Гороскоп на неделю с 16 по 22 февраля: Тельцам - сомнения, Ракам - карусель

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-16-po-22-fevralya-telcam-somneniya-rakam-karusel-10740905.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что приготовили звезды на следующей неделе

На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп на неделю Овен

Ваша неделя пройдет под знаком энергии и мнений. Марс в Водолее стремится к прогрессу, а не к разрешениям, поэтому нетерпение нарастает, когда люди действуют, как будто они буферизуют. В начале недели Луна встречается с Марсом, быстро превращая чувства в действия. Направьте этот всплеск энергии на одно конкретное решение: сложный разговор, изменение графика, установление границ, которые остановят утечку энергии. Сон помогает; ваше тело — не робот.

Овен, секрет в том, чтобы сохранить свою преимущество, не превратив его в побочный ущерб. Когда в конце недели Луна образует секстиль с Марсом, вы получаете более чистый канал: уверенность с лучшим таймингом. Скажите, что вы имеете в виду, а затем дайте другим возможность ответить. Выберите одну цель, один проект или одного человека, ради которого стоит постоянно проявлять себя. Остальное может остаться без внимания.

Гороскоп на неделю Телец

Эта неделя проходит под мягким фокусом, и это действительно работает на вас. Венера в Рыбах делает удовольствие священным, а практичность — предметом переговоров, поэтому следите за импульсом покупать комфорт, как будто это часть личности. Телец, в середине недели Луна встречается с Венерой и усиливает сладость, привлекательность и жажду чего-то, что дает ощущение безопасности в вашем теле, а не только впечатляет в Интернете.

Пусть желание будет честным, а не стратегическим. Если кто-то посылает противоречивые сигналы, не превращайте это в проект. Задайте один прямой вопрос, а затем выслушайте ответ. Найдите время для красоты, которая восстанавливает вас: хорошая еда, хорошая музыка, чистые простыни, искусство, которое расслабляет грудь. Ваши стандарты остаются высокими. Ваше сердце остается открытым.

Гороскоп на неделю Близнецы

На этой неделе ваш мозг получит обновление, как будто вселенная наконец-то оплатила премиум-версию. Меркурий в Рыбах сохраняет воображение, но тригон Меркурия и Юпитера открывает большую дверь: лучшие новости, умные разговоры, идея, которая действительно имеет будущее. Близнецы, говорите "да" приглашению, которое расширяет ваш мир, а не тому, которое истощает вас.

В середине недели Луна встречается с Меркурием и выносит ваши чувства на всеобщее обозрение. Это может быть приятно или неприятно, в зависимости от того, кто вас слушает. Напишите рискованное сообщение, затем перечитайте его и отправьте или удалите и пойдите спать. Любой из этих вариантов будет проявлением самоуважения. Храните квитанции в своих заметках, а не в своем тоне. Люди хорошо реагируют на вас, когда вы прямы и теплы.

Гороскоп на неделю Рак

Ваша неделя — это карусель настроений, и она движется быстро. Луна начинает свой путь в Водолее и встречается с Сатурном, Нептуном, Плутоном, а затем с Марсом, поэтому чувства становятся интенсивными и одновременно странно продуктивными. Рак, обратите внимание на то, где вы продолжаете пытаться контролировать результат, вместо того чтобы назвать потребность. Новолуние в Водолее сбрасывает социальную сюжетную линию. Новые границы, новые союзники, новые способы делить пространство, не теряя себя.

Затем Луна переходит в Рыбы и включает мягкое освещение: Венера, Юпитер и Меркурий приносят более приятные разговоры, романтическую честность и полезный импульс для творчества. Позже Луна в Овне встречается с Сатурном и Нептуном, что может размыть грань между "я хочу" и "я должен". Держитесь простоты. Просите конкретики. К выходным энергия Луны в Тельце поддерживает отдых, еду и реальное удовольствие.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

В начале недели кажется, что вселенная дергает за шнур. Солнце в квадратуре с Ураном приносит неожиданности и внезапные мнения, в том числе и ваши. Лев, не относитесь к каждому сюрпризу как к референдуму о вашей ценности. Держите планы гибкими и позвольте одному сбою показать вам, что нужно обновить. Новолуние в Водолее перезагружает вашу зону отношений: кто получает доступ, о чем вы будете договариваться, что вы больше не готовы терпеть.

К середине недели Солнце входит в знак Рыб, и атмосфера становится напряженной. На первый план выходят близость, деньги и доверие, поэтому честность побеждает театральность. Если что-то вызывает у вас недоумение, попросите уточнить детали. Если вы чувствуете себя истощенным, отступите и перезарядитесь. Небольшой акт щедрости может исправить больше, чем длинные объяснения. Пусть эта неделя научит вас, что изменения могут быть для вас комплиментом.

Гороскоп на неделю Дева

Ваш ум хочет порядка, но на этой неделе выигрывает умная импровизация. Меркурий в Рыбах усиливает интуицию, а тригон Меркурия и Юпитера приносит крупные победы: полезный контакт, зеленый свет, решение, которое экономит время. Дева, позвольте себе звучать по-человечески на встречах и в сообщениях; совершенство может подождать, пока связь делает свою работу.

Когда Луна встречается с Меркурием, ваши чувства хотят предложения, а не таблицы. Скажите то, что вы редактировали до полного исчезновения. Если вы перегружены, выберите одну задачу, которая изменит весь день, и завершите ее в первую очередь. Сохраняйте свои стандарты, но перестаньте относиться к каждой детали как к кризису. Позже отпразднуйте что-нибудь приятное для чувств: хорошая еда, чистое пространство и полный перезапуск. Вам не нужно заслуживать отдых.

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе ваш вкус значительно улучшится. Венера в Рыбах делает вас романтичным, щедрым и слегка аллергичным ко всему, что кажется дешевым или показным. Весы, не путайте вежливость с желанием. Если вы чего-то хотите, скажите об этом прямо, а затем позвольте ответу сказать вам все. Ваше очарование работает лучше всего, когда оно не скрывает дискомфорта.

Когда Луна встречается с Венерой, становится легче дарить и получать нежность. Это может означать настоящее свидание, творческий взлет или долгожданное извинение, которое действительно достигнет своей цели. Однако не теряйте связь с реальностью. Фантазии могут быть забавными, пока не становятся вашим единственным планом. Выбирайте то, что восстанавливает ваши силы: музыку, искусство, хорошую еду, чистую постель, мягкую одежду. Любовь должна быть заботой, а не игрой в угадайку.

Гороскоп на неделю Скорпион

На этой неделе неизбежны темы, связанные с властью, и не все они зловещие. Луна встречается с Плутоном в начале недели, что приводит инстинкты в состояние повышенной готовности и выталкивает секреты на свет. Скорпион, обратите внимание на то, что вы защищаете из привычки, и на то, что действительно нуждается в защите. Плутон в Водолее требует улучшений: более здоровых границ, более умных союзов, меньшего количества эмоциональных долгов. Начните с одного разговора, которого вы избегали месяцами.

Позже Луна образует секстиль с Плутоном, и вы получите контроль без удушающего захвата. Используйте его для наведения порядка: удалите беспорядочную ветку, устраните утечку бюджета, установите правило, которое вы постоянно обсуждаете. Не заставляйте людей доказывать свою лояльность; прямо попросите о том, что вам нужно. Когда доверие взаимно, ваша интенсивность воспринимается как преданность, а не как слежка, и на этой неделе вы можете вздохнуть с облегчением.

Гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе хорошие новости распространяются быстрее, чем ваша тревога, и они действительно остаются с вами. Меркурий в тригоне с вашим правителем Юпитером помогает вам сказать что-то важное, не звуча при этом как мотивационный плакат. Стрелец, обратитесь к человеку, который понимает ваши шутки и ваши страхи. Ретроградный Юпитер в Раке продолжает тянуть вас обратно к дому, поэтому честная ностальгия может быть полезной, а не постыдной.

Тройной аспект Луны и Юпитера в середине недели дарит ощущение комфорта, поэтому примите помощь и отплатите за нее. Затем квадратура Луны и Юпитера подталкивает вас к чрезмерным обещаниям, тратам или сообщениям. Сохраните один план реалистичным, а остальные оставьте в качестве вариантов. Если эмоции зашкаливают, поешьте, поспите и ответьте позже. Большое сердце, лучшие границы. Вам не нужна аудитория, чтобы расти.

Гороскоп на неделю Козерог

Эта неделя по-прежнему требует смелой структуры. Сатурн в Овне хочет, чтобы вы руководствовались своими выборами, а не настроением, а Луна в секстиле к Сатурну дает вам чистый старт: границы, которые действительно держатся. Козерог, выберите одну обязанность, которую вы можете выполнить раньше, чтобы она не преследовала вас всю неделю. Вознаграждением будет реальное пространство для дыхания, а не право хвастаться.

Позже Луна встретится с Сатурном, и вы почувствуете тяжесть каждого своего обещания. Не паникуйте, просто внесите поправки. Соединение Сатурна и Нептуна стирает грань между долгом и фантазией, поэтому дважды проверьте свои предположения, прежде чем тратить время или деньги. Если что-то кажется вам неясным, попросите уточнить детали и зафиксируйте их в письменной форме. Ваша дисциплина работает лучше всего, когда она защищает вашу энергию, а не наказывает вас.

Гороскоп на неделю Водолей

Эта неделя будет полна "неожиданных новостей", и они будут личного характера. Солнце в квадратуре с Ураном может нарушить ваши планы и задеть ваше самолюбие, особенно в вопросах денег и домашней логистики. Водолей, относитесь к сбоям как к данным, а не как к оскорблениям. Луна в квадратуре с Ураном может вызвать эмоциональную перереакцию, поэтому сделайте паузу, прежде чем давать резкий ответ или совершать драматическую покупку, чтобы доказать свою точку зрения.

Затем Луна образует секстиль с Ураном, и вы получите хорошую версию перемен: умное решение, лучший вариант, разговор, который перезагрузит правила. Держите свой график гибким, а ожидания — реалистичными. Попробуйте один эксперимент, который облегчит вам жизнь, даже если на бумаге он выглядит скучным. Ваше будущее "я" будет вам благодарно, как и ваша нервная система.

Гороскоп на неделю Рыбы

Мечтательная энергия приходит быстро, когда Луна образует секстиль с Нептуном, поэтому интуиция работает на полную, а воображение не дает вам покоя. Вскоре начнется сезон Рыб, и вдруг все снова станет личным: ваше искусство, ваша личная жизнь, ваше чувство смысла. Рыбы, не переусердствуйте, потому что вам жаль кого-то. Сострадание без границ превращается в выгорание с милой подписью.

Когда Луна встречается с Нептуном, эмоции становятся кинематографическими, поэтому не относитесь к каждой драматичной мысли как к истине. Соединение Сатурна и Нептуна дает проверку реальности, которая может действительно помочь: временные ограничения, бюджеты, определения, план, которому вы можете следовать. Нептун в Овне подталкивает вас перестать ждать разрешения. Создавайте, признавайтесь или приступайте к следующему шагу. Сделайте его достаточно реальным, чтобы удержать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред