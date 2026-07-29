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Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Тельцам - не сдаваться, Весам - друг

Алена Кюпели
29 июля 2026, 09:05
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на завтра 18 января
Гороскоп Таро на завтра 30 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Суд, перевернутая

Пора проснуться, Овен. Карта Таро "Суд", в перевернутом положении, символизирует неуверенность в себе, но вам не нужно в это ввязываться. Вы сосредоточены не на том? Жизнь слишком коротка, чтобы бояться будущего. Вы должны помнить, кто вы есть.

С Солнцем в Льве сосредоточьтесь на радости. Луна в Водолее напоминает вам, что ваши друзья не обязаны одобрять то, что вы любите. Важно то, что это делает вас счастливым.

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Солнце, перевернутая

Почему грустный смайлик, Телец? Солнце в перевернутом положении немного грустное. Возможно, вы хотели бы заниматься чем угодно, только не работой.

Сегодня важно сосредоточиться на том, что делает вас счастливыми, даже если это отложено. Сегодняшнее отложенное удовольствие становится завтрашним приключением. Усердно работайте, усердно отдыхайте; И помните, не сдавайтесь.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Дьявол

В четверг перед вами встанет вопрос, который вас больше всего беспокоит. Карта Таро "Дьявол" символизирует проблемы, связанные с зависимостью или просто вредными привычками, которые мешают вам поступать правильно.

С Луной в Водолее, вашем воздушном знаке, вы можете многое узнать о себе прямо сейчас. Сегодня у вас есть шанс стать тем человеком, которым вы можете быть, даже если в прошлом вы совершали ошибки, которыми не гордитесь.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Семерка Мечей

Семерка Мечей - это карта Таро, которая часто символизирует обман, и, к сожалению, со стороны человека, который вам действительно дорог. В четверг обратите внимание на финансовые вопросы.

Если вы делите свои финансы с кем-то и чувствуете, что что-то не так, поговорите об этом открыто. Луна в Водолее напоминает вам, что для управления общими ресурсами требуется гораздо больше общения. Постарайтесь не держать свои тревоги при себе.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Пятерка Кубков, перевернутая

Хорошие новости, Лев: ваши долгие переживания наконец-то закончились. Пятерка Кубков в перевернутом положении - это действительно хорошая карта Таро, потому что она означает, что печаль подходит к концу.

Вы увидите перемены в отношениях, которые улучшат вашу динамику. Возможно, вы потеряли надежду, но в четверг вам напомнят, что не стоит отказываться от людей, которых вы любите.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Семерка Пентаклей, перевернутая

Вы не из тех, кто сдается, но иногда, когда вы не получаете отдачи от проекта, пора переосмыслить свою позицию.

С Солнцем в вашем секторе скрытого врага и Луной в вашей зоне тревоги вы понимаете, что вас беспокоит. Сейчас самое время оценить общую картину. В четверг вы поймете, стоит ли продолжать то, что вы делаете.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Девятка Кубков

Хорошие вещи часто приходят к тем, кто ждет, иногда через любимых людей. Мечты сбываются, если ждать постоянно. Ваша ежедневная карта Таро - Девятка Кубков, которая символизирует исполнение желания именно так, как вы надеялись.

В четверг друг может понять, что вам нужно, без вашей просьбы. Он передаст это дальше и сделает вас очень счастливым своей помощью.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Двойка Жезлов

Вы можете испытывать противоречивые сигналы между тем, что вы чувствуете, и тем, чего от вас ожидают другие. Мужчина находится в вашем секторе дома и семьи, поэтому вы стремитесь обеспечить чувство безопасности для себя и других.

Между тем, ваша карта Таро на сегодня - Двойка Жезлов, которая призывает вас рисковать и выходить из зоны комфорта. Вы можете иметь и то, и другое, Скорпион. Вы довольно хорошо контролируете себя. Когда вы что-то меняете, вы делаете это мудро.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Двойка Пентаклей

Сегодня вам предстоит балансировать в финансовом плане. Возможно, одновременно несколько дел требуют ваших ресурсов.

Луна в Водолее побуждает вас пробовать новые подходы в общении, поэтому сейчас хорошее время для переговоров. Нестандартное мышление может оказаться для вас сегодня очень полезным.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Пятерка Жезлов, перевернутая

Вы спорите из-за мелочей, которые не имеют значения в общей картине. В четверг вам выпала перевернутая Пятерка Жезлов, которая подчеркивает вашу реакцию на напряжение, когда оно заставляет вас действовать.

Вы будете вкладывать силы в себя, а не пытаться заставить других ценить вас. Вы понимаете, что не можете угодить всем, поэтому лучше сосредоточиться на себе.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Сегодня уделите немного больше времени заботе о себе, Водолей. Луна находится в вашем знаке, что даёт вам дополнительный заряд энергии. Но вы можете немного перенапрячься и переборщить.

Перевёрнутая карта Таро "Рыцарь Жезлов" подчёркивает необходимость быть осторожным и не перегореть во время работы сегодня. Сохранение баланса в жизни - лучшее, что вы можете сделать до конца дня.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Королева Мечей

Вы очень хорошо умеете поддерживать других, но обычно вы не показываете миру свою способность отстраняться, не говоря ни слова.

Ваша карта Таро, Королева Мечей, говорит о том, чтобы отпустить ситуацию и даже не думать о ней. Вы вкладываете своё время и энергию в другие дела, и это избавляет вас от разочарования в поступках других людей в четверг.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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