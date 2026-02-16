Какие три знака зодиака сорвут большой куш во время солнечного затмения: кому повезет

Что принесет каждому Солнечное затмение 17 февраля.

Коридор затмений гороскоп/ Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

С 19 февраля по 3 марта начинается Коридор затмений. Как рассказала астролог Анжелика Витренко Главреду, это период - перезапуск систем и изменение социальной реальности.

"17 февраля будет солнечное затмение в Водолее. Это импульс к обновлению в социальной сфере связей, коллективных проектов и личной свободы. 3 марта будет лунное затмение в 13-м градусе Девы. Это точка завершения в сфере режима, здоровья, работы и повседневных привычек", - говорит астролог.

Гороскоп для каждого знака зодиака на затмение

Овен. Есливы в команде, в группе, где ваша инициатива не поддерживается или используется без отдачи, время уходить. Можно начать запуск личного проекта, своего направления. Сейчас важно заявить о себе. Вы самостоятельная единица. Не будьте частью чужой системы.

Телец. Если вы держитесь за статус, который не приносит вам удовольствия, пора заканчивать. Можно строить новую стратегию заработка. Речь не о том, чтобы зарабатывать больше, а о системном пересмотре финансовой модели.

Близнецы. Стоит начать обучение с практикой, которая даст реальные навыки и реальные возможности. Время завершить реализацию не своих идей. Это больше не работает.

Раки. Стоит начать привлечение финансовой подушки, навести порядок в совместных финансах и распорядке ответственности.

Лев. Нужно начинать партнерство с четкими правилами, договоренностями, где вы на равных с партнером.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Дева. Время покончить с привычкой все контролировать, отпустить напряжение. Хорошее время для обновления образа, стиля, новых правил распорядка, новых привычек.

Весы. Нужно положить конец хаосу в отношении здоровья. Игнорирование сигналов тела. Нужно начать системный подход к своему здоровью. Четкий график, спорт, сон, еда - это фундамент для будущего.

Скорпионы. Делайтето, что приносит результат, а не только эмоции.

Стрельцы. Нужно пересмотреть старые семейные установки, которые уже не работают. Стоит обновить пространство, возможен переезд или ремонт, поскольку сфера дома, ваше место силы.

Казерог. Время завершать лишние контакты, которые не ведут к развитию. Сейчас время писать, выступать, делиться своими знаниями, идеями громче, чтобы привлечь новые доходы.

Водолей. Нужно завершать хаотичные расходы. Время планирования денежных накоплений, инвестиций и систем доходов. Все, что связано с деньгами.

Рыбы. Стоит изменить себя. Хорошее время для нового образа, новых привычек, новых действий и маленьких шагов каждый день, которые подтверждают вашу самостоятельность и уникальность.



Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

