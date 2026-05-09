Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

Анна Ярославская
9 мая 2026, 12:39
Доброту Рыб считают слабостью, но именно представители этого знака зодиака — лучшие.
Какой знак зодиака лучше всех: астролог назвала явного фаворита / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Рыбы обладают уникальной эмоциональной глубиной и гибкостью
  • Доброта знака часто ошибочно воспринимается окружающими как слабость
  • Способность к трансформации позволяет Рыбам быть выше обстоятельств

У каждого знака зодиака есть свои сильные и слабые стороны, особенности характера и уникальные качества, поэтому однозначно назвать один "лучший" бывает непросто. Одни отличаются лидерством и харизмой, другие — верностью, умом или умением заботиться о близких.

Астролог Джейми Райт утверждает, что есть один знак зодиака, представители которого превосходят всех остальных. По ее словам, явный победитель — это Рыбы. Именно их, по мнению специалиста, можно назвать лучшим знаком зодиака.

Рыбы превзошли все знаки зодиака: в чем их уникальность

Рыбы — это изменчивый водный знак. Рыбы завораживают, как океан. Для них характерна эмоциональная глубина и способность создавать пространство для других, пишет издание PureWow.

Рыбы многогранны, готовы к трансформации и к любой ситуации. Хотя некоторые считают их доброту слабостью, а их способность сливаться с другими — недостатком самосознания, в конечном итоге Рыбы лучше любого другого знака осознают, что их идентичность выходит за рамки того, что происходит вокруг.

"Хотя некоторые современные астрологи утверждают, что Рыбами управляет туманный Нептун, этот знак идеально выравнивается с экспансивным Юпитером. Известный как великий благодетель, Юпитер управляет Рыбами, благодаря чему они способны занимать так много места. Их присутствие оказывает успокаивающее и умиротворяющее воздействие как на друзей, так и на незнакомых людей", — рассказала специалист.

В знаке Рыбы находится экзальтация Венеры — планеты любви и взаимоотношений. У каждой планеты есть свой знак, в котором она играет важную роль, и для планеты любви Венеры — это Рыбы.

"Это объясняет, почему Рыбы — знак всеобщей любви, принятия и безнадежных романтиков, а также почему все остальные любят Рыб", - резюмировала Райт.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Как писал Главред, некоторые люди словно рождены для порядка. У них все разложено по полочкам, планы расписаны наперед, а важные дела никогда не откладываются на последний момент. Если вам интересно, кто из 12 знаков зодиака особенно сильно ценит дисциплину, умеет правильно распределять время и держать под контролем даже самые сложные задачи, читайте материал: У них всё по полочкам: три самых организованных знака зодиака.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

