Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

Таро-гороскоп на 4–10 мая 2026 года рассказывает, какие перемены ждут каждый знак Зодиака. Карты подскажут, как действовать в работе, любви и финансах на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 мая

Еженедельный прогноз накартах Таро помогает заглянуть за завесу будущего и подготовиться к неожиданным поворотам судьбы. Следующая неделя с 4 по 10 мая обещает быть насыщенной: ретроградный Плутон заставит нас пересмотреть иерархии и собственные амбиции.

Главред предлагает подробный прогноз для каждого знака зодиака, чтобы вы могли максимально использовать энергию вселенной.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

Овен — Туз Монет

Эта неделя принесет вам очень важный урок. Вы заметите, что правила игры в вашей семье или на работе изменились к лучшему. Возможно, вы наконец нашли общий язык с кем-то, с кем раньше постоянно спорили. Это не просто удача, а результат вашей работы над собой за последний год. Остановитесь и подумайте, как именно вы достигли этого мира. Если вы поймете этот секрет, то сможете наладить отношения и в других сферах жизни. Вы сейчас обладаете очень ценным опытом — берегите его.

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

Телец — Влюбленные

Ваша личная жизнь сейчас напоминает "американские горки". То все идеально и страстно, то холодно и непонятно. Такая нестабильность сводит с ума, и вы постоянно думаете: "А нужно ли мне это?". Карта говорит, что пришло время вернуть себе контроль над ситуацией. Попробуйте на время отстраниться. Если человек действительно вас ценит, он заметит ваше отсутствие и начнет действовать. Вы сами решаете, сколько внимания уделять другим. Не позволяйте манипулировать своими чувствами.

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы — Двойка Монет

Вы — мастера выходить сухими из воды. Когда кто-то пытается на вас давить, вы просто заваливаете этого человека кучей новостей, дел и идей, пока он не забудет, чего от вас хотел. Это ваша суперсила — уметь жонглировать делами. Но на этой неделе есть риск запутаться в собственных планах. Будьте активны, но не распыляйтесь. Среди сотен мелких дел не упустите то, что действительно имеет значение. Найдите баланс, чтобы не превратить свою жизнь в сплошной хаос, в котором вы сами не сможете разобраться.

Таро-гороскоп на неделю для Раков

Рак — Туз Мечей

Правда — это острая штука, и вы это знаете лучше других. Вы часто молчите или приукрашиваете действительность, потому что боитесь кого-то ранить или сами не хотите испытывать боль. Но сейчас ваши иллюзии стали для вас тюрьмой. Вы стараетесь быть "удобными", но внутри накапливается напряжение. На этой неделе просто скажите все как есть. Без намеков и прикрас. Как только вы выскажете правду вслух, вы почувствуете невероятную свободу. Больше не нужно притворяться — будьте собой, это освобождает.

Таро-гороскоп на неделю для Львов

Лев — Умеренность

Вы по натуре лидер и привыкли, что последнее слово за вами. Из-за этого часто возникают конфликты: кто здесь главный? Но эта неделя просит вас сменить гнев на милость. Борьба за власть сейчас ни к чему не приведет, кроме усталости. Соглашайтесь на компромисс. То, что вы считали поражением, на самом деле является мудрым решением. Бывший соперник может стать вашим лучшим другом, если вы признаете, что вы оба крутые профессионалы. Время жить дружно.

Таро-гороскоп на неделю для Девы

Дева — Восьмерка монет

Вас не победить в спорах, потому что вы просто берете и делаете дело лучше всех. Пока другие борются за должности или внимание, вы спокойно работаете на результат. И именно эта стратегия сейчас выигрышна. Ни один конкурент не выдержит вашего темпа и усердия. Просто продолжайте делать то, что умеете. Ваш труд не останется незамеченным. Очень скоро вы получите либо денежное вознаграждение, либо предложение, от которого не сможете отказаться.

Таро-гороскоп на неделю для Весов

Весы — Семерка Кубков

Вы снова ведете войну в собственной голове. Придумываете проблемы, предполагаете, что о вас думают другие, и сами от этого страдаете. Ваша фантазия сейчас работает против вас, рисуя мрачные картинки. Вернитесь в реальность. Возьмите лист бумаги, запишите свои страхи и посмотрите на них трезво. Большинство из них — просто сказки. Перейдите к реальным делам, и тревога исчезнет сама собой.

Таро-гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпион — Колесница

Для вас эта неделя про движение. Это может быть как настоящая поездка, так и важный шаг в карьере. Вы сейчас за рулем своей жизни, и только вам решать, куда поворачивать руль. Ваши цели могут измениться, и это нормально. Решите для себя: что для вас сейчас важнее всего? Не пытайтесь угодить всем вокруг. Как только вы определите свою цель, дорога перед вами расчистится, а препятствия исчезнут.

Таро-гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрелец — Шестерка Палочек

Вы сейчас словно магнит для успеха. Ваша энергия вдохновляет окружающих, и когда выигрываете вы — выигрывают все вокруг. Это прекрасное время для лидерства и новых начинаний. Ваша удача сейчас на пике, так что не бойтесь рисковать. Будьте щедры на идеи и помощь. Приглашайте друзей в свои проекты — вместе вы сделаете гораздо больше. Впереди период побед, так что наслаждайтесь моментом.

Таро-гороскоп на неделю для Козерогов

Козерог — Восьмерка монет

Вы знаете секрет успеха: нужно просто работать больше и дольше других. Ни один конфликт не выбьет вас из колеи, потому что вы просто погружаетесь в работу и показываете идеальный результат. Ваша выносливость сейчас — ваше главное оружие. Не останавливайтесь. Вы уже почти у цели. Ваша настойчивость заставит даже врагов уважать вас. Результат, к которому вы идете, окажется даже лучше, чем вы ожидали.

Таро-гороскоп на неделю для Водолеев

Водолей — Отшельник

Вы — человек независимый, и на этой неделе это ваше главное преимущество. Кто-то может пытаться научить вас жить или конкурировать с вами, но вам до этого нет дела. Вы идете своим путем, и это правильно. Слушайте только себя. Побудьте в одиночестве, если чувствуете в этом потребность. Когда вы знаете свои возможности и цели, чужие мнения перестают иметь значение. Просто делайте то, что считаете нужным, и мир подстроится.

Таро-гороскоп на неделю для Рыб

Рыбы — Двойка Кубков

Эта неделя посвящена отношениям — с любимыми, друзьями или партнерами. Важно понять, все ли честно в вашем общении. Если вы постоянно отдаете, а другой человек только берет, — это нужно менять. Равенство и взаимное уважение — вот что сейчас на первом месте. Поговорите о том, что вас беспокоит. Настоящая дружба или любовь только укрепятся от честного разговора. Не бойтесь просить о поддержке, вы заслуживаете ее так же, как и другие.

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

