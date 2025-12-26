Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денег

Новый год наконец внесёт ясность в личную жизнь. Детали раскрыла Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-dlya-skorpionov-2026-god-vazhnyh-resheniy-i-neozhidannyh-deneg-10727342.html Ссылка скопирована

Анжела Перл опубликовала гороскоп на 2026 год для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда у Скорпионов появятся новые источники доходов

Какое влияние окажет выход Урана из седьмого дома на личные и деловые отношения

Чего ждать в сферах работы и здоровья

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на 2026 год для представителей знака зодиака Скорпион.

Если вам интересен Таро-прогноз этого специалиста, читайте материал: Кого ждет финансовый прорыв и романтический переворот: гороскоп Таро на 2026 год.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие года - это выход Уран выходит из седьмого дома гороскопа, где он был почти восемь лет (в секторе отношений, брака, партнёрства). У кого-то из-за Урана вообще не было отношений последние 7-8 лет, так как эта планета может давать дистанцию. У кого-то были отношения на расстоянии, неопределённость или долгие встречи без серьёзных предложений.

"Сейчас, когда Уран пересекает границу этого дома (это произойдёт 27 апреля), вы получите ответы на свои вопросы: быть вместе или нет, жениться, расстаться или перейти на новый уровень. Пришло время принять решение. Уран на выходе может дать и брак, но необычный — с иностранцем, человеком другой культуры, с большой разницей в возрасте, или брак, влекущий за собой переезд, эмиграцию", - рассказала астролог.

Также Уран может повлиять и на деловые отношения: возможен разрыв контрактов, расставание с бизнес-партнёром.

По словам Перл, Уран входит в восьмой дом финансов, ресурсов, общих денег, наследства. На ближайшие семь лет он принесёт неожиданные источники дохода, возможно, через других людей или новые технологии (криптовалюта, онлайн-бизнес). Это могут быть инвестиции, наследство, финансовая помощь, гранты, алименты или изменение доходов партнёра. Также восьмой дом — это глубокие трансформации, психология, эзотерика, избавление от зависимостей и тайны.

В 2026 году ещё три важные планеты поменяют знак. В частности, 27 января Сатурн, а 15 февраля Нептун входят в шестой дом (работа, здоровье, рутина, обязанности). Эти астрологические события принесут изменения в ежедневной жизни: очень вероятна смена работы, режима, переход на удалёнку, появление новых обязанностей. Может измениться отношение к здоровью (новые диеты, спорт, обследования). Возможно появление домашнего питомца или смена места жительства на более спокойное (например, переезд за город).

Сатурн будет строить фундамент 2 года, Нептун — около 14 лет. Это серьёзная перестройка ваших привычек и образа жизни к лучшему.

Юпитер - планета удачи - до 30 июня будет в девятом доме гороскопа, который отвечает за путешествия, обучение, иностранцев, издательскую деятельность. Вам повезет в поездках, получении виз, обучении за границей, работе с иностранными клиентами.

С 1 июля Юпитер переходит в десятый дом (карьера, статус, цели, репутация). Это время карьерного роста, повышения, расширения бизнеса, повышения статуса (в том числе через брак или рождение ребенка). Возможен выгодный переезд или хорошие новости, связанные с родителями.

Плутон продолжает идти по четвёртому дому, трансформируя сферу семьи, дома, недвижимости. Возможны переезды, события в семье, получение наследства, сделки с недвижимостью.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 3 октября по 14 ноября Венера будет ретроградной в знаке Скорпион. Время переоценки отношений (личных и деловых), финансовых стратегий. Неблагоприятное время для заключения браков, пластических операций, рискованных финансовых операций. Возможно, в вашу жизнь вернутся бывшие.

Меркурий будет трижды ретроградным в течение года:

26 февраля – 20 марта;

29 июня – 23 июля;

24 октября – 13 ноября.

В эти периоды стоит быть внимательными с договорами, покупкой техники, поездками. Хорошее время для завершения дел и перепроверки информации. Особенно сильное влияние на Скорпионов окажет третий период (октябрь-ноябрь), который совпадёт с ретроградной Венерой.

В течение 2026 года произойдут четыре затмения, которые принесут судьбоносные события:

17 февраля (4-й дом) — события, связанные с домом, семьёй, недвижимостью. Возможен переезд, сделка;

3 марта (11-й дом) — изменения в социальном окружении, круге друзей;

12 августа (10-й дом) — поворотные события в карьере, изменение статуса;

28 августа (5-й дом) — события в сфере любви, детей, творчества, отдыха. Возможны романтические встречи, успех в творчестве или неожиданная победа.

Перл добавила, что 2026 год станет временем кардинальных перемен, особенно в сферах отношений и финансов. Поменяется ваша ежедневная жизнь и работа. Год требует решительных действий и готовности к неожиданным поворотам.

Гороскоп для Скорпионов на 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред