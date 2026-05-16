Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026

Анна Ярославская
16 мая 2026, 11:45
Прогноз Анжелы Перл обещает мощный финансовый взлет. Важно использовать свой шанс.
Анжела Перл
Анжела Перл опубликовала подробный Таро-прогноз на 16 мая для всех знаков зодиака / скриншот

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака получат неожиданную прибыль в мае 2026 года
  • Кому из знаков астролог прогнозирует переезд и смену работы
  • Как правильно использовать энергетику растущей Луны в Тельце

В субботу, 16 мая, состоится новолуние в знаке Тельца. Таролог Анжела Перл опубликовала Таро-прогноз для каждого знака зодиака на своем Youtube-канале.

По словам специалиста, Телец - это знак денег и изобилия. Такое денежное новолуние бывает раз в году.

"Вся первая неделя и последующие 10 дней на растущей Луне будут невероятно сильными. В мае нас ждет замечательный период: Луна будет расти с 16 по 30 число. Это идеальное время для проведения различных практик, ритуалов на привлечение изобилия, зажигания зеленых свечей или визуализации финансовых целей. Особенно мощной энергетикой будут обладать первые дни — с 16 по 23 мая", - рассказала Перл.

Астролог добавила, что новолуние — это всегда время для чего-то нового: информации, возможностей, людей. Период после 16 мая прекрасно подходит для того, чтобы закладывать "семена будущего". Если вы начнете новый проект, бизнес или долгосрочные отношения, то первые весомые плоды и результаты вы получите ориентировочно через полгода — к 26 октября, когда произойдет полнолуние в этом же знаке Тельца.

Таро-прогноз на новолуние в мае 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта: Мир

Это символ завершения важного жизненного цикла, сбора урожая и перехода на совершенно новый уровень реальности.

Вас может ждать поездка за границу, интересное предложение от иностранных партнеров или крупное событие, которое изменит ваш статус. Возможно повышение на работе, получение диплома, заключение брака или рождение ребенка.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: 9 кубков, 2 жезлов

Девятка кубков символизирует праздник, радостное событие, кульминацию процесса и получение долгожданного ответа, который вас очень обрадует.

Двойка жезлов говорит о том, что ваши начинания пойдут в гору. Это карта расширения, масштабирования бизнеса, увеличения клиентской базы и совместной работы. Возможны удачные коллаборации, подписание важных контрактов, создание пары или появление второго источника дохода.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта: 3 кубков

Тройка кубков символизирует рождение чего-то нового, искреннее веселье и праздничное настроение. Вас ждут приятные встречи с друзьями, посещение развлекательных мероприятий или семейные посиделки, где будет повод что-то шумно и радостно отметить.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: Король жезлов, 7 кубков

В жизни Раков может появиться яркий, харизматичный мужчина (возможно, огненного знака: Овна, Льва или Стрельца), нового сильного лидера или авторитетного работодателя.

Семерка кубков призывает вас делать выбор сердцем. Остерегайтесь иллюзий и не стройте ложных ожиданий, но обязательно позвольте себе искреннюю, детскую радость.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карты: Паж мечей, Рыцарь пентаклей

Эта карта говорит о планировании, сборе информации, активных переписках и звонках. У вас уже есть надежный фундамент и защита, но вы готовы рискнуть ради чего-то большего или ждете важных новостей.

Рыцарь пентаклей обещает финансовые поступления, монетизацию проектов или новую работу. Также возможна встреча со стабильным, практичным и немного консервативным человеком земного знака (Телец, Дева или Козерог).

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта: 9 жезлов

Ваш богатый жизненный опыт и профессиональные навыки помогли преодолеть множество трудностей. Сейчас вы стоите на пороге важного решения: это может быть открытие своего дела, завершение сложного проекта или получение заслуженного сертификата.

Карта также может указывать на поездку за границу или на необходимость четко обозначить свои личные границы и заявить права на собственную территорию.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 6 пентаклей

Карта денег. Если вы ждали финансовую помощь, премию, стипендию, грант, алименты или возврат налогов, вы их обязательно получите. Это карта гармоничного обмена энергией изобилия. Даже если вам самим придется оказывать кому-то финансовую поддержку, делайте это легко — ваши ресурсы быстро восполнятся.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карты: Королева мечей, Король пентаклей

Королева мечей — это строгая, холодная и рассудительная женщина (возможно, Близнецы, Весы или Водолей). Это может быть юрист, нотариус, врач или требовательный руководитель.

Следом за ней вышел Король пентаклей — символ надежности, хорошего дохода и финансовой поддержки. Вас ждут важные деловые контакты, крупные сделки по купле-продаже недвижимости или продуктивное общение с экспертами.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: 8 кубков, Луна

Карта осознанного ухода и движения вперед. Вы можете почувствовать, что прежнее место работы, жительства или старые отношения себя изжили. Душа зовет вас к переменам, путешествиям или учебе.

Дополнительная карта "Луна" (символ дома и материнства) подтверждает возможный переезд. Карта украшена букетами цветов, а значит, любые перемены в итоге обернутся для вас абсолютным благом.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: Луна, Паж пентаклей

Новолуние принесет вам прекрасные новости, которые могут быть связаны с темой материнства, семьи, беременности или вашей мамы.

Паж пентаклей указывает на прибыль и новые финансовые предложения. Будьте внимательны к ведению отчетов, наведите порядок в счетах, и мешочек с деньгами обязательно окажется в ваших руках.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта: 8 кубков

Это знак того, что пришло время двигаться дальше, учиться и развиваться. Если вас больше не радуют текущие обстоятельства, не бойтесь менять квартиру, город или работу. Это движение по зову души.

Также карта может означать отъезд кого-то из близких в командировку или начало самостоятельной жизни ваших детей.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: Смерть, Королева пентаклей, 8 мечей

Смерть символизирует глубокую трансформацию. Пришло время решительно отрезать то, что безвозвратно устарело (будь то нелюбимая работа или изжившие себя связи).

Королева пентаклей гарантирует финансовую стабильность, поддержку и выгодные деловые предложения.

Восьмерка мечей указывает на то, что раньше вы чувствовали себя связанными обязательствами или страхами из-за денег, это новолуние принесет долгожданную ясность. Вы наконец увидите выход из тупика, избавитесь от жалости к себе и откроете двери в новую, лучшую жизнь.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 16 мая 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

