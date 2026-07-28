Лишь для 5 знаков зодиака — полнолуние откроет путь к большим переменам

Полнолуние 29 июля принесет перемены. Полнолуние в знаке Водолея, по прогнозу астролога, откроет новые возможности для пяти знаков зодиака.

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Полнолуние 29 июля принесет перемены / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Кому звёзды обещают перезагрузку

Какие изменения прогнозирует астролог

Почему это полнолуние особенное

Полнолуние в Водолее, которое наступит 29 июля, может стать переломным моментом для многих людей. Астрологи считают, что это событие принесет мощный заряд энергии для завершения старых этапов и начала нового жизненного цикла, а для пяти знаков зодиака откроет путь к успеху и кардинальным изменениям. Главред расскажет подробнее.

По словам астролога Елены Гатор, полнолуние в конце июля "уничтожает все, что не предназначено для вашего дальнейшего пути на следующие 18 лет". Это первое полнолуние после перехода Северного узла в Водолей и Южного узла в Лев. Кроме того, небесное явление происходит в соединении с Плутоном - планетой трансформации, перемен и возрождения, что, по словам астролога, усиливает его влияние.

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Скорпион избавится от ограничений и изменит жизнь

Для Скорпионов главные изменения коснутся дома и семьи. Возможны переезд, покупка жилья или кардинальная смена источника дохода. В то же время люди или обстоятельства, которые ранее сдерживали ваше развитие, утратят своё влияние.

Весы окажутся в центре внимания

Для Весов это полнолуние станет временем признания. Усилится лидерский потенциал, а также появятся новые возможности для общения с единомышленниками. Именно к вам будут чаще обращаться за советом или поддержкой.

Дева оставит позади выгорание

Представители этого знака могут завершить изнурительный период рутины и перейти к более комфортным условиям труда. Несмотря на возможное разочарование из-за нечестности кого-то из коллег, рядом появится человек, который предложит перспективную возможность для развития.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен сменит круг общения

Для Овнов этот период станет началом внутренней перезагрузки. Астролог советует открыто говорить о своих желаниях, отказаться от токсичных связей и сосредоточиться на людях, которые искренне поддерживают ваши цели.

Рыбы откроют в себе новые силы

У Рыб проявятся скрытые лидерские качества как в профессиональной, так и в личной жизни. Полнолуние поможет оставить позади давние обиды, освободиться от эмоционального груза и увереннее двигаться к осуществлению своих планов.

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