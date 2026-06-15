Китайский гороскоп на 15–21 июня: три знака, которым улыбнется удача

Астрологи назвали трёх главных счастливчиков недели с 15 по 21 июня. Их ждут успех в делах, приятные перемены в личной жизни и новые возможности.

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Китайский гороскоп на 15–21 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Каким трем знакам восточного зодиака повезет на этой неделе

Кому астрологи прогнозируют успех в делах и финансах

Неделя с 15 по 21 июня 2026 года принесет деньги и успех трем знакам восточного зодиака. Это прекрасное время, чтобы успокоиться, отдохнуть от проблем и навести порядок в жизни.

Астрологи назвали трех счастливчиков недели, которым судьба подарит передышку и новые возможности. Главред расскажет об этом более подробно.

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Дракон

В понедельник на Драконов обрушится немало срочных дел. Это может раздражать, но в то же время поможет понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. Уже во вторник и среду ситуация станет значительно спокойнее.

В середине недели вы увидите, что работали не зря: появятся первые положительные результаты. Уровень стресса снизится, а мысли станут яснее. Четверг станет удачным днем для новых знакомств и начала важных дел. В пятницу и субботу вы снова будете очень продуктивны, но на этот раз сосредоточитесь на собственных целях, а не на решении чужих проблем. Воскресенье встретите в прекрасном настроении и с ощущением внутренней гармонии.

Змея

Для Змей эта неделя будет насыщенной событиями в личной жизни. В начале придется много общаться и отсеивать лишних людей из своего окружения: кому-то отказать, а с кем-то окончательно прекратить контакт. Вы начнете больше ценить собственное время и научитесь четко отстаивать личные границы.

Самым важным днем станет суббота. Возможно серьезное разочарование в человеке, которого вы считали близким союзником на это лето. Это будет неприятно, но уже в воскресенье вы поймете, что все произошло к лучшему. Вскоре рядом появится человек, который действительно будет разделять ваши ценности и стремления.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Лошадь

Лошадям на этой неделе стоит немного притормозить, хотя вам постоянно будет хотеться делать все как можно быстрее. Понедельник будет удачным и продуктивным, но уже впоследствии вы можете почувствовать, что силы постепенно иссякают. Вторник и среда — идеальные дни, чтобы остановиться, спокойно все обдумать и составить план действий на будущее.

Ближе к выходным вы наконец увидите, что движетесь в правильном направлении и ваши планы начинают приносить результат. Исчезнет страх что-то не успеть или упустить важную возможность. Главный урок этой недели — не стоит постоянно изнурять себя работой, ведь многое сложится удачно и без чрезмерных усилий. Наведите порядок в делах, и лето подарит вам немало приятных моментов.

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Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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