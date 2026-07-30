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Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

Анна Ярославская
30 июля 2026, 22:36
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Гороскоп Таро на август от Анжелы Перл свидетельствует: Козерогов ждет непростой поворот.
Гороскоп Козерог, Анжела Перл
Гороскоп Таро для Козерогов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Козерогов ждет финансовый рост и выгодные сделки с имуществом
  • Карты предсказывают старт бизнеса с нуля и переезд за рубеж
  • Таролог предупредила о возможном обмане со стороны

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Козерог.

Таро-прогноз для Козерогов на август 2026

Паж пентаклей - Таро значение

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Паж указывает на детей: возможно, вы будете заниматься их школой, детским садом или поедете с ними в отпуск. Также это могут быть финансы на детей или оформление алиментов.

Другой вариант - финансовая идея или бизнес в самом начале пути: маленький проект, как ребенок, за которым нужно ухаживать, вкладывать силы и растить, рассказала таролог на своем Youtube-канале.

7 мечей - Таро значение

Вам может захотеться откуда-то уйти или сбежать. Например, если вы работали на кого-то, то решите уйти и начать работать на себя - возможно, уводя за собой клиентов или идеи.

"С другой стороны, смотрите, чтобы кто-то не ушел от вас: помощница, няня или сотрудник бизнеса может неожиданно уволиться даже без прощания. Будьте внимательны, чтобы по семерке мечей они ничего с собой не прихватили", - предупредила Перл.

Солнце - Таро значение

Солнце приносит хорошие новости о детях или успехи у ваших взрослых детей. Также это карта огромного успеха, финансовой прибыли, отдыха, пляжа и отпуска. Возможно, вы отправитесь в теплые края, к морю.

7 пентаклей - Таро значение

Ваши деньги будут расти. Если вы в поиске работы, проектов или клиентов, они обязательно появятся. Это карта урожая и результатов за прошлые труды или инвестиции: вы вложились во что-то, и теперь это приносит плоды. Например, вы выгодно продадите дом или квартиру, которая выросла в цене.

8 жезлов - Таро значение

Карта скорости и быстрых событий. Вас ждет полет, поездка или приезд гостей. Также это может означать долгожданные посылки, курьеров или документы. Все ваши дела начнут ускоряться.

Луна - Таро значение

В сочетании с восьмеркой жезлов Луна может означать сделки с недвижимостью или переезд (возможно, временный, например, на месяц - по циклу Луны).

Также Луна символизирует материнство и маму: ждите новостей из жизни мамы, её приезда (или вашей поездки к ней) либо известия о скором пополнении в семье.

3 пентаклей - Таро значение

Творческий проект, работа в команде или группе мастеров. Возможно, вы будете делать дизайн дома, фотосессию или закажете озеленение территории - то есть платите специалистам за их мастерство (или же заплатят вам). Это совместная разработка идей: как украсить столы, сделать декорации, поработать со стилистом и визажистом.

Король кубков - Таро значение

Это мужчина водной стихии по гороскопу: Рак, Рыбы или Скорпион. Он будет присутствовать в вашей жизни в августе. Это может быть ваш друг, муж, а также психолог или врач - человек симпатичный, готовый выслушать и дать мудрый совет.

Королева жезлов - Таро значение

Девушка огненной стихии: Лев, Стрелец или Овен. Творческая, очень энергичная и вдохновляющая. Она может поддерживать вас, подталкивать к действиям ("Давай попробуем!", "Покупай!", "Рискуй!"), пригласить на концерт или поехать с вами на отдых.

Шут - Таро значение

Нулевая карта - абсолютный старт с нуля в той сфере, где вы раньше ничего не делали. Вы можете пойти в спортзал, полететь в страну, где никогда не были, или познакомиться с иностранцем (человеком другой культуры). Также это может быть совершенно новая работа в непривычной сфере, необычный клиент или новое место жительства.

Рыцарь кубков - Таро значение

Если вы свободны, вас ждут романтические знакомства и свидания. Это очень эмоциональный, романтичный рыцарь.

Также карта может означать приглашение в ресторан/на выставку или совместную поездку.

Рыцарь жезлов - Таро значение

Карта движения, скорости и путешествий. Возможно, вы поедете кататься на лошадях или решите купить автомобиль.

Мир - Таро значение

Очень вероятно, что вас ждет связь с заграницей: посылка от родственников, гости из-за рубежа, поездка или оформление визы, загранпаспорта, вида на жительство и ПМЖ.

Карта Мир вместе с Шутом показывает переход на совершенно другой уровень, новый статус и начало нового жизненного цикла.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Туз мечей - Таро значение

Карта начинаний, новых планов, идей и переговоров. Важные новости или информация откроют перед вами новые двери и возможности, а также помогут принять правильное решение.

Королева кубков - Таро значение

Женщина стихии воды (Рыбы, Рак или Скорпион), с которой вам предстоит общаться, видеться или путешествовать.

2 кубков - Таро значение

Это свидание, встреча, разговор по душам и душевные договоренности. Карта символизирует влюбленность, романтику и даже "второй медовый месяц" в браке.

Но также это и прекрасные рабочие отношения: выгодная бизнес-сделка, партнерство или коллаборация, где обе стороны остаются в полном восторге.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Козерогов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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