Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Анжела Перл озвучила расклад Таро для Тельцов на последний месяц лета.

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Таро-прогноз для Тельцов на август 2026 - расклад Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, pexels.com

Вы узнаете:

Почему Тельцам стоит замедлиться в начале месяца

Какие финансовые перспективы обещает расклад

Кто из мужчин может появиться в жизни Тельцов

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Телец. По ее словам, месяц пройдет под знаком двух затмений и потребует от представителей знака как отдыха, так и важных решений.

Начало месяца, по словам таролога, связано с паузой и необходимостью замедлиться.

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Таро-прогноз для Тельцов на август 2026

4 мечей Таро - значение

Вам нужен отдых. Очень часто это карта паузы и ожидания: когда вы берете отпуск, просто лежите на пляже или в ванной, слушаете музыку и уделяете время себе.

Иногда эта карта указывает на клинику или ретрит. Может, вы поедете куда-то на оздоровление, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Справедливость Таро - значение

Карта баланса и юридических дел. Может, вы будете заниматься юридическими вопросами, оформлять документы, загранпаспорт или визу. Если ждёте суда, то процесс рядом с медленной картой может перенестись. Также это карта баланса: нужно сбалансировать своё здоровье и режим.

7 жезлов Таро - значение

Перед тем как продвинуться вперед, вам нужно сначала разобрать препятствия. Нужно расчистить путь, чтобы развивать свои цели. Будут небольшие трудности, но вы с ними справитесь, чтобы двигаться к своим планам и мечтам.

8 жезлов Таро - значение

Это уже карта дороги, путешествий и скорости.

"Наконец-то всё завершилось, и можно двигаться дальше. Вы будете получать курьерские посылки, что-то отправлять, сами куда-то ехать, встречаться и переписываться. Дела пойдут так, как нужно. Это замечательная карта скорости, когда всё получается легко и быстро", - рассказала Анжела Перл.

9 жезлов Таро - значение

Карта кульминации. Вы к чему-то пришли, завершили дела, тянувшиеся из прошлого.

5 кубков Таро - значение

Вас ждет разочарование. Что-то будет не так, как вы думали, что-то не понравится. Но пятёрки - это ещё и карты перемен. Возможно, вам просто придётся снова менять планы. Перемен бояться не стоит, они дают нам рост.

Туз жезлов Таро - значение

Карта новых возможностей и новой энергии. Туз - это развитие и рождение чего-то нового: бизнес, работа, знакомства, отношения. Открываются новые двери.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Финансовая ситуация стабильна и развивается, деньги приходят. Хорошая денежная карта. Вы получите предложение по работе, новый проект или нового клиента. Также это может быть молодой человек земной стихии (Телец, Дева или Козерог) со стабильной профессией, с которым вы познакомитесь.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

7 кубков Таро - значение

Карта выбора, когда нужно сфокусироваться на чём-то одном и понять, чего вы хотите на самом деле и что для вас ценнее всего. Нужно будет принять решение: например, выбрать квартиру для аренды, учебное заведение или вещи во время шопинга.

Суд Таро - значение

У кого-то эта карта проиграется как судебный процесс, решение суда или развод. А для кого-то Суд - это переоценка и испытание себя на прочность. Время, когда вы "просыпаетесь" и точно понимаете, чего хотите. Страха больше нет.

2 жезлов Таро - значение

Карта коммуникации и планов на будущее, развитие в бизнесе или отношениях. Общение с человеком, возможно, на расстоянии. Также двойка может означать расширение: покупка второй квартиры, появление ещё одного клиента, вторая работа или получение второго диплома.

4 кубков Таро - значение

Знак стабильности, но эта карта медленная. Опять же, вы никуда не торопитесь, можете взять паузу на несколько дней, чтобы всё обдумать. По четвёрке кубков вам могут сделать предложение, которое не сразу понравится, и вы будете решать, принимать его или нет.

Паж мечей Таро - значение

Вы строите и обдумываете планы. Паж всегда связан с начальным этапом, обучением или детьми. Возможно, вы пойдёте учиться, будете планировать что-то для своего ребёнка или сами начнёте осваивать новую сферу.

Король мечей Таро - значение

Карта указывает на мужчину, который сыграет роль в вашей жизни в августе. По гороскопу он может быть Близнецы, Весы или Водолей, либо просто очень общительным человек.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Тельцов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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