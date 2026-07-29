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Мечутся между двумя огнями: три знака зодиака, склонные к любовным треугольникам

Анна Ярославская
29 июля 2026, 03:40
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Почему одни люди легко выбирают одного партнера, а другие постоянно оказываются перед сложным выбором? Возможно, все дело в знаке зодиака.
Гороскоп
Астрологи назвали главных любителей любовных треугольников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему Близнецы регулярно оказываются между двумя огнями
  • К каким последствиям приводит нерешительность Весов в любви
  • Как Стрельцы попадают в треугольники из-за тяги к свободе

Любовные треугольники редко возникают случайно. Пока одни люди избегают подобных ситуаций, другие - снова и снова оказываются между двумя партнерами. Астрологи считают, что причиной могут быть особенности характера, заложенные их стихией и планетами-покровителями.

Эксперты рассказали изданию Elite Daily, какие знаки Зодиака чаще других оказываются в любовном треугольнике.

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Астрологи объясняют: трем знакам нравится ощущение новизны и возможность выбирать. Для них свидания - это прежде всего исследование разных вариантов, а не стремление как можно скорее остановиться на одном человеке. Близнецы, Весы и Стрелец продолжают знакомиться с людьми до тех пор, пока не встретят того, кто действительно сумеет их увлечь.

Близнецы

Будучи переменчивым воздушным знаком, Близнецы руководствуются прежде всего своим любопытством. Именно оно нередко приводит к тому, что представители этого знака зодиака одновременно общаются сразу с несколькими потенциальными партнерами.

К любви Близнецы относятся легко и стараются не драматизировать происходящее. Благодаря природному красноречию и любви к интересным беседам они способны без особых усилий как начать отношения, так и выйти из них. Это одновременно и преимущество, и недостаток, ведь окружающие далеко не всегда воспринимают легкий флирт так же непринужденно, как сами Близнецы.

"Наслаждайтесь яркой личной жизнью, но не забывайте использовать свои сильные коммуникативные навыки, чтобы избегать недоразумений и ложных ожиданий", - посоветовали астрологи Близнецам.

Весы

На первый взгляд может показаться удивительным, что Весы оказались в этом списке. Ведь это воздушный знак, которым управляет Венера - планета любви и отношений.

И действительно, романтика Весам очень близка. Однако именно поэтому сделать окончательный выбор бывает нелегко. Обычно представителей этого знака зодиака не пугают серьезные отношения, но определиться, кому именно отдать свое сердце, оказывается сложнее.

Благодаря общительности и природному обаянию вокруг Весов нередко оказывается больше поклонников, чем у большинства людей. Поэтому иногда они и сами не замечают, как оказываются между двумя симпатиями.

Кроме того, Весам крайне не нравится причинять людям боль. Желание никого не обидеть способно еще сильнее запутать ситуацию.

"Помните: если слишком долго откладывать решение, неопределенности станет только больше", - предупредили астрологи.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Стрелец

Свободолюбивый Стрелец воспринимает отношения как еще одно увлекательное путешествие. Именно поэтому люди, рожденные под этим знаком, довольно часто одновременно поддерживают общение сразу с несколькими потенциальными партнерами.

Стрельцы постоянно ищут новые впечатления и хотят, чтобы рядом был человек, готовый разделить их спонтанные идеи и любовь к приключениям. Поэтому им комфортнее оставлять личную жизнь открытой для новых возможностей, чем возлагать все ожидания на одного человека.

Кроме того, любые ограничения и чрезмерный контроль быстро вызывают у Стрельцов желание дистанцироваться.

Представителям этого знака зодиака важно строить отношения, в которых можно оставаться собой, не опасаясь осуждения и не чувствуя себя связанным по рукам и ногам.

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О ресурсе: Elite Daily

Elite Daily - это одно из крупнейших американских digital-изданий для аудитории миллениалов и поколения Z. Ресурс считается одним из лучших в США.

Сайт принадлежит медиакомпании Bustle Digital Group (BDG), которая владеет рядом популярных lifestyle-проектов.

Раздел Elite Daily Astrology включает:

  • ежемесячные гороскопы;
  • статьи о ретроградном Меркурии, затмениях, полнолуниях;
  • совместимость знаков;
  • астрологический разбор отношений знаменитостей;
  • материалы, связанные с поп-культурой (например, совместимость участников реалити-шоу или знаки героев сериалов).

Elite Daily сотрудничает с профессиональными астрологами.

Одной из самых известных была Челси Джексон - практикующий астролог, работающая с 2019 года. Помимо Elite Daily, она публиковалась в Astrology.com, Refinery29 и Sanctuary Astrology, а также проводит консультации по натальным картам.

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