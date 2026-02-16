Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 17 февраля.

Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Хороший день, чтобы пересмотреть свои приоритеты. Незавершенные проекты потребуют вашего внимания. Постарайтесь довести начатое до конца. Семейные обязанности необходимо соблюдать, но, тем не менее, более духовная направленность может открыть новые возможности. Вечером выделите время для небольшого отдыха и расслабления с кем-то особенным.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Если ваш партнер не разделяет ваших взглядов, это не повод отстраняться от него. Оригинальные женщины могут познакомить вас с необычными людьми или нарушить ваш привычный распорядок дня. Приведите в порядок свои личные финансы. Вы будете чувствовать себя увереннее, если у вас будет бюджет.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вы можете уверенно занять лидирующие позиции в любой интересующей вас области. Энергия благоприятствует позитивному партнерству и получению заслуженного признания. Если у вас много дел, составьте список целей, которых вы хотите достичь в ближайшее время. Это откроет двери для позитивных перемен.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ваша чувственная сторона может быть в самом разгаре! Страсть витает в воздухе, и ваша природная сексуальная притягательность сильна. Это счастливый день для любви и романтики. Постарайтесь выполнить как можно больше работы в начале дня. Вечер будет в вашем распоряжении, чтобы предаться своим желаниям.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Возможно, вы настолько поглощены своими рабочими обязанностями, что забываете остановиться и насладиться жизнью. Удачный день для продвижения по службе или поиска новой работы. Но сохраняйте баланс между работой и теми простыми радостями, которые делают жизнь стоящей.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы, возможно, захотите отвлечься от повседневности. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать в чем-либо. Возможно, вы мечтаете о многом, что пока недоступно. Не чувствуйте себя неудачником, если не можете получить все, чего желаете.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Вы будете чувствовать себя счастливее всего, если будете делать дела в удобное для вас время и принимать независимые решения. Слишком добродушное отношение может наскучить. Добродушное различие во мнениях может придать энергии. После обеда удачно для решения любых головоломок, загадок или проведения исследований, способствующих решению проблем.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Космическая энергия может помочь вам испытать очень духовные чувства и глубокую близость с близкими. Ваша энергия высока и может быть направлена ​​на сострадательное служение. Инициатива в планировании будет особенно полезной. Это отлично подходит для работы над любым незавершенным проектом.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Постарайтесь справиться с проблемами, не зацикливаясь на негативе. Просите о том, чего хотите, и говорите как можно мягче, если столкнетесь с трудностями. Если вы будете терпеливы и настойчивы, все можно уладить к вашему удовлетворению. Принимайте то, что вам дается, с благодарностью.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Доверьтесь своей интуиции в неопределенной ситуации. События будут развиваться в вашу пользу, если вы будете спокойны и уверены в себе. Скептически относитесь к предложениям о бизнес-схемах. Лучше доверять собственным идеям, чем принимать чужие. Проведите собственное исследование, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства в бизнесе или личных отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Возможно, вы испытываете подозрения по отношению к человеку или ситуации. Очень часто люди не могут понять ваши мысли по вашим реакциям. Это может означать, что вы иногда неправильно понимаете происходящее. Не стоит сразу считать, что у вас есть все ответы. Всё может быть не так, как вы себе представляете.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Вы обладаете сильным чувством ответственности. Но лучше выбрать лёгкий путь. Возможно, вы будете испытывать чувство вины, проводя время с друзьями или семьёй. Вам не обязательно всегда заниматься чем-то полезным. Встречи с друзьями для развлечения — хорошее использование вашего времени.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

