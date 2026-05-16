Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

Кристина Трохимчук
16 мая 2026, 12:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 17 мая.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Когда вы искренне увлечены тем, что делаете, работа начинает приносить настоящее удовольствие. Наемных сотрудников ждет похвала от начальства, а предпринимателей — продуктивный день. Также это идеальный день для карьерных перемен и поиска вакансий. Сохраняйте уверенность в себе и позитивный настрой.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вашим главным ориентиром должна стать самостоятельность. Гораздо надежнее и приятнее сделать все самому, чем рассчитывать на помощь со стороны. Не позволяйте мелким неурядицам или стрессовым моментам испортить вам настроение. Оградите себя от токсичных людей — их негатив просто не заслуживает вашего внимания.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Ваши мысли могут быть полностью заняты заботой о близких. Если кто-то из друзей или членов семьи окажется в непростой ситуации, вы без раздумий придете на помощь. Главное — не требуйте от себя невозможного. Разрешите себе немного ослабить перфекционизм — вы не обязаны всегда быть во всем лучшим и знать ответы на абсолютно все вопросы.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вами будут двигать амбиции и мощная энергия. Обаяние будет на высоте, но велика вероятность поддаться сиюминутным порывам. Действуйте не спеша и аккуратно, доверяя только здравому смыслу. Особое внимание уделите кошельку: избегайте трат, которые вам не по карману. Финансовая дисциплина станет вашим вкладом в будущие возможности.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Этот день идеально подходит для того, чтобы заявить о себе и продемонстрировать свои лучшие стороны. Будьте открыты к любым новым предложениям и возможностям, которые приходят в вашу жизнь. Позвольте себе получать удовольствие от простых вещей. Помните, что любая новая глава в жизни пишется легче и успешнее, если начинать ее с благодарности.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Разногласия с близким человеком — это еще не повод ставить точку в отношениях. Более эмоциональной стороне сейчас нужен диалог, пусть даже начать его будет непросто. Проявите терпение: на смену спорам придет отличная энергетика, которая идеально подойдет для планирования совместных поездок, дружеских тусовок или семейных праздников.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Впереди вас ждет исключительно позитивный и, вполне возможно, очень романтичный день. Окружите себя людьми, которые вас ценят, уважают и искренне вам доверяют, — в такой компании вы моментально ощутите прилив бодрости и уверенности в себе. Не замыкайтесь в себе: общайтесь, флиртуйте и встречайтесь со всеми, кто вам дорог.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Время, проведенное наедине с собой в тишине, пойдет вам на пользу. Сегодня идеальный момент для того, чтобы замедлиться и честно обдумать свои глобальные цели на будущее. Хорошая идея — устроить душевный разговор с верным другом и узнать его мнение. Верьте в свои силы и не позволяйте синдрому самозванца или глупым страхам воровать ваши возможности.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Этот день пробуждает в вас чуткость и умение слушать. Направьте эту энергию на любимого человека — спонтанное свидание или прогулка на свежем воздухе укрепят вашу связь. Для одиночек день открывает возможности для онлайн-знакомств. В общении с детьми и навязчивыми людьми вам может понадобиться чуть больше выдержки, чем обычно.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Отличный день, чтобы начать поиски лучшего места работы. Если вы думаете, в каком направлении развиваться, присмотритесь к сфере услуг, включая помощь пожилым людям и людям с инвалидностью. Если вы заботитесь о пожилых родственниках или людях с ограниченными возможностями, вам удастся найти для них нужную поддержку и помощь.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Попытки вернуть прошлое и склеить разбитое сейчас не принесут пользы — проведите жирную черту и начните все с чистого листа. Первая половина дня буквально создана для активного нетворкинга, встреч с друзьями и командных задач. Главное — не позволяйте внутреннему собственнику и ревности диктовать вам условия.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Вас может накрыть легкая волна ностальгии и сентиментальности. Позвольте себе немного погрустить, ведь именно сегодня старые обиды и болезненные моменты окончательно уходят в прошлое. Не запирайте себя в четырех стенах — используйте любой повод выйти в свет, прогуляться и насладиться весной.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:20Аналитика
"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:49Украина
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Последние новости

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

Реклама
12:49

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:38

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго "ломают" головуВидео

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

Реклама
02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять