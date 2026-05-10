Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

Марина Иваненко
10 мая 2026, 14:00
Карты Таро подсказали, на чем знакам зодиака стоит сосредоточиться на этой неделе. Кого ждет финансовый успех, а кому придется пересмотреть свои решения.
Гороскоп-таро
Гороскоп-таро / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

На этой неделе Новолуние в Тельце поможет каждому укрепить свое финансовое положение и навести порядок в доме. Это прекрасное время, чтобы подумать о своей безопасности и будущем. Карты Таро подскажут, на чем сосредоточиться, чтобы не упустить хорошие возможности — Главред расскажет подробнее.

Таро-гороскоп на неделю: Овен — карта Дьявол

Эти дни — о ваших личных интересах и желаниях. Карта советует не забывать о собственных потребностях, если это пойдет вам на пользу. Сейчас важно понять, что именно вас сдерживает. Возможно, это старые привычки или люди, которые влияют на ваши решения. Пора избавиться от того, что мешает двигаться вперед. Не возвращайтесь к тому, от чего раньше решили отказаться — вредным привычкам или токсичным отношениям.

Таро-гороскоп на неделю: Телец — карта Пятерка монет

Пришло время исправить то, что было сломано или испорчено ранее. Карта намекает на прошлые неудачи или финансовые трудности. Сейчас у вас достаточно опыта, чтобы посмотреть на эти проблемы спокойнее. То, что вы считали утраченным, еще можно восстановить. Вернитесь к старым делам, которые когда-то не удались. На этот раз вы сможете заметить свои ошибки и исправить их. Это касается и отношений, и денег.

Таро-гороскоп на неделю: Близнецы — карта Восемь мечей

Вы слишком много думаете о конкурентах и чужих сплетнях. Может казаться, что окружение настроено против вас, но часто эти переживания преувеличены. Вы тратите силы на то, что не можете контролировать, вместо того чтобы сосредоточиться на себе. Как только вы перестанете слишком зависеть от чужого мнения, дела пойдут лучше. Верните контроль над собственным временем и энергией.

Таро-гороскоп на неделю: Рак — карта Тройка мечей

На этой неделе полезно пересмотреть свое окружение. Новолуние сделает вас более чувствительными к людям и ситуациям, которые истощают вас. Если чувствуете, что определенная работа, роль или человек негативно влияют на вас — пришло время дистанцироваться. Очистите свое пространство от лишнего хлама и ненужных связей. Это поможет освободить место для спокойствия и новых возможностей.

Таро-гороскоп на неделю: Лев — карта Иерофант

На работе вы будете заметным и влиятельным человеком. Ваше мнение сейчас имеет вес. Карта советует подумать о профессиональном развитии. Возможно, стоит пройти обучение или обратиться за советом к опытному наставнику. Хорошее время для оформления документов, начала обучения или публичных выступлений.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю: Дева — карта Паж жезлов

Хватит жить только по строгому плану. Вы и так хорошо справляетесь со своими обязанностями, поэтому можете позволить себе немного спонтанности. Попробуйте новые методы в работе, экспериментируйте с подходами или измените привычный ритм дня. Лучшие идеи могут появиться именно тогда, когда вы отойдете от рутины.

Таро-гороскоп на неделю: Весы — карта Двойка мечей

Это хороший период для финансового планирования. Карта призывает не бояться амбициозных целей. Подумайте, как вы хотите жить и что для этого нужно сделать. Чем четче будет ваш план, тем больше шансов улучшить уровень доходов. Решения, принятые сейчас, могут повлиять на ваше будущее уже в ближайшие месяцы.

Таро-гороскоп на неделю: Скорпион — карта Рыцарь Чаш

Вы часто помогаете другим и берете на себя роль поддержки, но сейчас важно позаботиться и о себе. Карта советует относиться к себе внимательнее и не бояться просить о помощи. Вы не обязаны все тянуть на себя. Позвольте близким поддержать вас. Эту неделю стоит посвятить собственному эмоциональному состоянию.

Таро-гороскоп на неделю: Стрелец — карта Король Палочек

Время для новых целей и решений. У вас будет много энергии и мотивации, чтобы двигаться вперед. Карта советует продумать новую стратегию и четко определить свои приоритеты. Если вы начнете действовать уже сейчас, сможете достичь хороших результатов.

Таро-гороскоп на неделю: Козерог — карта Король монет

Финансовая тема на этой неделе будет для вас особенно важной. Карта обещает удачные переговоры, перспективные покупки или возможность улучшить свой доход. Это хороший период для обсуждения повышения, презентации идей или поиска новых источников заработка. Используйте это время максимально продуктивно.

Таро-гороскоп на неделю: Водолей — карта Туз чаш

Ожидайте приятных новостей от друзей или знакомых. Может появиться интересное предложение, связанное с творчеством или социальными сетями. Многое сейчас будет зависеть от вашего круга общения и контактов. Будьте открыты для новых знакомств и сотрудничества.

Таро-гороскоп на неделю: Рыбы — карта Суд

Спросите себя честно: чего вы на самом деле хотите от жизни? На этой неделе интуиция поможет вам лучше понять собственные цели и желания. Вы постепенно отпустите старые переживания и сможете четче увидеть свое направление. Будьте честны с собой — это поможет принять правильные решения.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

