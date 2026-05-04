Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

Марина Иваненко
4 мая 2026, 21:14
Астрологи назвали три знака, которым май принесет финансовый успех. Кто получит прибыль, новые возможности и поддержку в этот важный период.
Гороскоп на май
Гороскоп на май / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака могут улучшить свое финансовое положение в мае
  • Чего ожидать другим знакам зодиака

Май может стать переломным месяцем для многих, кто стремится укрепить свой бюджет. В этом месяце звезды указывают на то, что большие изменения не обязательно должны быть резкими. Кому-то поможет стабильная работа, кому-то — поддержка со стороны, а кому-то — собственная смелость.

По информации издания Blikk Rúzs, сейчас начинается благоприятный период для финансового роста. Однако больше всего положительных изменений ждет три знака зодиака.

Дева: постепенное улучшение

Для Дев май станет месяцем стабилизации. Если раньше вы беспокоились из-за финансовой неопределенности, то сейчас появятся первые признаки того, что кризис проходит. Это могут быть небольшие бонусы, возврат долга или просто удачное стечение обстоятельств, которое позволит сэкономить.

Обращайте внимание на мелочи. Даже небольшой дополнительный доход сейчас является сигналом того, что вы все делаете правильно. Не пытайтесь получить все и сразу — постепенное движение будет надежнее.

Козерог: вознаграждение за усилия

Козероги почувствуют результаты своей дисциплины. Май покажет, что ваши предыдущие усилия не были напрасными. Вероятно получение выплат за давно выполненную работу или предложение, которое принесет стабильную прибыль в будущем.

Также большую роль может сыграть человек, который верит в ваши способности — его поддержка (моральная или финансовая) поможет получить реальный результат. Продолжайте работать в своем темпе. Ваша главная сила сейчас — это надежный "бэкграунд" и репутация, которую вы строили долгое время.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен: решительность приносит дивиденды

Для Овнов май — это время для смелых шагов. Если вы долго колебались по поводу какой-то покупки, вложения средств или смены работы, сейчас энергия способствует решительным действиям.

Прибыль придет благодаря активности. Это может быть новый проект, переход на более высокую ставку или удачная финансовая операция. Именно ваша готовность рискнуть там, где другие сомневаются, откроет новый денежный поток.

Не бойтесь брать на себя ответственность. Ваша внутренняя энергия сейчас работает как магнит для возможностей, поэтому действуйте уверенно.

Что ждет другие знаки зодиака

Хотя эти три знака являются главными фаворитами мая, шансы на улучшение есть у многих. Главный посыл месяца: деньги приходят не ко всем одинаково. Кто-то получит "небольшое подкрепление", а кто-то — серьезный результат после важного выбора.

Удачу сейчас притягивают не только счастливые числа, но и внутреннее спокойствие и вера в собственные силы.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

