Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

Мария Николишин
17 мая 2026, 05:10
Китайских знаков зодиака ждет настоящий День открытых дверей.
Кому скоро повезет / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Четыре китайских знака зодиака будут купаться в удаче и везении 17 мая. На воскресенье приходится День открытых дверей с энергией Металлического Кролика.

По словам астрологов, это сочетание делает все намного лучше. В частности, в День открытых дверей люди реагируют быстрее, а разговоры переходят в нечто реальное, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Кому скоро невероятно повезет

Кролик

17 мая люди внезапно вспомнят о том, насколько вы магнетичны. Вы получите больше внимания, чем обычно, и встретите людей, которые будут пытаться занять больше вашего времени. Самое лучшее, что вам даже не нужно стараться, вы снова расслаблены и чувствуете себя комфортно.

Лошадь

В воскресенье появится спонтанная возможность, от которой вы будете пытаться отказаться. Но потом она окажется гораздо важнее, чем казалось на первый взгляд. Случайный разговор может открыть полезные двери в финансовом или социальном плане. Вселенная вознаградит вас за то, что вы сказали "да" жизни.

Свинья

В этот день ваш человек наконец вернется. Вы можете сразу почувствовать, что что-то эмоционально изменилось. Взаимодействие протекает естественно, а не создает стресса. Этот баланс приносит гораздо более прочную связь, чем раньше.

Обезьяна

В воскресенье для вас наступит счастливый божественный момент. Вы окажетесь где-то в нужное время, чтобы услышать что-то полезное или встретиться с кем-то важным. Это ставит вас в нужное положение в социальном и профессиональном плане.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

