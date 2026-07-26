Самые опасные дни августа: астролог предупредила об угрозах с 1 по 10 число

Вы узнаете
- Почему начало августа называют опасным периодом
- Какие события прогнозируются для Украины и отдельных знаков зодиака
- Как снизить риски в первые десять дней месяца
Первая декада августа 2026 года, согласно астрологическому прогнозу, станет одним из самых напряженных периодов для Украины. В это время сформируется сложная астрологическая конфигурация, которая, по мнению астрологов, может повысить риски конфликтов и импульсивных решений. Главред расскажет об этом подробнее.
Астролог Марина Скади (Соколова) призвала быть особенно внимательными к вопросам безопасности в период с 1 по 10 августа.
Гороскоп для Украины на 1–10 августа: военные риски и опасный период
По словам астролога, транзитный Марс образует оппозицию с транзитной Лилит, что активирует напряженные аспекты натальной карты Украины. По её мнению, это может повысить вероятность военной активности, обстрелов со стороны РФ, применения силы, а также аварий и чрезвычайных ситуаций.
Также, согласно прогнозу, в информационном пространстве возможен рост напряженности, увеличение количества противоречивых сообщений и конфликтов. Кроме того, могут возрасти риски транспортных происшествий, технических сбоев и пожаров из-за спешки или невнимательности.
Гороскоп для Украины на 1–10 августа: кого это затронет больше всего
На личном уровне, по словам Марины Скади, наибольшее влияние могут ощутить люди, у которых Солнце или Марс расположены между 20-м и 30-м градусами мутабельных знаков зодиака: Близнецов, Девы, Стрельца или Рыб.
В этот период возможны эмоциональные срывы, травмы, поломки техники и конфликты. Спешка и действия под влиянием гнева могут привести к серьезным ошибкам.
Видео-гороскоп от Марины Скади на август можно посмотреть здесь:
Гороскоп для Украины на 1–10 августа: как действовать в этот период
Астролог советует воздержаться от экстремальных поездок, рискованных мероприятий и выяснения отношений. Основные рекомендации на этот период.
Сохранять самообладание
Не реагировать на провокации и делать паузу перед принятием важных решений.
Направлять энергию в полезное русло
Напряжение лучше снимать физическим трудом, спортом или наведением порядка в делах.
Защищать собственные границы
Чётко определять приемлемые условия общения и опираться на факты, а не на эмоции.
Соблюдать дисциплину
Осторожность и самоконтроль помогут минимизировать возможные негативные последствия и сберечь ресурсы.
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