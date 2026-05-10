Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

Где разные знаки зодиака чаще всего находят друзей?

Каждый знак зодиака по-своему строит дружеские отношения: одни легко заводят знакомства и быстро становятся душой компании, а другим нужно время, чтобы открыться и впустить человека в свой круг. Астрологи считают, что стиль общения, уровень доверия и подход к дружбе во многом зависят от особенностей знака зодиака.

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала, как разные знаки зодиака находят друзей и кого чаще всего выбирают в близкое окружение, пишет PureWow.

Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец

Для огненных знаков (Овен, Лев и Стрелец) заводить друзей — значит устанавливать интеллектуальные связи. Этим знакам часто даже не нужно встречаться лично. Сообщения в Твиттере и обсуждение спорных тем на Reddit — вот где огненные знаки заводят множество своих самых близких знакомств.

Другие отличные места для знакомств — книжные клубы, языковые курсы, группы политического активизма или вечерние беседы в музее.

Важно помнить, что представители огненных знаков не обязательно должны быть центром социальной жизни или оставаться в одной группе навсегда. Они могут быть душой компании, не будучи её хозяевами, и всегда приходят и уходят, когда им вздумается.

Земные знаки: Телец, Дева, Козерог

У земных знаков (Телец, Дева и Козерог) дружба зарождается через эмоциональную и творческую связь. Поскольку эти знаки часто возводятся на пьедестал за свои организаторские способности и практичность, им нужны люди, которые действительно понимают их на эмоциональном уровне. Земные знаки предпочитают общаться с другими один на один, а не в больших группах, и им лучше всего подходят друзья друзей, которые уже близки к их ближайшему окружению. Земным знакам не стоит беспокоиться о том, чтобы "слишком торопиться" в дружбе, потому что если что-то поверхностно, то это им и так не подходит.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей

Для воздушных знаков (Близнецы, Весы и Водолей) дружба начинается с совместных занятий. Эти знаки уже известны своими социальными навыками и интеллектом, но то, что они умеют вести беседу, не означает, что они хотят стать лучшими друзьями. Воздушным знакам действительно нужны люди, которые могут составить им компанию и поддерживать темп.

Несмотря на свой интеллектуальный склад ума, представители воздушных знаков плохо заводят друзей онлайн или через приложения, а если и заводят, то встреча в реальной жизни должна состояться быстро. Лучшие места для знакомства с друзьями для воздушных знаков — это занятия спортом, походы или общение с завсегдатаями баров.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы

У водных знаков (Рак, Скорпион и Рыбы) дружба лучше всего строится на прочном фундаменте доверия. А это, кстати, одна из самых сложных вещей, когда речь идёт о дружбе во взрослой жизни.

Водные знаки от природы эмоциональны и интуитивны, они легко находят общий язык почти с любым человеком, но это не значит, что все должны быть их друзьями. Водным знакам следует общаться с теми, кто регулярно проводит с ними время и становится неотъемлемой частью их расписания. Они также хорошо справляются с ролью капитана книжного клуба и организатора вечеринок, создавая пространство для общения всей группы.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

