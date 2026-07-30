Не любовь, а вечный конфликт: какие знаки зодиака хуже всего подходят Скорпиону

Скорпион в отношениях требует полной честности и глубины, поэтому отношения складываются не со всеми.

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Гороскоп Скорпион: названы четыре знака зодиака с худшей совместимостью / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Читайте в материале:

Какие знаки зодиака конфликтуют со Скорпионом

Почему Близнецы и Скорпион как масло и вода

Что мешает союзу Скорпиона и Водолея

Скорпион считается одним из самых сильных, страстных и загадочных знаков зодиака. Он ценит искренность, преданность и глубокую эмоциональную связь, но далеко не каждый способен выдержать его темперамент и высокие требования к отношениям.

Именно поэтому с некоторыми знаками Скорпиону бывает особенно сложно найти общий язык. Астрологи назвали четыре знака зодиака, с которыми у Скорпиона чаще всего возникают конфликты и несовместимость.

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Кто не подходит Скорпиону

Как пишет Elite Daily, Скорпионом управляет Плутон - владыка подземного мира. Эта тесная связь с темной стороной жизни наделяет его невероятной интуицией и скрытой силой, однако столь мощная энергетика нередко отпугивает даже самых смелых людей. И дело не только в загадочности Скорпиона. Часто именно самые сильные личности становятся друг для друга главными соперниками.

По мнению астрологов, существует четыре знака зодиака, с которыми Скорпиону, рожденному под Солнцем или с асцендентом в этом знаке, особенно трудно построить гармоничные отношения.

При этом сложная астрологическая совместимость вовсе не означает, что такие отношения обречены. Напротив, именно непростые союзы порой становятся самыми яркими и запоминающимися. В этом случае путь к взаимопониманию может быть долгим и тернистым, но наградой станет глубокая связь, которая стоит всех усилий. Главное - научиться ценить уроки, которые партнеры способны дать друг другу.

Скорпион + Близнецы: погоня, которая никогда не заканчивается

Вряд ли кого-то удивит, что Близнецы и Скорпион считаются одной из самых противоречивых пар зодиака. Эти знаки настолько разные, что их часто сравнивают с маслом и водой. Скорпион стремится к настолько глубоким отношениям, что весь остальной мир для него перестает существовать. Близнецы же живут общением, новыми знаниями и постоянным обменом впечатлениями с окружающими.

Собственнический характер Скорпиона может заставить Близнецов чувствовать себя скованными, а их переменчивость, в свою очередь, нередко рождает у Скорпиона ревность и неуверенность.

Тем не менее между ними существует удивительная связь. Скорпионом управляет Плутон - повелитель подземного мира, тогда как Близнецами руководит Меркурий, которого в древнегреческой мифологии отождествляли с Гермесом - единственным богом, свободно посещавшим царство мертвых. Возможно, именно поэтому Близнецы лучше многих способны понять темную сторону души Скорпиона.

Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Скорпион + Лев: борьба двух сильных характеров

Стоит Скорпиону и Льву оказаться в одном помещении, как напряжение буквально ощущается в воздухе. Оба знака обладают огромной внутренней силой, но, объединяясь, она нередко превращается в настоящий ураган. Скорпион относится к стихии неподвижной воды, а Лев - к стихии неподвижного огня. Их стихии словно гасят друг друга, а врожденное упрямство делает уступки крайне редким явлением. И оба очень любят доказывать свою правоту.

Но если Лев и Скорпион сумеют оставить разногласия позади, они способны стать по-настоящему мощным союзом. Представьте, что самые глубокие тени и самый яркий свет объединились ради общей цели - такой тандем практически невозможно остановить.

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Скорпион + Весы: влюблены в идею любви

Сначала отношения Весов и Скорпиона могут напоминать любовь с первого взгляда. Весы буквально излучают романтику, а Скорпион легко попадает под обаяние их красоты и изысканности. В то же время загадочная притягательность Скорпиона не оставляет Весов равнодушными. Однако со временем проявляется главное различие между ними. Весы мечтают о красивой истории любви и предпочитают избегать неприятных разговоров, тогда как Скорпиону необходима абсолютная честность, какой бы болезненной она ни была. В результате Скорпион может начать считать Весов поверхностными, а Весы - воспринимать Скорпиона как слишком драматичного и эмоционально тяжелого партнера.

И все же при взаимном уважении их недостатков этот союз способен стать удивительно крепким. Ведь в конечном итоге и Весы, и Скорпион мечтают об одном - найти настоящую любовь.

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Скорпион + Водолей: столкновение двух непреклонных характеров

Когда Скорпион и Водолей впервые встречаются, между ними мгновенно возникает необычное притяжение. Загадочность Скорпиона интригует Водолея, а его интерес помогает Скорпиону почувствовать себя по-настоящему понятым. Несмотря на принадлежность к стихии воды, Скорпион во многом разделяет независимый характер Водолея и его сильную волю. Оба знака хорошо знают, что значит быть непонятыми окружающими, поэтому рядом друг с другом ощущают редкое чувство принятия.

Однако первоначальная симпатия со временем сталкивается с серьезными испытаниями. Отстраненность Водолея и его привычка руководствоваться исключительно логикой могут глубоко задевать эмоционального Скорпиона. В свою очередь, Водолею тяжело мириться с интенсивностью чувств Скорпиона и его склонностью долго помнить старые обиды. Кроме того, в астрологии эти знаки находятся в квадратуре - аспекте 90 градусов, при котором похожие по силе, но разные по природе энергии постоянно вступают в противостояние. Неудивительно, что их отношения часто напоминают настоящий фейерверк эмоций.

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