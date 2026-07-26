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Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа

Сергей Кущ
26 июля 2026, 12:45
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Именно они смогут решить давние проблемы, избавиться от лишнего стресса и встретить август с ощущением, что жизнь наконец начинает меняться в лучшую сторону.
Вселенная на их стороне: 3 знакам китайского гороскопа судьба подарит облегчение до 2 августа
до 2 августа для трех знаков китайского зодиака закончатся трудности / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Читайте в материале:

  • Какие знаки избавятся от старых проблем
  • Кому конец июля принесет облегчение
  • Где начнется новый жизненный этап

Последняя неделя июля может стать переломной для представителей трех знаков китайского зодиака. По мнению астрологов, в период до 2 августа 2026 года они смогут оставить позади затянувшиеся проблемы, избавиться от источников стресса и почувствовать долгожданное облегчение.

Для одних это будет связано с важными решениями, для других - с примирением, а кто-то наконец освободится от того, что давно мешало двигаться вперед.

видео дня

Тигр

Для Тигров наступает момент, когда больше не получится откладывать решение старой проблемы. До сих пор представители этого знака предпочитали обходить ее стороной, считая слишком сложной и запутанной.

Однако уже на этой неделе обстоятельства заставят разобраться с вопросом раз и навсерьез. Сначала задача может показаться непростой, но после первых шагов станет понятно, что все гораздо легче, чем казалось.

Астрологи считают, что именно это решение позволит Тиграм окончательно закрыть затянувшийся вопрос и избавиться от груза, который долгое время мешал двигаться вперед. После этого появится ощущение свободы и уверенности в будущем.

Лошадь

Для Лошади главные перемены произойдут в отношениях с близкими. Представители этого знака наконец смогут решить семейный конфликт, который повторялся снова и снова.

Желание заранее все спланировать поможет избежать очередных разногласий. Вместо привычных споров удастся спокойно обсудить ситуацию и найти компромисс, который устроит всех участников.

Кроме того, Лошади смогут успешно решить организационные вопросы - согласовать отпуск, распределить семейные планы и избавиться от постоянного напряжения. То, что раньше вызывало тревогу, теперь начнет приносить чувство уверенности и спокойствия.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Обезьяна

Для Обезьян неделя станет временем освобождения от всего лишнего. Речь идет не только о вещах, которые годами занимали место в доме, но и о привычке цепляться за прошлое.

Представители этого знака наконец решатся перебрать свои вещи, оставить только действительно нужное, а остальное передать тем, кому оно принесет пользу. Такой шаг поможет почувствовать удивительную легкость.

К началу августа Обезьяны заметят, что вместе с исчезновением беспорядка ушло и внутреннее напряжение. Освободив пространство вокруг себя, они смогут сосредоточиться на новых целях и почувствуют, что прежние трудности постепенно остаются в прошлом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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