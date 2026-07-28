Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

Вы узнаете:
- Кому звёзды обещают перезагрузку
- Какие изменения прогнозирует астролог
- Почему это полнолуние особенное
Полнолуние в Водолее, которое наступит 29 июля, может стать переломным моментом для многих людей. Астрологи считают, что это событие принесет мощный заряд энергии для завершения старых этапов и начала нового жизненного цикла, а для пяти знаков зодиака откроет путь к успеху и кардинальным изменениям. Главред расскажет подробнее.
По словам астролога Елены Гатор, полнолуние в конце июля "уничтожает все, что не предназначено для вашего дальнейшего пути на следующие 18 лет". Это первое полнолуние после перехода Северного узла в Водолей и Южного узла в Лев. Кроме того, небесное явление происходит в соединении с Плутоном - планетой трансформации, перемен и возрождения, что, по словам астролога, усиливает его влияние.
Скорпион избавится от ограничений и изменит жизнь
Для Скорпионов главные изменения коснутся дома и семьи. Возможны переезд, покупка жилья или кардинальная смена источника дохода. В то же время люди или обстоятельства, которые ранее сдерживали ваше развитие, утратят своё влияние.
Весы окажутся в центре внимания
Для Весов это полнолуние станет временем признания. Усилится лидерский потенциал, а также появятся новые возможности для общения с единомышленниками. Именно к вам будут чаще обращаться за советом или поддержкой.
Дева оставит позади выгорание
Представители этого знака могут завершить изнурительный период рутины и перейти к более комфортным условиям труда. Несмотря на возможное разочарование из-за нечестности кого-то из коллег, рядом появится человек, который предложит перспективную возможность для развития.
Овен сменит круг общения
Для Овнов этот период станет началом внутренней перезагрузки. Астролог советует открыто говорить о своих желаниях, отказаться от токсичных связей и сосредоточиться на людях, которые искренне поддерживают ваши цели.
Рыбы откроют в себе новые силы
У Рыб проявятся скрытые лидерские качества как в профессиональной, так и в личной жизни. Полнолуние поможет оставить позади давние обиды, освободиться от эмоционального груза и увереннее двигаться к осуществлению своих планов.
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