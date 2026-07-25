Гороскоп на 27 июля — 2 августа: Драконам — признание, Лошадям — успех

Китайский прогноз на неделю раскрывает основные тенденции для знаков. Астрологический гороскоп подскажет, кому стоит сохранять спокойствие и проверять факты

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Китайский гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Китайский гороскоп для всех знаков на эту неделю

Кому стоит проверить документы и факты

Какие знаки ждут карьерные и семейные перемены

Астрологический прогноз на эту неделю указывает на период, когда не стоит торопиться с решениями или поддаваться эмоциям. Начало недели будет благоприятным для интуитивных размышлений, тогда как вторая половина будет способствовать обучению, семейным беседам и планированию. Главное правило для всех знаков - сначала взвесить свои действия, а уже потом действовать. Главред расскажет подробный прогноз для каждого знака китайского зодиака.

Китайский гороскоп - Крыса

Избегайте чрезмерного погружения в эмоциональные размышления и анализ прошлого. Для вас это время четкого соблюдения распорядка и сохранения внутреннего спокойствия.

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Китайский гороскоп - Бык

Не воспринимайте временные задержки как собственное поражение. Возможны эмоциональное напряжение и новые семейные обязанности. Внимательно проверяйте финансовые документы перед подписанием соглашений и проявляйте гибкость в общении с близкими.

Китайский гороскоп - Тигр

Неделя потребует терпения, хотя вам и захочется ускорить события. Не давите на людей в разговорах и воздержитесь от громких обещаний. В карьере и личной жизни взвешенные действия помогут сохранить репутацию.

Китайский гороскоп - Кролик

Уделите внимание собственному эмоциональному состоянию и не делайте поспешных выводов из-за чужого молчания. На работе тщательно проверяйте все письма, файлы и время встреч, чтобы избежать путаницы. В личных отношениях лучше говорить откровенно, а не догадываться.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп - Дракон

Неделя пройдет без резких перемен, но с пользой для будущего. Двигайтесь к поставленным целям шаг за шагом, следуя заранее разработанной стратегии.

Китайский гороскоп - Змея

Лучше всего сейчас занять позицию наблюдателя. Молча анализируйте ситуацию вокруг и собирайте информацию - это поможет избежать ошибок и сделать правильный выбор позже.

Китайский гороскоп - Лошадь

В конце недели вы почувствуете прилив уверенности и энергии. Период благоприятен для карьерного роста, новых знакомств и публичных выступлений. Главное - сохранять самоконтроль и избегать эмоциональных вспышек.

Китайский гороскоп - Коза

Неделя принесет эмоциональную поддержку и спокойствие в семейных и любовных делах. Это прекрасное время для принятия решений, касающихся дома, учебы и творчества. Не бойтесь обращаться за помощью к близким.

Китайский гороскоп - Обезьяна

Тщательно проверяйте все факты, прежде чем делать следующий шаг. Ваша проницательность поможет принять правильное решение, если вы не будете полагаться на слухи.

Китайский гороскоп - Петух

Обратите внимание на то, как вы общаетесь с окружающими. Будьте максимально вежливы, точны и избегайте резких слов, чтобы не спровоцировать недоразумения.

Китайский гороскоп - Собака

Ваша дисциплина и ответственность принесут хорошие результаты. Неделя благоприятна для решения семейных вопросов, накопления средств, планирования работы и сделок с недвижимостью.

Китайский гороскоп - Свинья

Благоприятный период для переговоров, планирования поездок и восстановления сил. Опирайтесь только на проверенные факты, избегайте сплетен - это поможет вам принять лучшие решения.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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