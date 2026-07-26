Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

Именно они смогут решить давние проблемы, избавиться от лишнего стресса и встретить август с ощущением, что жизнь наконец начинает меняться в лучшую сторону.

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до 2 августа для трех знаков китайского зодиака закончатся трудности / Колаж: Главред, фото: magnific.com

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Какие знаки избавятся от старых проблем

Кому конец июля принесет облегчение

Где начнется новый жизненный этап

Последняя неделя июля может стать переломной для представителей трех знаков китайского зодиака. По мнению астрологов, в период до 2 августа 2026 года они смогут оставить позади затянувшиеся проблемы, избавиться от источников стресса и почувствовать долгожданное облегчение.

Для одних это будет связано с важными решениями, для других - с примирением, а кто-то наконец освободится от того, что давно мешало двигаться вперед.

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Тигр

Для Тигров наступает момент, когда больше не получится откладывать решение старой проблемы. До сих пор представители этого знака предпочитали обходить ее стороной, считая слишком сложной и запутанной.

Однако уже на этой неделе обстоятельства заставят разобраться с вопросом раз и навсерьез. Сначала задача может показаться непростой, но после первых шагов станет понятно, что все гораздо легче, чем казалось.

Астрологи считают, что именно это решение позволит Тиграм окончательно закрыть затянувшийся вопрос и избавиться от груза, который долгое время мешал двигаться вперед. После этого появится ощущение свободы и уверенности в будущем.

Лошадь

Для Лошади главные перемены произойдут в отношениях с близкими. Представители этого знака наконец смогут решить семейный конфликт, который повторялся снова и снова.

Желание заранее все спланировать поможет избежать очередных разногласий. Вместо привычных споров удастся спокойно обсудить ситуацию и найти компромисс, который устроит всех участников.

Кроме того, Лошади смогут успешно решить организационные вопросы - согласовать отпуск, распределить семейные планы и избавиться от постоянного напряжения. То, что раньше вызывало тревогу, теперь начнет приносить чувство уверенности и спокойствия.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Обезьяна

Для Обезьян неделя станет временем освобождения от всего лишнего. Речь идет не только о вещах, которые годами занимали место в доме, но и о привычке цепляться за прошлое.

Представители этого знака наконец решатся перебрать свои вещи, оставить только действительно нужное, а остальное передать тем, кому оно принесет пользу. Такой шаг поможет почувствовать удивительную легкость.

К началу августа Обезьяны заметят, что вместе с исчезновением беспорядка ушло и внутреннее напряжение. Освободив пространство вокруг себя, они смогут сосредоточиться на новых целях и почувствуют, что прежние трудности постепенно остаются в прошлом.

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