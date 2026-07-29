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Трудности останутся позади: 4 знака китайского зодиака ждет удачная полоса

Марина Иваненко
29 июля 2026, 23:26
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Китайский гороскоп назвал знаки, для которых заканчивается сложный период. Кому астрологи предсказывают новые перспективы и долгожданные перемены.
кому 30 июля судьба подарит шанс на перемены
кому 30 июля судьба подарит шанс на перемены / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие знаки зодиака ждет удачная полоса 30 июля
  • Кому предсказывают новые возможности
  • У кого начнутся положительные перемены

Четверг, 30 июля 2026 года, по прогнозам китайской астрологии, может стать днём позитивных перемен для некоторых представителей восточного гороскопа. Считается, что это День открытых дверей под знаком Деревянной Змеи в месяце Деревянного Овна года Огненного Лошади. В китайской традиции энергия Дерева символизирует развитие и новые начинания, а Змея - мудрость и взвешенные решения. Главред расскажет об этом подробнее.

По информации издания YourTango, именно четыре знака могут почувствовать, что после длительного периода трудностей в их жизни открываются новые возможности.

видео дня

Змея

Для представителей этого знака, согласно прогнозу, период испытаний подходит к концу. Если в последнее время вам казалось, что ваши усилия остаются незамеченными, в ближайшее время ситуация может измениться. День обещает приятные новости или неожиданную возможность.

Бык

Быки часто проявляют терпение и готовность прощать других, однако в этот день могут решить более чётко отстаивать собственные интересы. Согласно прогнозу, это поможет установить здоровые личные границы и восстановить чувство справедливости.

Петух

Финансовые вопросы, которые долгое время вызывали беспокойство, могут начать постепенно решаться. Даже если кардинальных изменений пока не произойдет, есть вероятность получить новую возможность или важную информацию, которая поможет двигаться вперёд.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна

Представители этого знака могут найти способ решить проблему, которая давно оставалась нерешенной. Новые знания, полезные онлайн-ресурсы или неожиданное решение помогут привести дела в порядок и могут положительно повлиять на будущие финансовые перспективы.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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