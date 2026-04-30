Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответы

Астролог Анжела Перл назвала даты, когда судьба Рыб резко изменится. Представители этого знака зодиака узнают правду, которая изменит их планы.

Как ретроградный Плутон поможет закрыть старые проблемы и исцелить прошлое

Когда в жизнь Рыб ворвутся новые знакомства, обучение и важные новости

Чем закончится май и какие карьерные перемены или важные решения вас ждут

Если вам интересен Таро-прогноз на май для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2026: Козерогам - перемены, Водолеям - свобода, Рыбам - деньги.

В мае нас ждут сразу два полнолуния: 1-го и 31-го числа. Это большая редкость, и май обещает быть очень насыщенным, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

1 мая — полнолуние в девятом доме гороскопа. Это полнолуние происходит в Скорпионе — таком же водном знаке, как и Рыбы, поэтому оно будет для вас поддерживающим и гармоничным.

Девятый дом связан с заграницей и дальними путешествиями. Вас может ждать полет, переезд или даже эмиграция. Это время знакомства с другими культурами, иностранцами и новыми традициями. Возможно начало обучения, которое расширит ваш кругозор и поменяет менталитет.

Полнолуние может принести завершение судебного процесса или получение важных документов: визы, загранпаспорта или официального ответа на ваш иск.

4 мая — Меркурий входит в ваш 3-й дом (до 18 мая). Меркурий обожает этот сектор, ведь он отвечает за коммуникации.

"Ожидайте две очень активные недели: звонки, переписки, встречи и много новых знакомств. Возможны короткие поездки недалеко от дома или визиты к родственникам", - сказала Анжела Перл.

6 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение в 12-м доме гороскопа до 16 октября. Плутон вошел в сектор тайн на целых 20 лет, но сейчас он берет паузу. Наступает время проработки прошлых травм с психологом или встреч с людьми из прошлого. Это период закрытия старых циклов, исцеления и освобождения от того, что тянулось годами.

Двенадцатый дом также отвечает за клиники. Если вы планировали операцию (в том числе пластическую), май — подходящее время. С середины июня начнется ретроградный Меркурий, и плановые вмешательства лучше завершить до этого момента.

16 мая — новолуние в третьем доме, которое приносит новую энергию в ваш круг общения. Рыб ждет новое обучение, покупка машины или появление новых соседей. Важные новости могут прийти от братьев или сестер. Также вы можете решиться на курсы, которые в будущем помогут вам зарабатывать.

18 и 22 мая — соединение Меркурия и Солнца с Ураном в четвертом доме. Уран — планета неожиданностей. Ожидайте того, чего совсем не планировали: внезапных гостей, срочного ремонта или резкой смены планов у членов вашей семьи.

20 мая — Венера входит в ваш пятый дом до 14 июня. Это сектор радости, любви к себе и творчества. Венера может принести новую любовь или гармонию в текущие отношения. Прекрасное время для свиданий, походов в театры и рестораны. У вас появится огромное желание творить и заниматься своим хобби.Ожидайте приятных новостей от детей или совместного отдыха, который принесет много удовольствия.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 мая — второе полнолуние в десятом доме. Месяц завершается в секторе ваших достижений и амбиций. Прояснится ситуация в бизнесе или карьере. Вы получите ответы на важные вопросы. Полнолуние может высветить перемены в вашем положении — будь то смена должности или изменения в личной жизни (например, решение съехаться с партнером или, наоборот, разъехаться).

Астролог также рассказала, что Уран в четвертом доме гороскопа включается на полную мощность на ближайшие семь лет. Будьте готовы к тому, что в этот период состав вашей семьи или место жительства могут неоднократно меняться. Это время перемен, которые научат вас быть гибкими и открытыми новому.

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

