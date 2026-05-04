Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

Перемены перестают казаться чем-то далеким - они становятся необходимым шагом вперед.

Три знака зодиака переживут переломный этап / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Кратко:

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп для Львов

С 4 мая 2026 года для некоторых знаков зодиака начинается период серьезных внутренних изменений. Это время обновления, когда возвращается уверенность в себе и ощущение, что вы снова становитесь тем, кем всегда хотели быть. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

На фоне убывающей Луны в Стрельце усиливается решительность и готовность действовать. Перемены перестают казаться чем-то далеким - они становятся необходимым шагом вперед. Этот период способствует росту, укрепляет самооценку и дает понять: желаемый результат уже ближе, чем кажется.

Скорпион

Представители этого знака особенно остро ощущают, что для них правильно, а что нет. Интуиция становится главным ориентиром, игнорировать который больше не получится.

Скорпионы приходят к пониманию, что перемены назрели, и откладывать их бессмысленно. Убывающая Луна в Стрельце придаёт решимости действовать без лишних колебаний. Даже один шаг может запустить цепочку событий, постепенно приводящую жизнь в порядок.

Этот период связан с глубокой трансформацией. Несмотря на серьёзность происходящего, вы будете справляться с изменениями естественно, и со временем всё начнёт становиться на свои места.

Козерог

Для Козерогов, привыкших к чёткому планированию, наступает этап переосмысления и обновления жизненного курса. Вы не склонны откладывать решения и умеете заранее просчитывать их последствия.

Энергия этого периода усиливает вашу дисциплину и внимание к деталям - именно они становятся ключом к успеху. Сейчас особенно благоприятное время для постановки амбициозных целей и уверенного движения к ним.

Вы нацелены на серьёзные результаты и готовы вкладываться по максимуму. Это время укрепления позиций и уверенного роста.

Лев

У Львов на первый план выходит идея или мечта, которую давно хотелось реализовать. Теперь становится ясно: откладывать больше нельзя.

Убывающая Луна в Стрельце усиливает стремление к обновлению и внутреннему развитию. Вы спокойно принимаете перемены и даже находите в них источник вдохновения - будь то новый старт или ещё одна попытка.

Когда вы берётесь за дело, вы делаете это с полной отдачей. Сейчас начинается этап, когда ваши действия приносят особенно заметные результаты.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

