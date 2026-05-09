Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

Алена Кюпели
9 мая 2026, 12:23
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Двойка Жезлов

Вы готовы попробовать что-то новое, Овен, и не всегда комфортно менять что-то в жизни, когда вы не уверены в том, что вас ждет в будущем.

Ваша карта Таро на 10 мая — Двойка Жезлов, подчеркивающая акт перехода, когда вы делаете первый шаг вперед.

С Луной в Рыбах будьте осторожны, не игнорируйте свои эмоции, даже если они сейчас неясны. Со временем все проясняется, поэтому будьте терпеливы.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Тройка Жезлов, перевернутая

Если вы чувствуете, что сейчас немного отстаете, не позволяйте сравнению себя с другими лишить вас радости этого момента.

Карта Таро на воскресенье, перевернутая Тройка Жезлов, напоминает вам, что ожидание может быть эмоциональными американскими горками, но это не обязательно так. Вы сами решаете, как реагировать на ситуацию.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Верховная Жрица, перевернутая

Луна в Рыбах напоминает вам, как важно придерживаться высоких стандартов, Близнецы, даже когда вы не уверены в том, чего хотите.

Ваша карта Таро на воскресенье, 10-го числа, Верховная Жрица в перевернутом положении, указывает на чувство отчуждения от вашей интуитивной энергии. Однако, немного времени или терпения, и чувства, необходимые для принятия решений, вернутся.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Десятка Кубков, перевернутая

Отношения требуют много времени и практики, чтобы стать лучше. Иногда может казаться, что у вас не хватит терпения ждать и смотреть, произойдет ли когда-нибудь желаемое чудо.

10 мая Десятка Кубков в перевернутом положении указывает на чувство отчаяния и безысходности, когда партнерские отношения не показывают признаков надежды, на которую вы рассчитывали.

Сегодня, чтобы понять, что можно сделать, нужна мудрость, поскольку Луна в Рыбах может привести к ошибочному мнению, что что-то работает, когда на самом деле нужно больше времени, чтобы проявить себя во всей красе.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Четверка Кубков

Вы можете делиться своими чувствами до посинения, Лев, но наступает момент, когда необходимо молчание.

Ваша карта Таро, Четверка Кубков, говорит об апатии, и это может означать, что вы или кто-то из ваших близких оцепенел или не готов принять сообщение. Вместо того чтобы продолжать говорить о проблеме в воскресенье, подумайте о том, чтобы отложить ее до подходящего момента.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Перевернутый Рыцарь Пентаклей

Перевернутый Рыцарь Пентаклей может означать скуку не только в вашей личной жизни, но и в важных отношениях.

Когда вы чувствуете отсутствие интереса к тому, что делаете каждый день, это идеальное время, чтобы попробовать что-то новое, чтобы оживить ваше время, проведенное вместе. Сегодня хороший день, чтобы добавить в свою рутину что-то новое и неожиданное и посмотреть, как это оживит ваш разум и сердце.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Дьявол, перевернутая

Весы, вы, вероятно, устали от своих пороков. Возможно, они работали в прошлом, но больше нет. Вы понимаете, что вредные привычки могут принести больше вреда, чем пользы, особенно когда они являются костылем.

Карта Таро "Дьявол" символизирует попадание в ловушку рутины или привязанностей, которые мешают вам достичь своего высшего "я". Поскольку она перевернута в воскресенье, 10 мая, вы узнаете, как освободиться и изменить свой подход к жизни к лучшему.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Колесо Фортуны

Вы смотрите в будущее и видите, насколько прекрасной может быть ваша жизнь, Скорпион. Начиная с воскресенья, 10 мая, Колесо Фортуны означает перемены в вашей жизни, которые кажутся одновременно предопределенными и своевременными.

Вы видите, что ничто не остается неизменным навсегда. Даже то, что кажется незыблемым, со временем может адаптироваться к новому образу жизни. Это понимание дает вам необходимую и желаемую ясность прямо сейчас.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Четверка Пентаклей

В воскресенье вы обнаружите, насколько одаренны ваши способности адаптировать определенные ситуации под свои нужды. В вопросах творчества ваши таланты и навыки на высшем уровне.

Ваша карта Таро, Четверка Пентаклей, символизирует стабильность, и если есть что-то, что вы делаете хорошо, Стрельцы, так это находите способ решить любую ситуацию, когда это необходимо.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Семерка Пентаклей, перевернутая

Будьте терпеливы, Козерог; перемены грядут очень скоро, и вы к ним готовы. 10 мая вы почувствуете, что ваша просьба к Вселенной вот-вот исполнится.

Ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, в перевернутом положении, показывает, что планирование не всегда проходило гладко, но когда дело касается судьбы, не всегда важно, что именно вы делали, а важно, чтобы вы были верны ситуации, в которой вам приходилось действовать.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Пятерка Кубков, в перевернутом положении

Водолеи, сейчас у вас очень позитивная ситуация в семье, и в вашу жизнь приходит долгожданное исцеление.

Пятерка Кубков в перевернутом положении говорит о мире и спокойствии, которые придут к вам после периода беспокойства. Ключ к тому, чтобы извлечь максимум из сегодняшнего дня, — найти в своем сердце силы отказаться от того, что вы не можете контролировать, и принять ответственность за то, что можете.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Король Пентаклей, в перевернутом положении

10 мая ваша ежедневная карта Таро, Король Пентаклей, в перевернутом положении, говорит о деньгах и проблемах, связанных с их управлением.

Проявив немного нежности, а не разочарования или беспокойства, вы в конечном итоге сможете разрешить эти проблемы сами. Важно то, как вы относитесь к себе, когда жизнь кажется вам несправедливой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

