планетами в девятом доме обычно имеют историю эмиграции, воспитывались в религиозной среде или имеют бабушку, которая получила степень магистра. Здесь мы видим, каким попутчиком, учителем или лидером культа может быть каждый человек", - рассказала Райт.
По ее словам, есть два знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью могут основать культ - это Дева и Водолей.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Изменчивый земной знак Девы известен тем, что вносит порядок в хаос. Дева управляется Меркурием — планетой технических навыков и коммуникации. Рожденные под этим знаком люди могут быть весьма интеллектуальными и разговорчивыми. Также они умеют выступать на публике.
"Но настоящая причина, по которой Девы являются великими лидерами культов, заключается в том, что в отличие от своих собратьев по земному знаку Тельца и Козерога, которые могут слишком серьезно относиться к расширению своего кругозора, Девы обладают по-настоящему чувственным подходом к исследованию и приобретению знаний", - отметила атролог.
Дева находится в девятом доме Тельца - знака, который управляется планетой красоты Венерой. Девы хотят, чтобы путешествия и обучение были такими же приятными, как изысканная домашняя еда.
"Девы могут создать "культ", который на самом деле окажется просто фермерским кооперативом, в котором нужно будет посадить цветы, развести коров и никогда не оглядываться назад", - добавила астролог.
Водолей (19 января - 18 февраля)
Водолей - фиксированный воздушный знак - возглавляет стильный культ. Водолей — это знак, на который другие естественным образом смотрят как на авторитетную фигуру, поскольку его управитель - это Сатурн, планета дисциплины и структуры.
Все воздушные знаки общительны и очень любят распространять знания и идеи. Но в отличие от своих собратьев по воздушному знаку (Близнецы и Весы), Водолей любит информацию, но также обладает большим стилем в своем подходе к путешествиям, образованию и культивации.
Дело в том, что девятый дом Водолея находится в Весах, еще одном знаке, управляемом Венерой. Водолеи очень стратегически подходят к созданию своего культа. PR всегда на высоте.
"Кто может устоять перед отличным логотипом с милым шрифтом? Или перед целенаправленным выпуском мерча? Присоединиться к культу Водолея — значит присоединиться к движению, которое никогда не выходит из моды", - сказал Джейми Райт.
Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки
- Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги
О персоне: Джейми Райт
Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.
Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.
Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред