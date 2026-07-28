Повезёт лишь избранным — тем, кому Вселенная подарит шанс 29 июля

День Древесного Дракона откроет новые перспективы. Китайский гороскоп предсказывает четырём знакам карьерный рост, поддержку и успешное начало нового этапа.

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Кто станет главным счастливчиком 29 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Каким знакам улыбнется удача 29 июля

Что означает День Древесного Дракона

Кого ждут большие перемены

В среду, 29 июля, энергия Дня Древесного Дракона по восточному календарю открывает благоприятные возможности для новых начинаний, важных решений и получения поддержки. Астрологи считают, что именно в этот день четыре знака китайского гороскопа смогут сделать шаг к успеху и оставить позади сложный жизненный этап. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает YourTango, по восточному календарю 29 июля проходит под знаком Деревянного Дракона в месяце Деревянной Овцы и году Огненной Лошади. Астрологи отмечают, что дни приема символизируют благоприятное время для начала новой жизненной главы, получения желаемого и привлечения людей, которые помогут достичь поставленной цели.

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Дракон получит шанс на карьерный прорыв

Для представителей знака Дракона этот день может принести новые возможности в профессиональной сфере. Вероятны интересное предложение, полезный совет от близких или решение, которое поможет вырваться из рутины. Поддержка родных придаст уверенности и сил для новых свершений.

Петух увидит результаты своего труда

Настойчивость и работа ради благополучия семьи начнут приносить долгожданные плоды. Переговоры и компромиссы будут складываться удачно, а помощь, полученная в этот день, станет началом нового и более комфортного этапа жизни.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна укрепит важные отношения

Искренний интерес к чувствам и мыслям близких поможет улучшить взаимопонимание. Любые недоразумения будет легче уладить, а даже небольшие просьбы к любимому человеку встретят поддержку и готовность помочь.

Крыса оставит проблемы в прошлом

Для Крыс заканчивается непростой период. Ситуации, которые долгое время вызывали тревогу или неуверенность, постепенно утратят своё влияние. Благодаря стратегическому мышлению и энергии Дракона представители этого знака смогут начать всё с чистого листа и вернуть контроль над собственной жизнью.

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