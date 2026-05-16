Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 мая всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-zavtra-17-maya-devam-strah-kozerogam-ssora-10765403.html Ссылка скопирована

Гороскоп на 17 мая 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 мая поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра — Овен

Будущей маме следует быть особенно осторожной. В этот день вы поймете, что старые инвестиции могут принести хорошую отдачу. Не делитесь личными делами со случайными знакомыми. В этот день романтика может быть непростой. Используйте время максимально эффективно, но не забывайте о семье. Вы проведете спокойный день с мужем или женой, а ваш стиль работы может поразить коллег.

Гороскоп на завтра — Телец

Путешествия и встречи с друзьями помогут вам расслабиться и почувствовать счастье. В этот день на ваш счет могут неожиданно поступить деньги от должника, что приятно удивит. Часть времени займут нерешенные домашние дела. Возможно предложение, которое снимет с вас груз. Чтобы сделать день лучше, стоит найти время и для себя. В этот день вам повезет в браке. Вы также хорошо осознаете свои недостатки, поэтому пришло время их исправить.

Гороскоп на завтра — Близнецы

Начните заниматься медитацией и йогой — это поможет укрепить не только физическое состояние, но и психологическую устойчивость. Если планируете встречу с друзьями, в этот день стоит осторожнее относиться к расходам. Понимание с мужем или женой принесет мир и уют в дом. В любви возможны недоразумения. Вы можете найти старую вещь дома и посвятить время наведению порядка. Семейные вопросы могут повлиять на супружескую жизнь, но вам удастся мудро все решить. В этот день теплый разговор с родителями подарит радость.

Гороскоп на завтра — Рак

Только вы знаете, что для вас лучше всего, поэтому в этот день стоит быть смелыми, решительными и готовыми к последствиям своих решений. Важно внимательнее относиться к финансам и избегать лишних трат. Кто-то из вашего окружения может эмоционально реагировать на денежные вопросы, что создаст напряжение дома. Любовь требует искренности и взаимности. После насыщенных дней у вас наконец появится время для себя. В этот день вы почувствуете гармонию в браке, а отдых или спа-процедуры помогут восстановить силы.

Гороскоп на завтра — Лев

Людям с высоким кровяным давлением стоит быть особенно внимательными к здоровью во время поездок в переполненном транспорте. Ожидается рост доходов от прошлых инвестиций. Не позволяйте друзьям злоупотреблять вашей щедростью. Поделитесь ужином при свечах с любимым человеком. В семьях с детьми возможны жалобы на недостаток внимания. Перед началом любого дела стоит проанализировать его результаты и возможные последствия.

Гороскоп на завтра — Дева

Страх может влиять на ощущение счастья, ведь он часто является результатом собственных мыслей и воображения. Он снижает спонтанность, мешает радоваться жизни и уменьшает эффективность, поэтому важно не позволять ему усиливаться. Финансовые трудности могут уменьшиться благодаря поддержке родителей. Не стоит пренебрегать социальной жизнью — время с семьей или на вечеринке поможет снять напряжение. В отношениях возможны разногласия и трудности во взаимопонимании. Также есть риск потери или невнимательности к вещам. В этот день стоит быть более организованными и внимательными к мелочам.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра — Весы

Ваша заветная мечта может осуществиться, однако важно держать эмоции под контролем, ведь чрезмерное счастье способно принести неожиданные трудности. Вероятна поддержка со стороны брата или сестры. Личные проблемы могут оставаться незамеченными для окружающих, которые не всегда осознают ваше состояние. В этот день важно проявлять доброту и внимание к другим. Креативность и энтузиазм помогут достичь результатов. Возможно особое внимание со стороны партнера, а любимая музыка поможет восстановить внутренний баланс.

Гороскоп на завтра — Скорпион

Выйдите на долгую прогулку для улучшения здоровья. Не одалживайте деньги другим или четко определяйте срок возврата. Взаимопонимание с партнером будет способствовать гармонии в доме. В отношениях стоит быть внимательными к возможным лестным словам со стороны романтического партнера. Свободное время лучше провести с младшими членами семьи. Окружение может положительно повлиять на ваши отношения, усилив чувства между вами и партнером. Также возможны приятные процедуры по уходу за собой, которые улучшат самочувствие.

Гороскоп на завтра — Стрелец

Возможны неудачи из-за состояния здоровья, из-за чего часть важных задач придется отложить, однако внутренняя мотивация поможет двигаться дальше. В компании можно получить полезный финансовый совет от нового человека. Поддержка родных придаст сил, но важно не терять самообладания из-за мелочей. В любви день может быть особенно благоприятным, возможны приятные сюрпризы от партнера. Стоит уделить внимание внутренним переживаниям и при необходимости обратиться за советом к опытному человеку. Время, проведенное с любимым человеком, поможет укрепить эмоциональную связь.

Гороскоп на завтра — Козерог

В этот день возможно расслабленное настроение и желание получить удовольствие от общения и отдыха. Участие в громком мероприятии может быть интересным, однако будет сопровождаться ростом расходов. Семейные вопросы потребуют первоочередного внимания и быстрого обсуждения, чтобы избежать дальнейших трудностей во взаимопонимании. В отношениях важно уделить больше внимания партнеру, иначе возможно его разочарование. Стоит избегать поспешных решений, которые могут иметь нежелательные последствия. Также возможны споры из-за давних недоразумений, однако при условии спокойного разговора ситуация разрешится.

Гороскоп на завтра — Водолей

Здоровье требует внимания. Инвестиции в жилье могут оказаться выгодными. Состояние здоровья пожилого человека в семье может создать определенную напряженность. В отношениях сохраняется прочная эмоциональная связь. Спорт важен, однако чрезмерные нагрузки могут повлиять на учебу. Партнер может в этот день приложить усилия, чтобы сделать его более приятным. Позитивное мышление поможет улучшить самочувствие, а вдохновляющие материалы или фильм могут усилить внутренний баланс.

Гороскоп на завтра — Рыбы

Возможны боли в шее или спине, которые не стоит игнорировать, особенно если они сопровождаются общей слабостью, поэтому отдых важен. Творческие способности могут принести прибыль при условии их правильного использования. Семейная встреча позволит оказаться в центре внимания. Непредсказуемое поведение любимого человека может повлиять на настроение, поэтому стоит избегать сплетен и слухов. Возможны трудности из-за пассивности партнера в совместных делах. Важно сохранять спокойствие и пытаться понять ситуацию, прежде чем реагировать.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред