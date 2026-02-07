Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

Суббота принесет знакам зодиака очень специфический вид достатка.

Четыре китайских знака зодиака привлекут к себе большую удачу и процветание 7 февраля. Суббота — День открытых дверей с энергией Водяной Крысы, из-за чего достаток имеет очень специфический вид.

По словам астрологов, Дни открытых дверей расширяют доступ. Они позволяют вещам, которые ранее остановились, двигаться дальше. В частности, 7 февраля ощущается как возвращение импульса к местам, которые затихли, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Кому улыбнется большая удача

Крыса

Для вас денежная удача в субботу будет связана с инициативой. Вы заметите, что когда вы обращаетесь к кому-то, ответ - немедленный. То, что, как вы думали, займет недели, внезапно меняется за один день. Кроме того, 7 февраля вы можете осознать, что чувствуете себя более уверенно в отношении финансового или личного решения, о котором вы беспокоились.

Дракон

7 февраля то, что вас тяготило, ослабнет. Это создаст пространство для движения удачи. Вы можете заметить, что возможности снова становятся видимыми, как только этот груз исчезнет. Процветание в субботу для вас выглядит как новый импульс, а не внезапная победа.

Бык

Этот день принесет вам настоящее облегчение. То, что было медленным, наконец начнет двигаться. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности, чем раньше. Вы поймете, что последовательность действительно окупается, даже если вознаграждение приходит долго.

Свинья

В субботу вам не нужно много думать или анализировать. Предложение принесет больше пользы, чем ожидалось. Процветание проявляется как удовольствие, которое не сопровождается чувством вины или какими-либо негативными последствиями.

