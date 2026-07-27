Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

Китайский гороскоп на август раскрывает основные тенденции месяца. Восточный гороскоп подскажет, кому повезет, а кому стоит избегать рискованных решений.

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Китайский гороскоп на август / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Что предсказывает китайский гороскоп

Каким знакам повезет в августе

Кому следует быть особенно осторожным

Август 2026 года в восточной астрологии пройдет под знаком Обезьяны и стихией Металла. Этот период принесет больше прагматизма, дисциплины и желания тщательно планировать будущее. На фоне энергии Огненной Лошади, которая управляет всем 2026 годом, Металл поможет замедлить темп, трезво оценить ситуацию и сосредоточиться на долгосрочных целях. Главред расскажет об этом подробнее.

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Китайский гороскоп на август - Тигр

Для Тигров август станет одним из самых успешных месяцев года. Усилия, приложенные ранее, начнут приносить заслуженные результаты, а в профессиональной сфере возможно признание. Личная жизнь также будет развиваться гармонично. В то же время с запуском крупных проектов лучше подождать до второй половины сентября.

Китайский гороскоп на август - Собака

Собаки будут двигаться вперёд без резких взлётов и падений. Август хорошо подходит для командной работы, заключения партнёрств и развития деловых связей. Лучше всего завершить важные договоренности в первой половине месяца, пока влияние "Луны призраков" ещё не усилилось.

Китайский гороскоп на август - Коза

Для Коз продолжается благоприятный период. Удача будет сопутствовать как в работе, так и в личной жизни. Астрологи советуют меньше беспокоиться о будущем и больше наслаждаться тем, чего уже удалось достичь.

Китайский гороскоп на август - Змея

Август поможет Змеям чётко определить дальнейшее направление развития. Это удачное время для аналитической работы, обучения, написания текстов и подготовки новых проектов. В конце месяца стоит избегать поспешных решений и чрезмерных нагрузок.

Китайский гороскоп на август - Петух

Петухи почувствуют большую внутреннюю стабильность. Даже если планы придется корректировать, ситуация в конечном итоге сложится в вашу пользу. Полезно иметь запасной вариант действий и спокойно реагировать на неожиданные изменения.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на август - Свинья

Август будет продуктивным и финансово стабильным. Лучшие результаты принесут последовательность и умеренность. Астрологи рекомендуют избегать импульсивных трат, чтобы закрепить положительные изменения в финансовой сфере.

Китайский гороскоп на август - Дракон

У Драконов будет много энергии, однако её лучше направить на подготовку будущих проектов. Переговоры и новые знакомства будут успешными, а подписание важных документов желательно перенести на осень.

Китайский гороскоп на август - Обезьяна

Для Обезьян это особый месяц, который привлечёт к ним повышенное внимание. В то же время возрастёт и уровень ответственности. Астрологи советуют беречь здоровье, не перегружать себя, быть осторожными в поездках и уделять больше времени семье.

Китайский гороскоп на август - Бык

Для Быков главным приоритетом станут здоровье и домашний уют. Не стоит брать на себя слишком много обязанностей. Полноценный отдых поможет накопить силы для будущих свершений.

Китайский гороскоп на август - Кролик

Кроликам стоит проявить максимум терпения. Август не подходит для споров, юридических вопросов или важных имущественных решений. В отношениях лучше избегать конфликтов и действовать максимально дипломатично.

Китайский гороскоп на август - Лошадь

Лошади получат возможность немного отдохнуть после напряжённых предыдущих месяцев. Это хорошее время для восстановления сил, планирования будущего и заботы о себе. Не стоит пытаться достичь всего любой ценой.

Китайский гороскоп на август - Крыса

Для Крыс август потребует особой внимательности. Перед подписанием документов или крупными покупками стоит дважды проверять все детали. Основная задача месяца - сохранить уже достигнутые результаты и не рисковать без крайней необходимости.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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