Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля

Сергей Кущ
16 февраля 2026, 10:35
Удача приходит к тем, кто готов действовать, выходить из зоны комфорта и доверять внутреннему ощущению правильного момента.
Три знака китайского гороскопа сорвут джекпот с 16 февраля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Для Драконов наступит время неожиданных, но очень удачных поворотов
  • Тигр на этой неделе выигрывает за счет смелости

С 16 февраля три знака китайского зодиака вступают в особенно благоприятный период. Энергия Огненной Лошади усиливает импульсивность, смелость и социальную активность, а это значит — удача и счастливые совпадения будут буквально следовать по пятам.

Дракон

Для Дракона неделя с 16 февраля станет временем неожиданных, но очень удачных поворотов. Год Деревянной Змеи уже создал прочную основу, а теперь энергия Огня добавляет решительности и динамики.

Главный источник удачи — спонтанность. Приглашение на встречу, мероприятие или деловой ужин, особенно если оно появится внезапно (обратите внимание на 19 февраля), может стать судьбоносным. Выход за пределы привычного графика расширит круг общения и приведет к знакомству с человеком, который окажет значительное влияние на будущее.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Путешествия, публичные события, новые контакты — все это принесет возможности. Некоторые предложения покажутся рискованными, но при разумной осторожности они способны открыть дорогу к карьерному росту. Интуиция сейчас — ваш главный союзник.

Тигр

Тигр на этой неделе выигрывает за счет смелости. Энергия Огненной Лошади усиливает вашу природную харизму и лидерские качества. Удача приходит к тем, кто действует первым — и это именно ваша стратегия.

В профессиональной сфере заметно усиливается признание. Коллеги и руководство начинают чаще отмечать ваш вклад, а положительная репутация открывает двери к новым предложениям. Это подходящее время, чтобы заявить о повышении, обсудить зарплату или даже протестировать рынок труда.

Карьерный рост становится реальностью, если вы не боитесь заявить о своих амбициях. Лидерские навыки, которые раньше были недооценены, получают шанс проявиться в полной мере.

Кролик

Кролик привлекает удачу через социальную активность. Лунная энергия недели усиливает вашу гибкость и дружелюбие, а начало года Лошади подталкивает к расширению круга общения.

Неделя благоприятна для публичности: участие в мероприятиях, праздниках, встречах, активность в социальных сетях — все это усиливает вашу заметность. Чем чаще вы оказываетесь в центре внимания, тем больше возможностей притягиваете.

Путешествия и выезды станут источником счастливых совпадений. Календарь может быстро заполниться предложениями, поэтому важно выбирать то, что расширяет ваши перспективы и позволяет познакомиться с новыми людьми. Особенно значимой может стать дата 18 февраля — события этого дня способны задать тон всей неделе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

