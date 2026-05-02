Гороскоп Таро на завтра 3 мая: Ракам - отдых, Водолеям - много дел

Алена Кюпели
2 мая 2026, 17:47
Гороскоп Таро на завтра 3 мая/Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Шестерка Пентаклей

В воскресенье вы получаете то, что отдали другим. Вы любите делиться своими знаниями с окружающими, поэтому, когда у вас появляется возможность дать совет, вы сразу же ею пользуетесь.

Шестерка Пентаклей указывает на то, что вам нужна помощь человека, который оказался в похожей ситуации. Его вклад — это бесценный дар, и он заставляет вас чувствовать, что вас понимают.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Маг

Карта Таро "Маг" говорит о талантах и ​​навыках, и сегодня вы понимаете, что вам не нужно всё делать в одиночку.

Есть люди, которые умеют делать то же, что и вы, и даже немного лучше. 3 мая, вместо того чтобы чувствовать угрозу со стороны другого человека, вы восхищаетесь его дарами и рассматриваете отношения как настоящее преимущество на равных.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Девятка Пентаклей, перевернутая

В воскресенье, 3 мая, ваша ежедневная карта Таро, Девятка Пентаклей, перевернутая, означает достижение всего, чего вы хотите, но при этом ощущение, что чего-то все еще не хватает.

Луна в Стрельце привлекает внимание к вашим отношениям, и часть вас будет сомневаться в вашей преданности. Если вы обнаружите, что не знаете, что делать дальше, дайте себе время осмыслить свои чувства и избегайте поспешных выводов.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Десятка Жезлов, перевернутая

Пришло время позаботиться о себе, и вам нужен небольшой перерыв от переутомления.

Воскресенье часто ассоциируется с днем ​​отдыха, а Десятка Жезлов, перевернутая, говорит о том, чтобы взять на себя меньше обязанностей. С Луной в Стрельце акцент делается на вашем здоровье и заботе о себе, даже если это означает небольшую прогулку по магазину или по окрестностям.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Туз Кубков

Наступает новый старт, и Луна в Стрельце пробуждает в вашей жизни мощную творческую энергию.

3 мая Туз Кубков подчеркивает эмоциональную связь между вашими представлениями и тем, как они влияют на вашу мотивацию воплотить их в реальность. Сегодня позвольте своим чувствам направить вас туда, где вам суждено быть.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Король Кубков

Дева, вы деятельный человек и обычно делаете больше, чем от вас ожидают. В воскресенье Король Кубков символизирует взрослую жизнь, которая приходит со временем.

Вы естественным образом вживаетесь в роль, которую должны играть в течение дня. Если вам есть о чем поговорить, это идеальное время; с вами легко общаться.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Двойка Жезлов

Вы смотрите в будущее и думаете о том, чего хотите достичь в жизни. 3 мая Двойка Жезлов может заставить вас усомниться в своих решениях и задуматься, нужно ли что-то изменить.

Когда Луна находится в вашем секторе общения, обратите внимание на отзывы, полученные от других. Посмотрите, как ваше окружение может повлиять на принятие решений, ведь друзья могут быть мощным зеркалом.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Перевернутая Четверка Кубков

Жизнь может быть интересной, если вы сосредоточитесь на том, что у вас есть, и добавите к этому немного больше ценности. 3 мая ваша перевернутая карта Таро, Четверка Кубков, символизирует необходимость вернуться к своей жизненной страсти.

Вы будете наслаждаться мелочами, которые часто принимаете как должное. Возможно, вы поймете, почему вам следует оставаться верным своей цели.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Десятка Кубков

Считайте сегодня свои благословения. Луна находится в вашем знаке, Стрельце, и в воскресенье вас охватит чувство огромной благодарности за свою жизнь.

Десятка Кубков — оптимистичная карта Таро, отражающая эту позитивную энергию, демонстрирующая поддержку и любовь со всех сторон вашей жизни, от друзей до вашей системы поддержки.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Верховная Жрица

Козерог, сегодня ваша интуиция говорит громко и ясно, и вам стоит внимательно её прислушаться.

В воскресенье, 3 мая, вы оглядываетесь назад, готовые изменить будущее, не повторяя ошибок прошлого. Принимая решения, позвольте своему сердцу быть вашим проводником. Оно покажет вам то, что вам нужно знать.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Тройка Жезлов

День для вас, Водолей, будет насыщенным, и Тройка Жезлов напоминает вам, что постоянная занятость поможет вам двигаться в правильном направлении.

В воскресенье вам нужны люди, которые делают то же самое, что и вы, чтобы поддерживать мотивацию и стремление к успеху. Сегодня вы найдете свою группу единомышленников и поймете ценность сообщества.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Семерка Пентаклей, перевернутая

Работа зовет вас, и вы можете чувствовать некоторое разочарование из-за того, сколько всего нужно сделать в воскресенье. Семерка Пентаклей, перевернутая, символизирует нетерпение и необходимость помнить о своем жизненном предназначении.

Помните, Рыбы, важно знать, почему вы делаете что-то важное. Но также сосредоточьтесь на конечной цели и на своем "почему". В момент, когда жизнь очень насыщена, это может быть утомительно, и это не то место, где вы останетесь после завершения работы.

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Фицо неожиданно поддержал вступление Украины в ЕС: детали разговора с Зеленским

Зеленский ввел санкции СНБО против экс-главы Офиса президента — что известно

Мощные удары по целям РФ: взорвана тактическая группа ОТРК Искандер и РЛС

