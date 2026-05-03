Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

Марина Иваненко
3 мая 2026, 12:08
Что ждет ваш знак Зодиака на этой неделе — астрологи рассказали о финансах, карьере, здоровье и отношениях, а также дали советы, как избежать проблем.
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астрологи ответят, что ждет ваш знак Зодиака в ближайшие дни. Гороскоп поможет подготовиться к изменениям в работе, финансах и личной жизни, а также подскажет, как привлечь удачу с помощью простых советов.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю: Овен

Начало недели будет неоднозначным. На работе накопится много дел, из-за чего вы можете нервничать или злиться. Но есть и хорошие новости: вы можете неожиданно получить деньги от акций или рискованных сделок. Следите за самочувствием, старайтесь меньше волноваться, ведь в целом обстоятельства складываются в вашу пользу. Также это время хорошо подходит для дальних поездок.

Гороскоп на неделю: Телец

Всю неделю на работе будет много задач. Очень важно четко говорить и объяснять свои мысли, потому что из-за пустых разговоров могут возникнуть недоразумения и тревога. В целом дела будут идти неплохо, но не доверяйте всем подряд. Месяц удачный для путешествий. Также вас порадуют дети — новости о них принесут удачу.

Гороскоп на неделю: Близнецы

Вы будете очень загружены делами и постоянно о чем-то думать. Возможно, захотите заниматься несколькими делами одновременно, но это приведет к путанице. Поэтому выберите самое важное и делайте по очереди. В карьере появятся новые варианты, главное — сделать правильный выбор. Важно то, как вы общаетесь с людьми. С деньгами все будет как обычно, возможно, получите небольшой бонус.

Гороскоп на неделю: Рак

В семье возможны небольшие ссоры с братьями или сестрами. Внимательно следите за здоровьем: не ешьте вредную пищу, так как это может привести к плохому самочувствию. Старайтесь не обижаться по мелочам. На работе придется работать больше. Будьте честными и не пытайтесь никого обмануть.

Гороскоп на неделю: Лев

Неделя будет насыщенной событиями. Будьте уверены в себе, но следите за тем, чтобы вас не обманули. С деньгами все будет хорошо, вам могут даже вернуть старые долги. Дома возможны религиозные мероприятия или праздники, вы хорошо проведете время с друзьями. Не кричите на близких, чтобы не испортить отношения. Здоровье будет в норме.

Гороскоп на неделю: Дева

Начало недели покажется сложным. Ведите себя спокойно, потому что недоброжелатели могут начать действовать против вас. Могут снова появиться старые проблемы в семье. На работе будьте очень внимательными и рассудительными. Вы будете планировать что-то новое, и даже если дела движутся медленно, не стоит из-за этого переживать.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю: Весы

В различных делах будут и успехи, и трудности. Вам придется постоянно работать над собой. На работе наберитесь терпения, ведь важные задачи могут задерживаться. Говорите с коллегами спокойно, чтобы не поссориться из-за мелочей.

Гороскоп на неделю: Скорпион

Неделя будет неспокойной, с успехами и неудачами поочередно. Будьте очень осторожны с деньгами, никуда их не вкладывайте, если есть риск. Близкие вам помогут, хотя старая семейная проблема может снова испортить настроение. Может болеть голова или появиться сильная усталость. Держите себя в руках и не раздражайтесь. На работе придется работать интенсивнее.

Гороскоп на неделю: Стрелец

Перед вами откроются новые хорошие возможности. Дела будут идти удачно. Вы будете работать очень эффективно, что поможет карьере или бизнесу. Ожидайте прибыли или возврата денег, которые вам должны. Дома будет радостно, возможно, начнете планировать какой-то праздник. Следите за здоровьем, так как небольшие недомогания могут доставить дискомфорт.

Гороскоп на неделю: Козерог

Работы станет еще больше. Вы будете очень сосредоточены на своих задачах. Могут возникнуть определенные трудности, но если преодолеете их спокойно, это поможет вам в будущем. С деньгами все стабильно, хотя расходы могут вырасти из-за потребностей детей. В семье все будет хорошо и слаженно.

Гороскоп на неделю: Водолей

В работе произойдут изменения: новый проект или новые обязанности. С братьями и сестрами будут хорошие, дружеские отношения. Вы можете чувствовать сильную усталость, поэтому обязательно отдыхайте. Возможны споры с друзьями из-за разных взглядов на вещи.

Гороскоп на неделю: Рыбы

Сейчас важно работать усердно и не лениться. Денег станет больше, появятся новые подработки, и вам станет легче финансово. Возможно, придется отменить встречу с друзьями из-за работы. Если начальство будет вас критиковать или говорить грубости — не отвечайте тем же. Так вы сохраните спокойствие и свою репутацию.

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

