Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

Алена Кюпели
17 февраля 2026, 11:57
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 18 февраля
Гороскоп Таро на 18 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Маг

Овен, ваша ежедневная карта Таро, Маг, символизирует воплощение вашего видения жизни. 18 февраля вы начинаете жить, ориентируясь на будущее, а не на прошлое.

Сегодня обратите особое внимание на свою интуицию, которая обращается к вашему сердцу как к проводнику. Небольшие подсказки помогут вам направить свой путь и дадут понимание того, что делать дальше.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Дьявол

Карта Таро "Дьявол" представляет собой искушения, которые возвращаются в вашу жизнь и саботируют ваши усилия стать лучше.

18 февраля сократите одну привычку, которая, как вы знаете, является предвестником ситуации, в которой вы не хотите оказаться. Если вы остановите себя еще до начала, вы уже в выигрыше.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Сила

18 февраля карта Таро "Сила" призывает вас действовать смело и бесстрашно.

То, что вы сомневаетесь в себе и что вас беспокоит или заставляет чувствовать себя ничтожным, на самом деле является чертами характера, раскрывающими вашу истинную сущность. Поверьте, что то, что противостоит вам, вовсе не для того, чтобы причинить вам вред, а чтобы показать, насколько вы стойки и способны.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Императрица

Вы здесь, чтобы созидать. Карта Таро "Императрица" говорит о заботе и росте через творческую деятельность.

18 февраля сделайте что-нибудь, что укрепит ваше понимание того, кто вы есть как любящий и добрый человек.

Займитесь садоводством или порисуйте. Порисуйте немного за своим рабочим столом, пока ждете ответа. Сделайте подарок тому, кто вам дорог. Проявите свою мягкую сторону и позвольте себе расслабиться.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Влюблённые

Когда что-то правильно, вы это поймёте, а когда нет, будете в замешательстве.

Карта Таро "Влюблённые" от 18 февраля отражает решения, принятые во имя любви. Если ваше сердце не готово, пусть это подскажет вам, чего вы хотите. Не нужно слишком много об этом думать. Просто понаблюдайте за своими чувствами.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Шут

Карта Таро "Шут" подчёркивает ваш чистый потенциал. 18 февраля, когда вы собираетесь сделать что-то божественно духовное, невероятно, сколько препятствий может возникнуть, чтобы попытаться остановить вас.

Вам нужно преодолеть скептиков и проработать все возражения. Вместо того чтобы чувствовать себя подавленным или сомневаться, стоит ли продолжать, оставайтесь непоколебимым и верным себе.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Звезда

Карта Таро "Звезда" призывает вас обратиться к своей интуитивной энергии. Есть несколько способов сделать это 18 февраля, и начинается это с доверия к себе.

Верьте в возможность и находите причины для надежды. Повсюду и вокруг вас есть знаки, которые помогут вам понять, почему счастье и чувство удовлетворения — это не пустая мечта.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Колесо Фортуны

Скорпион, 18 февраля удача сопутствует вам повсюду, и ваша карта Таро, Колесо Фортуны, напоминает вам, что нужно видеть, как судьба сводит всё воедино, когда приходит подходящий момент.

Жизнь циклична, и всё повторяется снова и снова. Не позволяйте себе отчаиваться только потому, что сегодня всё плохо. Завтра жизнь наладится.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Император

Стрелец, Император, символизирует структуру и лидерство. 18 февраля открывается дверь к росту, которая ставит вас в сильное положение. Вы учитесь доверять процессу, даже в моменты, когда сомневаетесь в своей способности взять на себя инициативу или хорошо выполнять ожидания окружающих.

В каждой встрече вы учитесь справляться с трудностями, и ничто не может остановить ваше дальнейшее совершенствование.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Повешенный

Ваша ежедневная карта Таро, Повешенный, указывает на столь необходимую паузу. Вы откладываете что-то на потом. Начиная с 18 февраля, вы решаете подождать, пока кто-то, кого вы любите, догонит вас эмоционально, умственно и духовно.

Вы знаете, что терпение показывает, насколько вы заботитесь, а также свидетельствует о чистоте ваших намерений.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Мир

Водолеи, вы находитесь в особом периоде времени, когда наконец завершаете проект или задачу и испытываете сильное чувство удовлетворения.

18 февраля карта "Мир" подчеркивает достижение цели или важной вехи.

Внутри вас может быть трудно отпустить ситуацию, поскольку работа стала частью вашей личности. Однако горько-сладкая сторона завершения помогает вам принять здоровое и своевременное прощание.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Луна

Каждый день — это приглашение к духовному опыту, который связывает вас со Вселенной. Карта Таро "Луна" представляет собой призыв к вашему внутреннему голосу, поэтому, когда вы слышите его во время медитации, вы обращаете на него внимание.

Вы можете услышать особое послание или подсказку, как помочь нуждающемуся человеку. Вам нужно оставаться открытым и чутким, чтобы ваша душа откликнулась, когда придет момент.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

