Самые опасные дни августа: астролог предупредила об угрозах с 1 по 10 число

Гороскоп для Украины на 1–10 августа предвещает напряжённый период, а астрологический прогноз объясняет, какие риски возможны и как действовать в эти дни.

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Астропрогноз для Украины / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете

Почему начало августа называют опасным периодом

Какие события прогнозируются для Украины и отдельных знаков зодиака

Как снизить риски в первые десять дней месяца

Первая декада августа 2026 года, согласно астрологическому прогнозу, станет одним из самых напряженных периодов для Украины. В это время сформируется сложная астрологическая конфигурация, которая, по мнению астрологов, может повысить риски конфликтов и импульсивных решений. Главред расскажет об этом подробнее.

Астролог Марина Скади (Соколова) призвала быть особенно внимательными к вопросам безопасности в период с 1 по 10 августа.

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Гороскоп для Украины на 1–10 августа: военные риски и опасный период

По словам астролога, транзитный Марс образует оппозицию с транзитной Лилит, что активирует напряженные аспекты натальной карты Украины. По её мнению, это может повысить вероятность военной активности, обстрелов со стороны РФ, применения силы, а также аварий и чрезвычайных ситуаций.

Также, согласно прогнозу, в информационном пространстве возможен рост напряженности, увеличение количества противоречивых сообщений и конфликтов. Кроме того, могут возрасти риски транспортных происшествий, технических сбоев и пожаров из-за спешки или невнимательности.

Гороскоп для Украины на 1–10 августа: кого это затронет больше всего

На личном уровне, по словам Марины Скади, наибольшее влияние могут ощутить люди, у которых Солнце или Марс расположены между 20-м и 30-м градусами мутабельных знаков зодиака: Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб.

В этот период возможны эмоциональные срывы, травмы, поломки техники и конфликты. Спешка и действия под влиянием гнева могут привести к серьезным ошибкам.

Видео-гороскоп от Марины Скади на август можно посмотреть здесь:

Гороскоп для Украины на 1–10 августа: как действовать в этот период

Астролог советует воздержаться от экстремальных поездок, рискованных мероприятий и выяснения отношений. Основные рекомендации на этот период.

Сохранять самообладание

Не реагировать на провокации и делать паузу перед принятием важных решений.

Направлять энергию в полезное русло

Напряжение лучше снимать физическим трудом, спортом или наведением порядка в делах.

Защищать собственные границы

Чётко определять приемлемые условия общения и опираться на факты, а не на эмоции.

Соблюдать дисциплину

Осторожность и самоконтроль помогут минимизировать возможные негативные последствия и сберечь ресурсы.

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