Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

Марина Иваненко
10 мая 2026, 12:58
Кого ждут неожиданные расходы, а кому звезды сулят успех в работе и отношениях? Подробный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.
Еженедельный гороскоп / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что приготовили звезды на следующую неделю
  • На что нужно обращать внимание

Вторая неделя мая 2026 года будет неоднозначной. На первый план выйдут вопросы финансовой дисциплины и внутреннего баланса. Для большинства знаков это период взвешенных решений: успех ждет тех, кто сумеет совместить активную работу с вниманием к семье. Избегайте спонтанных трат и уделите время самоанализу — подробнее расскажет Главред.

Гороскоп на неделю: Овен

Неделя начнется с желания побыть в одиночестве. Вы можете почувствовать внутренний конфликт из-за денег — есть риск потратить лишнее на ненужные вещи. При этом в творческих профессиях ожидаются успех и новые идеи. Социальная активность будет низкой. Контролируйте расходы и не заставляйте себя ходить в компании через силу.

Гороскоп на неделю: Телец

К середине недели ваш авторитет и личная привлекательность возрастут. Появится интерес к обучению. Однако в работе возможны мелкие сбои. Расходы на семью и дом увеличатся, поэтому отложить деньги вряд ли удастся. Будьте готовы к незапланированным расходам.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Удачный период для улучшения благосостояния, возможны неожиданные поступления денег. В конце недели уверенность в себе может снизиться, что помешает принимать быстрые решения. Активизируются конкуренты. Следите за самочувствием и не давайте оппонентам поводов для маневров.

Гороскоп на неделю: Рак

Начало недели будет энергичным, работа принесет положительные результаты. Однако к середине недели возможно разочарование в поведении кого-то из окружения. Бытовые дела могут давить на эмоциональное состояние. Не воспринимайте негатив окружающих как личное оскорбление.

Гороскоп на неделю: Лев

Время для самоанализа. В начале недели темп дел замедлится, придется прилагать больше усилий для достижения результата. К выходным ритм восстановится, появятся новые возможности в карьере. В семье возможна определенная дистанция. Сотрудничайте с коллегами, даже если хочется действовать в одиночку.

Гороскоп на неделю: Дева

Неделя потребует дополнительных усилий и рассудительности. Возможны препятствия в делах, которые вызовут психическую нестабильность. Финансовая ситуация стабильна, но отношения с коллегами потребуют гибкости. Избегайте конфликтов из-за мелочей, чтобы сохранить нервы.

Гороскоп на неделю: Весы

Начало недели будет организованным, но позже планы могут стать хаотичными. Будьте осторожны с финансами. Важно найти баланс между работой и семьей — разговор с близкими поможет снять напряжение. Придерживайтесь четкого распорядка дня и режима питания.

Гороскоп на неделю: Скорпион

Неделя подходит для путешествий и рабочих поездок. Дома избегайте споров. Важно следить за кругом общения детей. В середине недели рабочая нагрузка возрастет, что может вызвать беспокойство. Не принимайте поспешных решений под давлением обстоятельств.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Ожидается большой объем работы. Не пытайтесь действовать в обход закона или правил. Ситуация на работе будет стабильной, если вы не будете вмешиваться в чужие разговоры. Во второй половине недели возможны крупные покупки для дома. Избегайте трат на лишние вещи.

Гороскоп на неделю: Козерог

Начало недели принесет смешанные чувства: энтузиазм есть, но концентрация низкая. Общение со старым другом или время с семьей принесут спокойствие. Возможны новые интересные знакомства и поездки в середине недели. Используйте время для укрепления связей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Водолей

Возможны эмоциональное беспокойство и чрезмерная чувствительность к мелочам. Профессиональные обязанности будут расти, но вы с ними справитесь. Финансовое положение стабильное, однако от крупных инвестиций лучше воздержаться. Не воспринимайте рабочие моменты слишком лично.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Возможны поездки и новые контакты, но расходы также вырастут. Сохраняйте ясность в отношениях, решайте все недоразумения через диалог. Во второй половине недели вы будете загружены планами или приемом гостей. Руководствуйтесь логикой, а не эмоциями при принятии решений.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

