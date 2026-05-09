StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

Марина Иваненко
9 мая 2026, 17:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, как знаки зодиака проявляют эмоции, выбирают партнеров и строят отношения — основные черты каждого знака.
Реклама
Как влюбляются разные знаки зодиака
Как влюбляются разные знаки зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Как разные знаки зодиака проявляют чувства
  • Кто влюбляется быстро, а кто долго присматривается
  • Как знаки зодиака ведут себя в отношениях

Астрологические особенности влияют на то, как люди проявляют эмоции и выбирают партнеров. У каждого знака зодиака есть свой темп сближения и особые требования к отношениям — подробнее расскажет Главред.

Овен

Влюбляется очень быстро. Овнам нравится проявлять инициативу и испытывать азарт. Они не скрывают чувств и хотят, чтобы в отношениях всегда было интересно и динамично.

видео дня

Телец

Действует осторожно. Для Тельцов важно сначала почувствовать стабильность и надежность человека. Они сближаются медленно, ценят уют и общие планы на будущее.

Близнецы

Для них главное — интересное общение. Близнецы влюбляются в ум и чувство юмора. Им быстро становится скучно, поэтому они ищут партнера, который будет их постоянно вдохновлять.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Ищет заботу и эмоциональную безопасность. Рак влюбляется и сильно привязывается к человеку. Для него важно чувствовать, что партнер о нем заботится.

Реклама

Лев

Любит яркие эмоции и внимание. Львам важно гордиться своей половинкой. Они вкладывают в отношения много энергии и ожидают такой же отдачи и восхищения.

Дева

Влюбляется не сразу. Девы долго наблюдают за человеком и анализируют его поступки. Их любовь проявляется не в словах, а в конкретной помощи и делах.

Весы

Стремятся к спокойствию и гармонии. Они не любят конфликтов и часто идеализируют партнера. Для Весов важно иметь общие интересы и вместе проводить время.

Скорпион

Имеет очень сильные и глубокие чувства. Скорпионам трудно начать доверять, но, если это произошло, они полностью погружаются в отношения и становятся очень преданными.

Реклама

Стрелец

Ценит свободу и совместные приключения. Стрельцы влюбляются в тех, кто не ограничивает их и готов к новым впечатлениям. Для них важно оставаться собой в паре.

Козерог

Подходит к выбору партнера очень серьезно. Козероги не любят принимать быстрые решения. Если они выбирают человека, то планируют строить с ним долгие и стабильные отношения.

Водолей

Часто начинает отношения с дружбы. Для Водолеев важно, чтобы партнер был единомышленником. Они ценят личное пространство и духовную связь.

Рыбы

Влюбляются романтично и часто мечтают об идеальных отношениях. Они очень чувствительны, доверяют своей интуиции и ищут глубокого душевного взаимопонимания с партнером.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное