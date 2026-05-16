Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

Руслана Заклинская
16 мая 2026, 02:34
Астролог Руби Миранда утверждает, что стабильность Тельца поможет даже самым неуверенным знакам обрести твердую почву под ногами.
Четыре знака зодиака услышат особое послание Вселенной / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какие астрологические события произойдут 16 мая
  • Почему новолуние в Тельце считается периодом новых начинаний и перемен
  • Какие четыре знака зодиака почувствуют наибольшее влияние энергии новолуния

Четыре знака зодиака 16 мая получат мощный знак от Вселенной. Во время Луны в Тельце интуиция становится особенно сильной, а решения — более осознанными.

Главред выяснил, кому из знаков зодиака посчастливится получить тайный знак от Вселенной.

В астрологии новолуние символизирует новые начинания и позитивные изменения, утверждает астролог Your Tango Руби Миранда. В Тельце эта энергия связана со стабильностью, надежностью и движением к более уверенному будущему.

В этот период усиливается способность доверять внутренним ощущениям. Если интуиция указывает направление, появляется готовность действовать. Вселенная формирует условия, которые могут привести к важным жизненным изменениям.

Телец

Во время новолуния в Тельце у представителей этого знака зодиака происходит важное внутреннее осознание, которое запускает переход к новому этапу. Растет уверенность в собственных действиях и решениях.

События складываются в пользу важных решительных шагов. Возникает ощущение, что пришло время двигаться вперед без промедлений. Энергетика периода поддерживает новые начинания.

Рак

Энергия новолуния в Тельце активизирует стремление к реализации долгосрочных планов. Усиливается внутренняя решимость и концентрация на цели.

Формируется четкое понимание собственного направления. Ожидание перемен уступает место активным действиям. Появляется ощущение контроля над развитием событий.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

В этот период у Дев усиливается интуитивное восприятие и уверенность в собственных решениях. Новолуние в Тельце создает условия для стабильного движения вперед.

Исчезают сомнения, появляется ясность в планах. События начинают развиваться в более структурированном и предсказуемом направлении.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Рыбы

Новолуние в Тельце помогает Рыбам определить дальнейший путь и сфокусироваться на главном. Внутренние ориентиры становятся более четкими.

Мысли, которые не давали покоя долгое время, и идеи обретают конкретные формы. Усиливается сочетание интуиции и практических действий, что открывает новые возможности для реализации планов.

Об источнике: Your Tango

YourTango — это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango — помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
