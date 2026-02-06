Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

В этот период достаток приходит не от усилий, а от времени.

Какие знаки зодиака обретут достаток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Богатство и достаток ворвутся в жизнь трех китайских знаков зодиака уже 6 февраля. Пятница - День получения с энергией Металлической Свиньи. В этот период достаток приходит не от усилий, а от времени.

Как рассказывают астрологи, Дни получения находят знаков зодиака тогда, когда они перестают к этому стремиться. С энергией Металлической Свиньи удача кажется почти невероятной, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Какие знаки зодиака найдут денежный поток

Свинья

Пятница — самый счастливый день для вас. Вы можете получить приглашение, которое сыграет в вашу пользу. Вы просто получите то, что соответствует вашей энергии. Эта легкость восстановит вашу веру в то, как все должно работать.

Змея

6 февраля вы получите пользу от того, что вы на самом деле сказали вслух несколько недель назад. Решения или границы, которых вы раньше твердо придерживались, возвращаются к вам в позитивном ключе. Это ощущается как подтверждение того, что вы правильно поняли ситуацию. Богатство проявляется как настоящее согласие.

Обезьяна

В этот день вы получите информацию, которая изменит ваше видение и всю ситуацию. Как только вы ее получите, ваш лучший путь вперед станет очевидным. Изобилие проявляется именно через момент прозрения.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

