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Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026

Анна Ярославская
27 июля 2026, 22:04
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Гороскоп Таро на август сулит Близнецам взлет доходов и успех. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро для Близнецов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, pexels.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Близнецы.

Таро-прогноз для Близнецов на август 2026

Маг Таро - значение

Маг является картой интеллектуалов, тех, кто думает и к кому тянется интересная информация. И Маг говорит: время пришло, делайте первый шаг.

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"Можно начинать всё, что вы хотели, думали и планировали - манифестируйте это. Это действительно карта, когда можно начинать что-то новое, у вас есть все ресурсы, и сейчас самое правильное время", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Смерть Таро - значение

Это трансформация. Это когда вы что-то оставите позади, захлопнув дверь в прошлое. Вы очень сильно что-то измените: произойдут перемены в вашей жизни или в вас самих.

Башня Таро - значение

Планы меняются, и, возможно, неожиданно. То есть то, что вы планировали, может пойти совсем по-другому пути, и понадобится "план Б".

8 жезлов Таро - значение

Это продвижение дел и развитие ситуации. Вас ждет получение информации, поездки, путешествия, полеты на самолетах.

Дела будут развиваться очень быстро, несмотря на эти неожиданные карты.

8 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Клиенты, проекты, работа, зарплата - всё замечательно, в бизнесе полный порядок. Может, вы даже будете преподавать и учить кого-то.

Вас где-то отметят, дадут грамоту или вы покажете себя на какой-то выставке. Это подтверждение того, что вы специалист в своей области, либо вы получите диплом или сертификат, который будет приносить деньги. Очень хорошая рабочая и финансовая карта.

3 жезлов Таро - значение

Карта интереса. Вы посвящаете время своему хобби, интересу или познанию нового. Это обучение чему-то новому и пробы свежих направлений.

Очень хорошая карта единомышленников - у вас будут люди, которые поддержат ваши увлечения.

2 жезлов Таро - значение

Это карта роста и развития: может, вы развиваете свой бизнес или покупаете еще одну квартиру.

Двойка может быть картой выбора, когда есть два варианта и нужно выбрать один.

2 пентаклей Таро - значение

Деньги будут приходить и уходить, но финансовая энергия работает. Может, вы будете переводить деньги куда-то или вам будут их присылать. Может, у вас появятся две работы, два источника дохода.

7 пентаклей Таро - значение

Вас ждет финансовая прибыль и рост. Вырастет в цене то, чем вы владеете. Возможно, вам добавят зарплату.

Колесо фортуны Таро - значение

Карта удачи и везения. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время. Обязательно воспользуйтесь возможностью, откроются какие-то двери. А также это покупка новой машины, подарок или поездка. Колесо связано с путешествиями и финансами.

В целом, это очень хорошая карта, особенно когда меняется сезон. Примерно в конце августа могут прийти деньги.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Паж мечей Таро - значение

Вы за кем-то наблюдаете, планируете, изучаете ситуацию и информацию. Иногда по этой карте бывает, что кто-то может следить за вами - например, ваш бывший или какая-то подруга. Либо это вы будете за кем-то подсматривать.

Иерофант Таро - значение

Карта традиций и мудрости. Может, вас пригласят на крестины, помолвку, венчание.

Вы будете спрашивать совета у мудрого человека.

6 мечей Таро - значение

Карта говорит о движении вперед. Или вы в круиз поедете, или будете переезжать, переходить с одной работы на другую. Может быть, вы из одних отношений выходите в другие. Это перемена, которую вы хотите и которая поменяет вашу жизнь к лучшему.

Отшельник Таро - значение

Вы проведете время в одиночестве, поедете на дачу. Отшельник может обозначать клинику, больницу или санаторий, а также то, что что-то высветится - например, будете сдавать анализы или всплывет какая-то информация.

Туз пентаклей Таро - значение

Близнецы получат хорошие деньги. Вас ждет выигрыш. Очень хорошая карта финансовых возможностей, прибыли, подарков или предложений.

Туз кубков Таро - значение

Карта означает цветы, подарки, любовь, новую встречу, знакомство, роман, свидания.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Близнецов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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