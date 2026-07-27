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Любовный гороскоп на август: Львам - страсть, Весам - романтика

Марина Иваненко
27 июля 2026, 05:30
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Любовный гороскоп на август подскажет, кого ждут романтические знакомства, а астропрогноз поможет понять, как затмения повлияют на отношения.
Любовный гороскоп на август
Любовный гороскоп на август / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Кому август принесет новую любовь
  • Какие знаки ждут судьбоносные встречи
  • Как затмения повлияют на отношения

Последний месяц лета 2026 года обещает быть насыщенным и эмоционально жарким. Этот период пройдет под влиянием Венеры в Весах и Меркурия в Льве, что будет способствовать новым знакомствам, налаживанию отношений и творческим успехам.

Однако главной интригой августа станет сезон затмений: солнечное затмение 12 августа и лунное затмение 28 августа способны принести неожиданные новости, изменения планов и кардинальные повороты в жизни многих знаков. Главред расскажет об этом подробнее.

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Любовный гороскоп на август: Овен

Творческий подъем будет сопровождать вас весь месяц. Венера будет способствовать гармонии в отношениях, а Меркурий поможет выразить чувства. Остерегайтесь семейных ссор после 11 августа, когда Марс потребует четкого определения личных границ. Солнечное затмение 12 августа - лучший день для любви, развлечений и новых начинаний.

Любовный гороскоп на август: Телец

Ваш дом будет полон гостей и приятной суеты. Венера с 6 августа поможет улучшить повседневный режим, а Марс с 11 августа добавит динамики. Начинайте ремонт или обновление дома во время солнечного затмения 12 августа. В конце месяца ожидайте романтических приключений.

Любовный гороскоп на август: Близнецы

Август закрутит вас в водоворот деловых встреч, новых знакомств и интересных проектов. С 6 августа Венера открывает идеальное время для свадеб, помолвок и романтических знакомств. Солнечное затмение 12 августа - прекрасный день для поездок, а лунное затмение 28 августа может принести перемены в личной жизни.

Любовный гороскоп на август: Рак

Марс в вашем знаке придаст страсти и решительности. Август поможет построить прочные доверительные отношения. Защищайте свое личное пространство от постороннего вмешательства в середине месяца и наслаждайтесь романтическими вечерами.

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Любовный гороскоп на август: Лев

Вы в своей стихии и сияете, как бриллиант. Меркурий в вашем знаке с 9 августа придаст убедительности, а Венера разжигает романтические чувства. Солнечное затмение в знаке Льва 12 августа - идеальное время для новых романтических приключений и искренних признаний.

Любовный гороскоп на август: Дева

Первые три недели августа лучше посвятить отдыху, уединению и духовным практикам. С 22 августа начинается ваш астрологический сезон, который вернет внимание окружающих к вам. Лунное затмение 28 августа станет лучшим днём, чтобы окончательно разорвать связи с токсичными людьми и открыть сердце для новой любви.

Любовный гороскоп на август: Весы

Венера в вашем знаке с 6 августа повысит вашу привлекательность до максимума. Вы окажетесь в центре всех вечеринок и интересных событий. Во время солнечного затмения 12 августа вас ждут судьбоносные разговоры. В конце месяца сбавьте темп и избавьтесь от вредных привычек.

Любовный гороскоп на август: Скорпион

Глубокие эмоциональные трансформации достигнут пика во время лунного затмения в Рыбах. Это прекрасный период, чтобы отпустить контроль и довериться партнеру. Вас ждут незабываемые свидания и яркая страсть.

Любовный гороскоп на август: Стрелец

Август принесет романтические знакомства во время путешествий или учебы. Венера способствует гармонии в общении, а затмения укрепят существующие союзы. Прекрасное время для совместных поездок с любимым человеком и создания ярких воспоминаний.

Любовный гороскоп на август: Козерог

Интимность и эмоциональная близость выходят на первый план. Август поможет отпустить старые страхи и обиды. Вы сможете построить более глубокие, искренние и наполненные отношения с любимым человеком.

Любовный гороскоп на август: Водолей

Затмение в Льве напротив вашего знака принесет в вашу жизнь новых увлекательных людей. Этот период благоприятен для помолвки, перехода отношений на новый уровень или внезапного романтического знакомства, которое перевернет ваше представление о любви.

Любовный гороскоп на август: Рыбы

Лунное затмение в вашем знаке закроет устаревшую эмоциональную главу. Отношения получат мощную творческую и романтическую искру. Позвольте себе попрощаться с прошлым и смело шагайте в новое счастливое будущее.

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