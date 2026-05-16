Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

Руслана Заклинская
16 мая 2026, 21:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 мая всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора
Гороскоп на 17 мая 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра — Овен

Будущей маме следует быть особенно осторожной. В этот день вы поймете, что старые инвестиции могут принести хорошую отдачу. Не делитесь личными делами со случайными знакомыми. В этот день романтика может быть непростой. Используйте время максимально эффективно, но не забывайте о семье. Вы проведете спокойный день с мужем или женой, а ваш стиль работы может поразить коллег.

Гороскоп на завтра — Телец

Путешествия и встречи с друзьями помогут вам расслабиться и почувствовать счастье. В этот день на ваш счет могут неожиданно поступить деньги от должника, что приятно удивит. Часть времени займут нерешенные домашние дела. Возможно предложение, которое снимет с вас груз. Чтобы сделать день лучше, стоит найти время и для себя. В этот день вам повезет в браке. Вы также хорошо осознаете свои недостатки, поэтому пришло время их исправить.

Гороскоп на завтра — Близнецы

Начните заниматься медитацией и йогой — это поможет укрепить не только физическое состояние, но и психологическую устойчивость. Если планируете встречу с друзьями, в этот день стоит осторожнее относиться к расходам. Понимание с мужем или женой принесет мир и уют в дом. В любви возможны недоразумения. Вы можете найти старую вещь дома и посвятить время наведению порядка. Семейные вопросы могут повлиять на супружескую жизнь, но вам удастся мудро все решить. В этот день теплый разговор с родителями подарит радость.

Гороскоп на завтра — Рак

Только вы знаете, что для вас лучше всего, поэтому в этот день стоит быть смелыми, решительными и готовыми к последствиям своих решений. Важно внимательнее относиться к финансам и избегать лишних трат. Кто-то из вашего окружения может эмоционально реагировать на денежные вопросы, что создаст напряжение дома. Любовь требует искренности и взаимности. После насыщенных дней у вас наконец появится время для себя. В этот день вы почувствуете гармонию в браке, а отдых или спа-процедуры помогут восстановить силы.

Гороскоп на завтра — Лев

Людям с высоким кровяным давлением стоит быть особенно внимательными к здоровью во время поездок в переполненном транспорте. Ожидается рост доходов от прошлых инвестиций. Не позволяйте друзьям злоупотреблять вашей щедростью. Поделитесь ужином при свечах с любимым человеком. В семьях с детьми возможны жалобы на недостаток внимания. Перед началом любого дела стоит проанализировать его результаты и возможные последствия.

Гороскоп на завтра — Дева

Страх может влиять на ощущение счастья, ведь он часто является результатом собственных мыслей и воображения. Он снижает спонтанность, мешает радоваться жизни и уменьшает эффективность, поэтому важно не позволять ему усиливаться. Финансовые трудности могут уменьшиться благодаря поддержке родителей. Не стоит пренебрегать социальной жизнью — время с семьей или на вечеринке поможет снять напряжение. В отношениях возможны разногласия и трудности во взаимопонимании. Также есть риск потери или невнимательности к вещам. В этот день стоит быть более организованными и внимательными к мелочам.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра — Весы

Ваша заветная мечта может осуществиться, однако важно держать эмоции под контролем, ведь чрезмерное счастье способно принести неожиданные трудности. Вероятна поддержка со стороны брата или сестры. Личные проблемы могут оставаться незамеченными для окружающих, которые не всегда осознают ваше состояние. В этот день важно проявлять доброту и внимание к другим. Креативность и энтузиазм помогут достичь результатов. Возможно особое внимание со стороны партнера, а любимая музыка поможет восстановить внутренний баланс.

Гороскоп на завтра — Скорпион

Выйдите на долгую прогулку для улучшения здоровья. Не одалживайте деньги другим или четко определяйте срок возврата. Взаимопонимание с партнером будет способствовать гармонии в доме. В отношениях стоит быть внимательными к возможным лестным словам со стороны романтического партнера. Свободное время лучше провести с младшими членами семьи. Окружение может положительно повлиять на ваши отношения, усилив чувства между вами и партнером. Также возможны приятные процедуры по уходу за собой, которые улучшат самочувствие.

Гороскоп на завтра — Стрелец

Возможны неудачи из-за состояния здоровья, из-за чего часть важных задач придется отложить, однако внутренняя мотивация поможет двигаться дальше. В компании можно получить полезный финансовый совет от нового человека. Поддержка родных придаст сил, но важно не терять самообладания из-за мелочей. В любви день может быть особенно благоприятным, возможны приятные сюрпризы от партнера. Стоит уделить внимание внутренним переживаниям и при необходимости обратиться за советом к опытному человеку. Время, проведенное с любимым человеком, поможет укрепить эмоциональную связь.

Гороскоп на завтра — Козерог

В этот день возможно расслабленное настроение и желание получить удовольствие от общения и отдыха. Участие в громком мероприятии может быть интересным, однако будет сопровождаться ростом расходов. Семейные вопросы потребуют первоочередного внимания и быстрого обсуждения, чтобы избежать дальнейших трудностей во взаимопонимании. В отношениях важно уделить больше внимания партнеру, иначе возможно его разочарование. Стоит избегать поспешных решений, которые могут иметь нежелательные последствия. Также возможны споры из-за давних недоразумений, однако при условии спокойного разговора ситуация разрешится.

Гороскоп на завтра — Водолей

Здоровье требует внимания. Инвестиции в жилье могут оказаться выгодными. Состояние здоровья пожилого человека в семье может создать определенную напряженность. В отношениях сохраняется прочная эмоциональная связь. Спорт важен, однако чрезмерные нагрузки могут повлиять на учебу. Партнер может в этот день приложить усилия, чтобы сделать его более приятным. Позитивное мышление поможет улучшить самочувствие, а вдохновляющие материалы или фильм могут усилить внутренний баланс.

Гороскоп на завтра — Рыбы

Возможны боли в шее или спине, которые не стоит игнорировать, особенно если они сопровождаются общей слабостью, поэтому отдых важен. Творческие способности могут принести прибыль при условии их правильного использования. Семейная встреча позволит оказаться в центре внимания. Непредсказуемое поведение любимого человека может повлиять на настроение, поэтому стоит избегать сплетен и слухов. Возможны трудности из-за пассивности партнера в совместных делах. Важно сохранять спокойствие и пытаться понять ситуацию, прежде чем реагировать.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:56Спорт
Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

21:14Звёзды
Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Последние новости

23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

Реклама
20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

18:32

"На прощание": Ефросинина и Полякова публично разошлись после скандала

Реклама
18:23

Может переписать историю: мальчик нашел древний артефакт в пустыне

18:21

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

18:19

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать помидоры во время дождя

18:09

В России заявили о полной оккупации Волчанска — какова ситуация на самом деле

17:44

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"Видео

17:41

Завершение войны в Украине: в Китае сделали заявление после переговоров с США

17:05

Мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогателВидео

17:02

Готовы отдать последнее: в какие четыре месяца рождаются самые щедрые люди

16:59

Сразу три попадания: ВСУ атаковали корабль РФ в порту Бердянска, что известно

16:45

"Будем реалистами": в Раде дали тревожный прогноз насчет вступления Украины в ЕС

16:23

Москва под массированной атакой дронов: аэропорты парализованы, в небе десятки БПЛА

16:18

Опасный выбор: за кого женщинам в СССР не разрешалось выходить замуж

15:52

Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

15:50

"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в РоссииВидео

15:39

Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

15:19

Мыши уйдут из сада навсегда: натуральные способы отпугнуть грызунов без химии

15:16

Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смехаВидео

15:07

Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

15:03

Звезда "Американского пирога" разводится после 18 лет брака: названа причина

14:53

Как остановить ночные крики и беготню кота: ветеринар раскрыла секретВидео

Реклама
14:51

ВСУ фиксируют все: "Мадяр" решительно пригрозил Лукашенко, что известно

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять